OR – เค-เน็กซ์ฯ ปักหมุดร้านสะดวกซัก “อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย” สาขาแรกกัมพูชา

OR ร่วมกับ เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น เปิดร้านสะดวกซัก “อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย” สาขาแรกในประเทศกัมพูชา ตั้งเป้าเปิด 3 สาขาในปีนี้

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 นายรชา อุทัยจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจต่างประเทศ นายศิระ ศรีสุกใส ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจไลฟ์สไตล์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) และนายณัฐพงศ์ แก้วตระกูลพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จำกัด (PTTCL) ร่วมกับ นายกวิน นิทัศนจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (KNX) เข้าร่วมพิธีลงนามในสัญญามอบสิทธิ Single Unit Franchise ธุรกิจ “อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย” (Otteri Wash & Dry) ในประเทศกัมพูชา

และร่วมเปิดร้านสะดวกซัก “อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย” สาขาแรกอย่างเป็นทางการ ในสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น Chbar Ampov ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งบริหารโดย บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จำกัด (PTTCL) โดยมี นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัคราชทูตไทยประจำกรุงพนมเปญ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

นายรชาเปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่าง OR โดย บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จำกัด (PTTCL) กับ บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (KNX) ซึ่งเป็นบริษัทที่ OR เข้าลงทุนถือหุ้นในสัดส่วน 40% ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้าแบบอุตสาหกรรม รวมถึงประกอบกิจการร้านสะดวกซัก ภายใต้แบรนด์ชื่อ “อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย” และเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของไทยที่ปัจจุบันมีจำนวนสาขากว่า 950 แห่งทั่วประเทศไทย

“บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการบุกเบิกตลาดร้านสะดวกซักในประเทศกัมพูชา โดยมุ่งเน้นการนำเสนอบริการร้านสะดวกซักรูปแบบเดียวกับในประเทศไทยเพื่อให้ผู้บริโภคในกัมพูชาได้เข้าถึงการบริการซักผ้าและอบผ้าในรูปแบบการบริการตนเอง (Self-service) ที่มีมาตรฐานภายใต้แบรนด์ อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย”

สำหรับการเปิดสาขาแรก ณ สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น Chbar Ampov ในรูปแบบของร้านสะดวกซักบริการตนเองที่ให้บริการเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า พร้อมบริการ Wi-Fi ฟรีให้แก่ลูกค้า โดยจะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ PTTCL ยังมีแผนการขยายสาขาร้านสะดวกซัก “อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย” จำนวน 3 สาขา ในประเทศกัมพูชา ภายในปี 2023 อีกด้วย

ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ OR ในการผลักดัน SMEs ไทยที่ OR เข้าลงทุนได้ไปเติบโตในต่างประเทศ ตามวิสัยทัศน์ Empowering All toward Inclusive Growth หรือ เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน อีกทั้งเป็นไปตามพันธกิจของ OR ในการสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบของผู้บริโภค (All Lifestyles) และยังช่วยเพิ่มความหลากหลายทางธุรกิจให้กับเครือข่ายสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ในประเทศกัมพูชา เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าและบริการที่ครบวงจรเพิ่มมากขึ้น