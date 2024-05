ซีพีเอฟ ส่งนวัตกรรมอาหาร บุกงาน THAIFEX 2024 เล็งกวาดรายได้เพิ่ม

ซีพีเอฟ นำนวัตกรรมอาหาร ภายใต้แนวคิด ‘Kitchen of the world with Sustainovation’ โชว์ศักยภาพในงาน THAIFEX-Anuga Asia 2024 คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมสินค้าของบริษัทไม่ต่ำกว่า 700 ราย และจะเกิดการเจรจาซื้อ-ขายเกิดขึ้นกว่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายเอกปิยะ เอื้อวุฒิเกริก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด เน็ตเวิร์ก จำกัด กล่าวว่า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ นำนวัตกรรมอาหารคุณภาพ ภายใต้ภารกิจสร้างความมั่นคงทางอาหารและการบริโภคอย่างยั่งยืน มาร่วมงานแสดงในงาน THAIFEX-Anuga Asia 2024 พร้อมชูแนวคิด “Kitchen of the world with Sustainovation” เป็นครัวของโลกด้วยนวัตกรรมความยั่งยืน

โดยการเข้าร่วมงานครั้งนี้ เชื่อว่าจะมีผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมสินค้าของซีพีเอฟไม่ต่ำว่า 700 ราย จากปีที่ผ่านมามีผู้สนใจถึง 300 ราย และคาดว่าจะเกิดการซื้อขายและเจรจาการค้าไม่ต่ำ 300-400 ล้านเหรียญสหรัฐจากงานนี้

ส่วนการทำตลาดปีนี้เชื่อว่ายังมีการเติบโต ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ตลาดส่งออกเช่น ฮ่องกง ญี่ปุ่น เอเชีย ยุโรป เป็นต้น โดยภาพรวมตลาดอาหารเพื่อสุขภาพแนวโน้มมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และผู้บริโภคยังให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากขึ้น ประกอบกับการเติบโตด้านท่องเที่ยว ส่งผลต่อการบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น และซีพีเอฟเองเน้นการทำสินค้าที่มีความยั่งยืน พร้อมยังได้ร่วมมือกับบริษัทด้านข้อมูลในการพัฒนาสินค้าเพื่อเติบโจทย์ลูกค้าด้วย

สำหรับสินค้าที่ได้นำมาแสดง ได้แบ่งออกเป็น 6 โซน ได้แก่ 1.) Space Safety Standard : มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของเนื้อไก่สด แบรนด์ CP 2.) Superior Taste Awards 2024 & Other World Standards : สินค้าได้มาตรฐานสากล การันตีรสชาติความอร่อยระดับโลก 3.) Innovative Products : ผลิตภัณฑ์ไก่เบญจาและหมูชีวา แบรนด์ U Farm, เนื้อจากพืช แบรนด์ Meat Zero

4.) Net-Zero : ผลิตภัณฑ์สีเขียว 5.) Export-นำโดยแบรนด์ Authentic Asia อาหารเอเชียที่มีมาตรฐานสากล มีทั้งผลิตภัณฑ์ Thai Cube แบรนด์ Kitchen Joy ที่ประสบความสำเร็จในแถบประเทศสแกนดิเนเวีย รวมถึง เกี๊ยวกุ้งที่มีการพัฒนาให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละท้องที่ อาทิ เกี๊ยวกุ้งจักรพรรดิซุปหมาล่า และ 6.) Import : ผลิตภัณฑ์ HARVEY BEEF, CP Uoriki

โดยสินค้าซีพีเอฟให้ความสำคัญในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อตอบโจทย์ความพึงพอใจของผู้บริโภคและสังคม โดยมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เพื่อให้ได้มาอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ควบคู่กับใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ภายใต้แนวคิด “Kitchen of the world with Sustainovation” ขณะที่กระบวนการผลิต มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ตามแนวทางการพัฒนาเกษตรและโรงงานอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน จัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่า และร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นอกจากนี้ ‘ซีพี ชิคเก้นพอคเก็ต ไส้กรอกและชีส’ สามารถคว้ารางวัลด้านนวัตกรรมบนเวที THAIFEX-Anuga Asia 2024 ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ต้องการอาหารที่ Low-carb, High Protein โดยแซนด์วิชรูปแบบใหม่ไม่มีขนมปัง ใช้เนื้อไก่ส่วนอกมาแทน ประกบด้วยชีสและไส้กรอก ซึ่งเนื้อไก่ CP Chicken การันตีความปลอดภัยด้วย Space Safety Standard หรือมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสุดระดับอวกาศ

ซึ่งเป็นมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารขององค์การ NASA เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้นวัตกรรมโปรไบโอติก ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์มีคุณภาพดี แข็งแรงตามธรรมชาติ ไม่เจ็บป่วย ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองฮาลาล

ด้าน ผลิตภัณฑ์กลุ่ม COOKING HELPER by CP ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ได้แก่ ซอสปรุงรสสามเกลอ, น้ำจิ้มสุกี้ชาบูหมูกระทะ, น้ำจิ้มแจ่วอีสาน, น้ำจิ้มซีฟู้ดส์ และสังขยาใบเตย โดยกระทรวงพาณิชย์มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ที่มีรสชาติไทยแท้ ใช้วัตถุดิบจากแหล่งในประเทศเกิน 80% ผ่านกระบวนการผลิตและขั้นตอนของการปรุงอาหารมาตรฐานระดับสากล ด้วยส่วนผสมตามตำรับอาหารไทย

อีกหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทสามารถดำเนินการได้เป็นรายแรกของภูมิภาคเอเชีย คือ ‘ไข่สดปลอดสาร Cage Free’ แบรนด์ U FARM’ จากแม่ไก่อารมณ์ดี สายพันธุ์คัดพิเศษ เลี้ยงแบบปล่อยอิสระ หรือแบบไม่ใช้กรงในโรงเรือนระบบปิดตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ขั้นสูง ได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์แนะนำ “อาหารช่วยลดโลกร้อน” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลาก “คาร์บอนนิวทรัล” (Carbon Neutral Product) ปลอดคาร์บอน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ใช้วัสดุรีไซเคิล 100% คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

โดยปีนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมที่หลากหลาย อาทิ “ซีพี ชิคเก้นพอคเก็ต ไส้กรอกและชีส” คว้ารางวัลนวัตกรรมอาหาร หรือ THAIFEX-Anuga Taste Innovation Show 2024 ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม COOKING HELPER by CP

ได้แก่ ซอสปรุงรสสามเกลอ, น้ำจิ้มสุกี้ชาบูหมูกระทะ, น้ำจิ้มแจ่วอีสาน, น้ำจิ้มซีฟู้ดส์ และสังขยาใบเตย ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT การันตีความอร่อยของอาหารไทยจากกระทรวงพาณิชย์ และ “ไข่สดปลอดสาร Cage Free” แบรนด์ U FARM ยังได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์แนะนำ อาหารช่วยลดโลกร้อน ได้รับฉลาก “คาร์บอนนิวทรัล” (Carbon Neutral Product) ปลอดคาร์บอนรายแรกของภูมิภาคเอเชีย

พบกับบูทซีพีเอฟได้ที่หมายเลข 2-U01 อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์การค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งเปิดให้คู่ค้าและพันธมิตรด้านอาหารจากทั่วโลกร่วมเจรจาธุรกิจตั้งแต่วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00-18.00 น. และเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาพิเศษ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-20.00 น.