บล.หยวนต้า เสนอขาย DR อิงหุ้น Singapore Airlines 11-15 ก.ย.นี้

บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เปิดตัวตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ DR:SIA19 อ้างอิงหุ้น Singapore Airlines สายการบินอันดับหนึ่งและดีที่สุดในโลกเพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนสำหรับคนไทย เตรียมเปิดขายไอพีโอ (IPO) ระหว่าง 11-15 ก.ย. และกำหนดเข้าซื้อขายใน SET 19 ก.ย. 2566

วันที่ 8 กันยายน 2566 นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า หยวนต้า เป็นผู้นำตลาดในด้านการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ด้านวาณิชธนกิจให้บริการหลากหลายรูปแบบครอบคลุมทั้งตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชียมากว่า 60 ปี ซึ่งที่ผ่านมาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการบริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุน ให้แก่นักลงทุนและตลาดทุนไทย

และวันนี้ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญของบริษัทฯ ที่จะยกระดับศักยภาพบริษัทฯ รวมถึงเพิ่มโอกาสกระจายการลงทุนและทางเลือกในการลงทุนในหุ้นต่างประเทศให้กับนักลงทุนไทยภายใต้สภาวะตลาดหุ้นที่ผันผวน โดยบริษัทฯ เตรียมเสนอขาย DR อ้างอิงหุ้น Singapore Airlines ซึ่งเป็นสายการบินอันดับหนึ่งของโลก โดยนักลงทุนสามารถร่วมเป็นเจ้าของสายการบินอันดับหนึ่งของโลกอย่าง Singapore Airlines ได้ง่าย ๆ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า

ปัจจุบัน บล.หยวนต้าฯ มีทุนจดทะเบียนกว่า 4,500 ล้านบาท และได้รับการจัดอันดับ Credit Ratings AA จาก ฟิทช์เรทติ้ง สะท้อนถึงมั่นคงขององค์กร และมีความแข็งแกร่งทางการเงินอย่างยิ่ง สำหรับ DR:SIA19 ถือเป็น DR ตัวแรกของ บล.หยวนต้าฯ ในฐานะ Regional Company ที่มีความพร้อมในการให้บริการลงทุนต่างประเทศและได้คัดสรรโอกาสการลงทุนที่มีคุณภาพมาให้ลูกค้า

นายชาญศักดิ์ ธนเตชา กรรมการผู้จัดการ ประธานสายผลิตภัณฑ์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า หยวนต้า ถือเป็นโบรกเกอร์รายแรกที่เชื่อมกับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยนำหุ้น Singapore Airlines สายการบินที่ดีที่สุดในโลกมาออกเป็นตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ DR:SIA19 เข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทย โดยมีกำหนดเปิดขายไอพีโอ (IPO) ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2566 (15 กันยายน ปิดรับจองถึงเที่ยง) และคาดว่าจะเปิดให้มีการซื้อขายวันแรกผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 19 กันยายน 2566 ส่วนเวลาซื้อขายเหมือนกับช่วงเวลาปกติทุกวันทำการระหว่าง 10.00-16.30 น.

ทั้งนี้ 10 DR:SIA19 เท่ากับ 1 หุ้นอ้างอิง หรือคิดเป็นเงินบาทประมาณ 18 บาทต่อการซื้อขายขั้นต่ำ 1 หน่วยการลงทุน และ DR ที่ออกโดย บล.หยวนต้าฯ นั้น จะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องให้ ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องจะซื้อหรือขายไม่ได้

นักลงทุนสามารถร่วมเป็นเจ้าของสายการบินอันดับหนึ่งของโลกอย่าง Singapore Airlines ได้ง่าย ๆ สำหรับนักลงทุนที่มีบัญชี บล.หยวนต้าฯ แล้ว สามารถจอง IPO ผ่านช่องทาง e-service หรือผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด การจองขั้นต่ำ 10,000 บาท ทวีคูณทีละ 1,000 ส่วนท่านที่ยังไม่มีบัญชีกับ บล.หยวนต้าฯ สามารถเปิดบัญชี Online ง่าย ๆ ใช้เวลาไม่ถึง 8 นาที (มี QR show scan เปิดบัญชีผ่านสมาร์ทโฟน) หรือผ่านช่องทางติดต่อของหยวนต้า Online service: 0-2009-8000 ,Website หยวนต้า : www.yuanta.co.th ,Website DR Yuanta : dr.yuanta.co.th

