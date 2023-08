เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก The1 เสริมแกร่งคู่ค้า-ลูกค้า มอบสิทธิพิเศษสูงสุด 3 เท่า

“เซ็นทรัลพัฒนา” ผนึกกำลัง “บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน” มอบสิทธิพิเศษคะแนนเดอะวันสูงสุด 3 เท่า พร้อมติดปีกธุรกิจให้คู่ค้า ตั้งเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน 6,000 ล้านบาท เติบโตกว่า 30% ภายในสิ้นปี 2566

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นางสาวภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ Advisor, CRM บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เซ็นทรัลพัฒนา ใช้จุดแข็งที่สำคัญคือการเป็น The Ecosystem for All ผนึกพันธมิตร The 1 พร้อมดึงพันธมิตรอย่างบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน สร้าง The Future of CRM ให้กับประเทศ โดยเชื่อม 2 Benefits สร้างความแข็งแกร่งให้กับคู่ค้าและลูกค้า (B2B2C) ชู 2 โมเดลสำคัญ

Business Intelligence Solutions ‘The 1 BIZ’ ที่เป็น Loyalty program ที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศ ช่วย Empower ร้านค้า ด้วย ‘Quick Win ทางลัดชนะใจลูกค้า’ ต่อยอดธุรกิจให้กับคู่ค้า ทำให้เข้าถึงระบบ Loyalty ของ The 1 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

“เป็นเครื่องมือที่ช่วย Scale-up Business Ecosystem ให้กับร้านค้าที่เข้าร่วม The 1 Biz อย่างมหาศาล ส่งผลให้ร้านค้าเกิดการเติบโต ขยายฐานลูกค้า Loyalty และดึงกลุ่มใหม่ รวมถึงกระตุ้นยอดขายด้วยโปรโมชั่นและ Privilege ต่าง ๆ”

และ Privilege Phenomenon ที่จะมอบสิทธิประโยชน์เหนือระดับตลอด Journey การช็อป ครอบคลุมทุกเซ็กเมนต์ ทุกไลฟ์สไตล์ ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุดให้กับลูกค้า

โดยมอบคะแนนเดอะวัน พิเศษสูงสุด 3 เท่า สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ทุกหน้าบัตร เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ครอบคลุมกว่า 500 แบรนด์ชั้นนำ อาทิ Starbucks, Adidas, Pomelo, Mango, Hoka, Pandora, Innisfree, iStudio by copperwired, Jaymart, Spaghetti Factory เป็นต้น

“สำหรับ Core Benefit นี้เริ่มตั้งแต่ 15 ส.ค.-31 ธ.ค. 2566 ซึ่งลูกค้าสามารถช็อป-สะสม-แลกคะแนน The 1 สูงสุด คูณ 3 เท่า ทันที ไม่ต้องรอแคมเปญช่วงเทศกาล”

ด้านอธิศ รุจิรวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ให้บริการบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เปิดเผยว่า บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน มีความมุ่งมั่นจะเป็นบัตรเครดิตที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้จ่าย ควบคู่กับการขยายธุรกิจผ่านความร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัล พันธมิตรอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน จากข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ชี้ให้เห็นว่า การใช้จ่ายในหมวดร้านค้าไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เติบโตเป็นอย่างดี โดยในครึ่งปีแรกของปี 2566 มียอดการใช้จ่ายเติบโต 26% เทียบกับปีก่อนแสดงให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคและโอกาสทางการตลาด

บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน จึงต่อยอดความร่วมมือกับเซ็นทรัลพัฒนา และคู่ค้า เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ GEN MZ เพื่อมอบดีลสุดพิเศษที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ วัยทำงาน ครอบครัว ฯลฯ เพื่อขยายฐานลูกค้า และกระตุ้นยอดใช้จ่ายผ่านบัตรอย่างต่อเนื่อง

“เราคาดว่าการร่วมมือทางธุรกิจกับเซ็นทรัลพัฒนาในครั้งนี้ จะช่วยสร้างการเติบโต และกระตุ้นยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรได้เป็นอย่างดี”

ทั้งนี้ ตั้งเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ 6,000 ล้านบาท เติบโตกว่า 30% และจะสามารถดึงร้านค้าเข้าร่วมโปรแกรมเป็น 800 แบรนด์ ภายในสิ้นปี 2566