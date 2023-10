รู้จัก “TAN” หุ้นไอพีโอน้องใหม่ ผู้จัดจำหน่าย “Pandora-HARNN”

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรุ่งนี้ (18 ต.ค. 2566) จะมีหุ้นไอพีโอน้องใหม่เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหุ้นไทยเป็นครั้งแรก นั่นคือ บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TAN ธุรกิจค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น โดยนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นจากต่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศไทยและต่างประเทศ

ได้แก่ 1.แบรนด์แพนดอร่า (Pandora) เครื่องประดับเงินชั้นนำจากประเทศเดนมาร์ก 2.แบรนด์มารีเมกโกะ (Marimekko) สินค้าไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นต้านลายพิมพ์และสีสันจากประเทศฟินแลนด์ และ 3.แบรนด์แคท คิดสตัน (Cath Kidston) สินค้าไลฟ์สไตส์กลิ่นอายโมเดิร์นวินเทจจากประเทศอังกฤษ รวมถึงการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Cath Kidston ในประเทศเวียดนาม

นอกจากนี้ TAN ยังเป็นเจ้าของแบรนด์ในกลุ่มหาญ (HARNN) ซึ่งประกอบด้วย 1. แบรนด์หาญ (HARNN) สินค้าบอดี้แคร์ สกินแคร์ สปา และอโรมาเทอราพี และ 2.แบรนด์วุฒิ (Vuudh) สินค้าเครื่องหอมสไตล์ไทยร่วมสมัย รวมทั้งได้ขยายไปยังธุรกิจสปาภายใต้ 3.หาญเวลเนส แอนด์ ฮอสพิทาลิตี้ (HARNN Wellness & Hospitality) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นธุรกิจแฟรนไชส์สปาในประเทศไทยและต่างประเทศ

โดยปัจจุบันประกอบด้วย 4 แบรนด์ย่อย ได้แก่ 1.หาญ เฮอริเทจ สปา (HARNN Heritage Spa) 2.บาย หาญ (by HARNN) 3.เดอะสปา บาย หาญ (The Spa by HARNN) และ 4.เอสเคป บาย หาญ (SCape by HARNN) ซึ่งแต่ละแบรนด์มีความแตกต่างกันตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

มีสาขาทั่วโลก 131 แห่ง

โดย TAN มีแบรนด์สินค้าภายใต้การดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น 5 แบรนด์ และมีแบรนด์ธุรกิจสปาภายใต้ดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น 4 แบรนด์ โดยมีสาขาตั้งอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนทั้งสิ้น 131 สาขา

แบ่งออกเป็นสาขาที่เป็นเจ้าของจำนวน 122 สาขา และสาขารูปแบบแฟรนไชส์จำนวน 9 สาขา และการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้ซื่อ Marimekko pop-up cafe และ Cath Kidston Tearoom (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

รายได้ 6 เดือน 655 ล้าน เพิ่มขึ้น 18%

สำหรับรายได้จากการขาย ประกอบด้วย 1.รายได้จากการขายผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ ช่องทางออฟไลน์ และช่องทางออนไสน์ ภายใต้ 4 แบรนด์ ได้แก่ 1.Pandora 2.Marimekko 3.Cath Kidston และ 4.แบรนด์กลุ่มหาญ

โดยช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 มีรายได้จากการขาย 655.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.01% เทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน แยกเป็น

รายได้ Pandora 335.76 ล้านบาท

รายได้ Marimekko 123.42 ล้านบาท

รายได้ Cath Kidston 82.70 ล้านบาท

รายได้ HARNN 113.92 ล้านบาท

โดยอัตราการเติบโตของรายได้-สาขาหน้าร้าน (TSSG) อยู่ที่ 15.08% (คิดจากอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อสาขาของสาขาหน้าร้านทั้งหมด)

Pandora 7.46%

Marimekko 27.17%

Cath Kidston -14.32%

HARNN 68.62%

สรุป TAN มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 100.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 18.01% YOY โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายผ่านสาขาหน้าร้านของแบรนด์ Pandora Marimekko และ HARNN จากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคในประเทศและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว

และรายด้จากการขายออนไลน์โดยรวมซึ่งเติบโตขึ้น 14.85% อย่างไรก็ดีรายได้จากการขายสำหรับแบรนต์ Cath Kidston ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ลดลง เนื่องจากการผลิตสินค้าล่าช้าจากการที่บริษัทแม่ในต่างประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากการขายของแบรนด์ Cath Kidston น้อยกว่าแบรนด์สินค้าอื่น

