GCS ตั้งเป้ายอดรูดปรื๊ดแตะแสนล้าน ผนึกกลุ่มเซ็นทรัลดันยอดใช้จ่ายในห้างโต 30%

บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส หรือ GCS ผู้ให้บริการ “บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน” เผยผลงาน 6 เดือนแรกปี 66 มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 5.2 หมื่นล้านบาท คาดทั้งปีแตะ 1 แสนล้านบาท เติบโต 15% ดันมาร์เก็ตแชร์อยู่ที่ 5% ของตลาดบัตรเครดิต

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายอธิศ รุจิรวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ให้บริการบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง โดยมียอดสินเชื่อคงค้างอยู่ที่ 2.5 หมื่นล้านบาท ขยายตัว 11% มียอดบัตรใหม่ 5.2 หมื่นใบ เติบโต 35% และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร (Spending) อยู่ที่ 5.2 หมื่นล้านบาท เติบโต 19% ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าทั้งปี 2566 จะมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเกิน 1 แสนล้านบาท หรือเติบโตประมาณ 15%

“ในปี 65 ที่ผ่านมาเรามีผลงานการเติบโตที่ดีมากสูงสุดตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจมา โดยมียอดสินเชื่อคงค้าง 2.55 หมื่นล้านบาท บัตรใหม่โต 61% หรือ 8.4 หมื่นใบ และมียอดใช้จ่าย 9.7 หมื่นล้านบาท หรือขยายตัว 27% และหากดูเทียบยอดก่อนเกิดโควิด-19 เราก็สามารถทำ Super Growth ได้ดี ส่งผลให้เรามีส่วนแบ่งตลาด (มาร์เก็ตแชร์) เพิ่มขึ้นจาก 3.5% มาอยู่ที่เกือบ 5% ของตลาดบัตรเครดิต”

สำหรับกลยุทธ์ในการเติบโตปี 2566 บริษัทยังคงเน้นการขยายความร่วมมือกับพันธมิตร หรือ Partnership Ecosystem โดยการขยายธุรกิจผ่านความร่วมมือกับ กลุ่มเซ็นทรัล พันธมิตรของเราอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ชี้ให้เห็นว่าการใช้จ่ายในหมวดร้านค้าไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเติบโตเป็นอย่างดี

โดยในครึ่งปีแรกของปี 2566 มียอดการใช้จ่ายเติบโต 26% เทียบกับปีก่อน แสดงให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคและโอกาสทางการตลาด บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน จึงต่อยอดความร่วมมือกับเซ็นทรัลพัฒนาและคู่ค้า เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้ตรงใจลูกค้ายิ่งขึ้น

Advertisement

โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ GEN MZ โดยมอบคะแนนเดอะวัน พิเศษสูงสุด 3 เท่า สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ทุกหน้าบัตร เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศครอบคลุมกว่า 500 แบรนด์ชั้นนำในหลากหลายหมวดทั้งอาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น, เครื่องสำอาง, สินค้าไอที, จิวเวลรี, นาฬิกา, แว่นตา

ไปจนถึงสถาบันการศึกษาและคลินิกความงาม เพื่อมอบดีลสุดพิเศษที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ วัยทำงาน ครอบครัว ฯลฯ เพื่อขยายฐานลูกค้าและกระตุ้นยอดใช้จ่ายผ่านบัตรอย่างต่อเนื่อง”

นอกเหนือจากความร่วมมือกับเซ็นทรัลพัฒนาในการยกระดับสิทธิประโยชน์เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ในปีนี้ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ยังจะเร่งสร้างธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลยุทธ์หลัก ได้แก่ การนำนวัตกรรมการชำระเงินมาใช้เพื่อยกระดับบริการเพื่อลูกค้า อาทิ QR Payment,

การพัฒนาความร่วมมือด้านข้อมูลกับพันธมิตร เพื่อสร้างความเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขี้น, การเสริมสร้างระบบนิเวศดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น เพิ่มช่องทางการสมัครบัตรโดยเชื่อมต่อกับโมบายแอปพลิเคชันในเครือกรุงศรีและกลุ่มเซ็นทรัล, การต่อยอดความร่วมมือระหว่างกรุงศรีกรุ๊ปกับกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

Advertisement

ทั้งนี้ ตั้งเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ 6,000 ล้านบาท เติบโตกว่า 30% ภายในสิ้นปี 2566

นางสาวภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ Advisor, CRM บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เซ็นทรัลพัฒนา ใช้จุดแข็งที่สำคัญ คือ การเป็น The Ecosystem for All ที่แข็งแกร่ง โดยมี Expertise ที่เป็นหัวใจสำคัญ คือ การพัฒนา “ศูนย์การค้าชั้นนำ” ทั่วประเทศไทย

ซึ่งโมเดล Ecosystem ของเรายึดหลักการ Synergy ทั้งกับภายในธุรกิจของเซ็นทรัลพัฒนาที่มีทั้งศูนย์การค้า, โรงแรม และอาคารสำนักงาน ร่วมมือกับ BUs ต่างๆ ใน Central Group และในวันนี้ ที่เรากำลังสร้าง The Future of CRM ให้กับประเทศ ด้วยการผนึกกำลังกับ The 1 พร้อมดึงพันธมิตรอย่างบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ซึ่งเป็นการเชื่อม 2 Benefits สร้างความแข็งแกร่งให้กับ B2B2C ด้วย 2 โมเดลสำคัญ คือ

โปรแกรม The 1 Biz : ปัจจุบันข้อมูล Big Data ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำธุรกิจ เราจึงได้นำ The 1 Biz – Business intelligence ซึ่งเป็น Loyalty program ที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทย มาช่วย Empower ร้านค้า ด้วย Quick Win ทางลัดชนะใจลูกค้า ต่อยอดธุรกิจให้กับคู่ค้า ทำให้เข้าถึงระบบ Loyalty ของ The 1 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยฐานสมาชิกมากที่สุดในประเทศไทยถึง 20 ล้านคน และร้านค้าใน Ecosystem กว่า 3,000 แบรนด์

นอกจากนี้ ยังมีระบบ MarTech ทำให้เห็น และ Personalize ความต้องการของลูกค้าแบบ Head-to-toe View ดังนั้น The 1 Biz จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วย Scale-up Business Ecosystem ให้กับร้านค้าที่เข้าร่วม The 1 Biz อย่างมหาศาล ส่งผลให้ร้านค้าเกิดการเติบโต ขยายฐานลูกค้า Loyalty และดึงกลุ่มใหม่ รวมถึงกระตุ้นยอดขายด้วยโปรโมชันและ Privilege ต่างๆ

การมอบ Privilege Phenomenon ซึ่งจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการศูนย์การค้าที่มอบสิทธิประโยชน์เหนือระดับตลอด Journey การช้อป ครอบคลุมทุกเซ็กเมนต์ ทุกไลฟ์สไตล์ ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุดให้กับลูกค้า โดยตั้งแต่ 15 ส.ค.- 31 ธ.ค. 2566 ลูกค้าสามารถช้อปสะสมคะแนน The 1 สูงสุด 3 เท่า ได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศกว่า 500 แบรนด์ชั้นนำ อาทิ Starbucks, Adidas, Pomelo, Mango, Hoka, Pandora, Innisfree, iStudio by Copperwired, Jaymart, Spaghetti Factory

บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เป็นบัตรเครดิตจากความร่วมมือระหว่างกรุงศรี กรุ๊ป และกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อมอบประสบการณ์การใช้จ่ายแบบเหนือระดับ ด้วยสิทธิประโยชน์ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล พร้อมมอบคะแนนสะสมจากการใช้จ่ายของบัตรเป็นคะแนนสะสม The 1 สูงสุด 4 เท่า พร้อมส่วนลดสูงสุด 10% เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัลที่ร่วมรายการ อาทิ

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, เซ็นทรัล แอป, มูจิ, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, ท็อปส์, ท็อปส์ ออนไลน์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, มัทสึคิโยะ, เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป, เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป, เพาเวอร์บาย, ไทวัสดุ, โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา Go! Hotel ฯลฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 15 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2566 รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศกว่า 500 แบรนด์ โดยมอบคะแนน The 1 สูงสุด 3 เท่า (โดยไม่จำกัดยอดใช้จ่ายและเงื่อนไขการรับคะแนนขึ้นกับแต่ละร้านค้า) ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ได้แก่ อาหารเครื่องดื่ม, เครื่องสำอางและสินค้าทั่วไป, ร้านค้าไอที, เครื่องประดับและแว่นตา, คลินิกความงาม, สถาบันการศึกษา ฯลฯ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE