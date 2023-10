ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]

<strong>หุ้นท่องเที่ยวกอดคอวิ่งขึ้นยกแผง เด้งรับ ครม. ขยายฟรีวีซ่ารัสเซียเป็น 90 วัน กระตุ้นท่องเที่ยวไทย ด้าน บล.เอเซีย พลัส ชี้มีโอกาสเห็นการกระตุ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยเพิ่มเติมผ่านวีซ่าฟรี กลุ่มโรงแรมไทยยังคงชอบ ERW</strong>

<p>วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นกลุ่มท่องเที่ยววันนี้ พบว่าเปิดตลาดภาคเช้าราคากอดคอวิ่งขึ้นยกแผง</p>

<p>โดยหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวที่มีความเคลื่อนไหวสำคัญเช้านี้ ประกอบด้วย</p>

<ul>

<li> CENTEL +3.43%</li>

<li> ERW +2.91%</li>

<li> MINT +0.85%</li>

<li> AOT +2.62%</li>

<li> AAV +1.83%</li>

<li> BA +2.72%</li>

<li> AWC +4.05%</li>

<li> SHR +0.81%</li>

<li> LRH +1.44%</li>

</ul>

<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-1417136 size-large\" src=\"https://www.prachachat.net/wp-content/uploads/2023/10/805615-1024x870.jpg\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"870\" data-has-syndication-rights=\"1\" data-portal-copyright=\"Matichon Public Co.,Ltd.\" srcset=\"https://www.prachachat.net/wp-content/uploads/2023/10/805615-1024x870.jpg 1024w, https://www.prachachat.net/wp-content/uploads/2023/10/805615-300x255.jpg 300w, https://www.prachachat.net/wp-content/uploads/2023/10/805615-113x96.jpg 113w, https://www.prachachat.net/wp-content/uploads/2023/10/805615-768x653.jpg 768w, https://www.prachachat.net/wp-content/uploads/2023/10/805615-728x619.jpg 728w, https://www.prachachat.net/wp-content/uploads/2023/10/805615-494x420.jpg 494w, https://www.prachachat.net/wp-content/uploads/2023/10/805615.jpg 1080w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" /></p>

<p>นายภาสกร หวังวิวัฒน์เจริญ นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เปิดเผยว่า วานนี้ (16 ต.ค.) ครม.ขยายระยะเวลาการพำนักของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียจาก 30 วันเป็น 90 วัน หวังกระตุ้นท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น (ปกติรัสเซียได้รับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศไทย) ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2566-30 เม.ย. 2567</p>

<p>ซึ่งมาตรการข้างต้น สะท้อนการให้ความสำคัญต่อภาคท่องเที่ยวไทยของรัฐบาล หลังจากช่วงที่ผ่านมามีมาตรการ วีซ่าฟรี ให้กับนักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถาน จนถึง 29 ก.พ. 2567 แต่สะดุดด้วยเหตุความรุนแรงที่พารากอนและความไม่สงบในตะวันออกกลางกับอิสราเอล</p>

<p>โดยฝ่ายวิจัยมองว่ามีโอกาสเห็นการกระตุ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยเพิ่มเติมผ่านวีซ่าฟรี ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวอินเดีย (สัดส่วน 5.7% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยในช่วง 8 เดือนแรกปีนี้) และไต้หวัน (สัดส่วน 2.6%) ที่ยังต้องขอวีซ่าเข้าไทย</p>

<p>สำหรับนักท่องเที่ยวรัสเซียช่วง 8 เดือนแรกปีนี้มาไทยราว 9.2 แสนคน (สัดส่วน 5.2%) สูงกว่าช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 ราว 0.5%) และนิยมท่องเที่ยวพัทยาและภูเก็ต</p>

<p>ทั้งนี้ข้อมูลปี 2562 วันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่ประมาณ 9.3 วัน ภาพรวมมองเป็น Sentiment ที่ดีต่อหุ้นโรงแรมไทย โดยสัดส่วนรายได้จากภูเก็ตและพัทยา ของทั้ง ERW และ CENTEL (สัดส่วนร้านอาหาร : โรงแรม ที่ 60% : 40%) ใกล้เคียงกันราว 20% ของรายได้โรงแรม</p>

<p>ทั้งนี้อิง MD&A งวดไตรมาส 2/2566 ทาง CENTEL มีการปิดปรับปรุง เซ็นทารากะรน ภูเก็ต จำนวน 335 ห้อง ทั้งหมด (เหลือโรงแรมในภูเก็ตเปิดให้บริการ 3 แห่ง) และทยอยปิดปรับปรุงโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา จำนวน 553 ห้อง (เหลือเปิดให้บริการเต็มจำนวนอีก 1 แห่ง) ตั้งแต่ไตรมาส 3/2566</p>

<p>ด้าน ERW เริ่มทยอยปิดปรับปรุงโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ พัทยา (ไตรมาส 4/2566-ไตรมาส 3/2567) จึงเหลือโรงแรมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบที่พัทยาอีก 2 แห่ง ขณะที่ภูเก็ตอีก 2 แห่ง (NAKA กับ IBIS) ไม่มีการปิดปรับปรุง ภาพรวมฝ่ายวิจัยประเมินว่าผลจากมาตรการกระตุ้นรัสเซียต่อทั้ง CENTEL และ ERW ไม่แตกต่างกันมาก</p>

<p>คงน้ำหนักเท่าตลาด กลุ่มโรงแรมไทยยังคงชอบ ERW (Outperform) กว่า CENTEL (Neutral) ขณะที่ Big cap อย่าง AOT และ MINT การปรับฐานช่วงวันที่ผ่านมาดูรุนแรงกว่า 2 ตัวข้างต้น อาจมาจากแรงกดดันจากฟันด์โฟลว์ต่างชาติ (MINT ถูกกดดันเพิ่มเติมจากราคาก๊าซยุโรปที่ปรับขึ้น DOD แต่ยังต่ำกว่า YOY) แต่ฝ่ายวิจัยคงมุมมองการฟื้นตัวของกำไรรายปี สอดรับกับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว</p>

<ul>

<li><a href=\"https://www.prachachat.net/finance/news-1416833\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">หุ้นไทยลุ้นแรง ซื้อดักงบฯไตรมาส 3 “ท่องเที่ยว-รับเหมาฯ” เด้งรับมติ ครม.</a></li>

<li><a href=\"https://www.prachachat.net/tourism/news-1416278\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ครม. ขยายฟรีวิซ่ารัสเซียเป็น 90 วัน หวังกระตุ้นท่องเที่ยวไทย</a></li>

<li><a href=\"https://www.prachachat.net/finance/news-1408325\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ส่องกำไรหุ้นท่องเที่ยว ขานรับ “ฟรีวีซ่าจีน-ผุดสนามบินใหม่”</a></li>

</ul>