กำไรสุทธิ 71 ล้าน

ในส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 71.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.29 ล้านบาท หรือ +88.14% YOY หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 10.59% ของรายได้รวม โดยสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายผ่านสาขาหน้าร้านจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคในประเทศและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นจากการขึ้นราคาและลดความถี่ของการให้ส่วนลด

หนี้สิน 1,565 ล้าน

โดยจนถึงครึ่งปีแรก TAN มีสินทรัพย์รวม 1,923.80 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หลัก ประกอบด้วย 1.สินค้าคงเหลือ 2.สินทรัพย์สิทธิการใช้ และ 3.ค่าความนิยม ซึ่งรวมคิดเป็น 69.93% ของมูลค่าสินทรัพย์รวม

โดยมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 57.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.10% โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือจากการเพิ่มปริมาณสำรองสินค้าสำเร็จรูปเพื่อเตรียมขายสอดดล้องกับแนวโน้มรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากเงินที่จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการประกอบธุรกิจกับบริษัทแห่งหนึ่ง

และมีหนี้สิน 1,565.64 ล้านบาท โดยหนี้สินหลักคือ 1.เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถานบันการเงิน 2.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 3.เงินกู้ยืมระยะยาว และ 4.หนี้สินตามสัญญาเช่า ซึ่งรวมคิดเป็น 93.94% ของมูลค่าหนี้สินรวม

โดยมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 24.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.61% โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อสินค้าคงเหลือ เพื่อเตรียมขายสอดคล้องกับแนวโน้มรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นสุทธิ และการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นและหนี้สินตามสัญญาเช่า

และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 358.16 านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย 1.ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วเต็มมูลค่า 2.กำไรสะสม 3.องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น และ 4.ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

เสนอขายหุ้น 77.5 ล้านหุ้น ราคา 16.50 บาท

นายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TAN เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้น IPO จำนวนรวมทั้งสิ้น 77.5 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขาย 16.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทั้งจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยเป็นอย่างดี สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของกลุ่มบริษัท ที่มุ่งสู่การเป็นกลุ่มบริษัทไลฟ์สไตล์และแฟชั่นชั้นนำระดับภูมิภาค

ทั้งนี้การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรองรับแผนขยายสาขาของแบรนด์ภายใต้พอร์ตโฟลิโอของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน และปรับปรุงสาขาเดิมให้มีรูปลักษณ์สวยงาม ทันสมัย และเหมาะกับไลฟ์สไตล์กลุ่มลูกค้า

รวมทั้งขยายสาขาในต่างประเทศรองรับการขยายธุรกิจในระดับภูมิภาค โดยในเดือนมิถุนายน 2566 กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ในการนำเข้า จัดจำหน่าย ทำการตลาดสินค้าแบรนด์ Marimekko ในประเทศสิงคโปร์ เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยได้เริ่มดำเนินการสาขาแรกแล้วในช่วงปลายเดือนกันยายน 2566

กลุ่มบริษัทได้วางยุทธศาสตร์ขยายระบบนิเวศทางธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยแผนขยายพอร์ตโฟลิโอเพิ่มแบรนด์สินค้าใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง หลังประสบความสำเร็จในการต่อยอดธุรกิจจากแบรนด์ภายใต้พอร์ตโฟลิโอสู่กลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) ภายใต้ชื่อ Marimekko pop-up café และ Cath Kidston Tearoom

โดยในเดือนพฤษภาคม 2566 กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิ์ในการบริหารจัดการร้านอาหารในเครือของ Gordon Ramsey เชฟชื่อดังระดับโลกในประเทศไทย เป็นระยะเวลา 10 ปี ประกอบด้วย

ร้าน Gordon Ramsay Hell’s Kitchen

ร้าน Street Burger Gordon Ramsay

ร้าน Street Pizza Gordon Ramsay

ร้าน Bread Street Kitchen

โดยมีแผนจะเปิดสาขารวมทั้งสิ้น 14 สาขา ภายในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ 2 สาขา ได้แก่ ร้าน Bread Street Kitchen และร้าน Street Pizza Gordon Ramsay ได้ภายในปีนี้