สำหรับ Singapore Airlines มีจุดแข็งที่โดดเด่นอย่างมากเหนือกว่าสายการบินคู่แข่งในภูมิภาคเอเชีย ทั้งในแง่ของภาพรวมของรายได้ กำไร รวมถึงมาร์เก็ตแคปมีขนาดใหญ่กว่าคู่แข่งกว่า 10 เท่า โดยสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2566 มีรายได้รวมกว่า 4.56 แสนล้านบาท มีกำไรสุทธิ 5.5 หมื่นล้านบาท มาร์เก็ตแคปกว่า 5.31 แสนล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ASIA AVIATION ที่มีรายได้รวม 1.7 หมื่นล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 8 พันล้านบาท มาร์เก็ตแคป 3.2 หมื่นล้านบาท และ BANGKOK AIRWAY มีรายได้รวม 1.1 หมื่นล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 2.1 พันล้านบาท มาร์เก็ตแคป 3.3 หมื่นล้านบาท

พร้อมกันนี้ Singapore Airlines ยังได้รับการการันตีว่าเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลกจาก Skytrax World Airline Awards 2023 มากถึง 4 รางวัล ประกอบด้วย World’s Best Airline , Best First Class Airline , Best First Class Comfort Amenities และ Best Airline in Asia และเป็นสายการบินในเครือข่าย The Star Alliance ครอบคลุม 1,250 จุดหมายปลายทาง ใน 195 ประเทศ

ผลการดำเนินงาน Singapore Airlines ระบุว่าจะฟื้นตัวดีทั้งรายได้และกำไร อีกทั้งยังเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งโดยมีปัจจัยสนับสนุนคือปริมาณผู้โดยสารแต่ละเที่ยวบินในช่วงเดือนเมษายน 2565– มีนาคม 2566 เพิ่มสูงขึ้นถึง 85% สูงกว่าปีก่อนการระบาดของโควิด 19 ที่ 83-84% และรายได้เฉลี่ยต่อกิโลเมตรการเดินทางต่อผู้โดยสาร (Passenger Yield) 11.8 เซนต์ (ดอลลาร์สิงคโปร์) สูงกว่าปีก่อนการระบาดของโควิด 19 ที่ 9.1-9.2 เซนต์

นอกจากนี้ ธุรกิจการบินยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดย The World Travel & Tourism Council ประเมินว่ารายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวทั่วโลกปีนี้จะอยู่ที่ระดับ 9.5 ล้านล้านเหรียญฯ ต่ำกว่าปี 2562 (ที่เป็นระดับสูงสุด) เพียง 5% และมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้น หากนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเดินทางเร็วกว่าคาดและยังมีประเด็นบวกเพิ่มจากการอนุญาตให้กรุ๊ปทัวร์จีนสามารถเดินทางไปยัง 70 ประเทศเพิ่มเติม ซึ่งจะหนุนให้การฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังปีนี้ทำได้ดีมากขึ้น

ด้าน MS.Serene Cai Head of Securities Trading, Equities, Singapore Exchange, SGX Group ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ กล่าวว่า เรายินดีที่ได้เห็นการขยายตลาดของตราสารแสดงสิทธิ (Depository Receipt) โดยเฉพาะ DR ตัวใหม่ที่อ้างอิงหุ้นจากประเทศสิงคโปร์ผ่านการนำเสนอจากบริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งการเพิ่ม DR ตัวใหม่นี้จะเป็นตัวช่วยในการกระจายความเสี่ยงให้กับนักลงทุนไทย เชื่อมโยงการลงทุนระหว่างไทยกับสิงคโปร์ และช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายขึ้นกว่าเดิม