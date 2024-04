ศุภลักษณ์ อัมพุช เข้ารับรางวัล World Retail Hall of Fame ประจำปี 2024

คุณแอ๊ว-ศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป เข้ารับรางวัล World Retail Hall of Fame ประจำปี 2024 พร้อมถูกให้บรรจุชื่อใน Hall of Fame ของสภาค้าปลีกโลก

วันที่ 29 เมษายน 2567 รายงานข่าวจากกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป ระบุว่า คุณศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป เข้ารับรางวัล World Retail Hall of Fame ประจำปี 2024 จากการคัดเลือกผู้บริหารในวงการค้าปลีกที่มีผลงานโดดเด่น มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับในระดับโลก พร้อมถูกให้บรรจุชื่อใน Hall of Fame ของ สภาค้าปลีกโลก หรือ World Retail Congress

ซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสภาค้าปลีกโลก และคุณศุภลักษณ์ จากเดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้รับการเสนอชื่อจากประธานสมาพันธ์ห้างสรรพสินค้านานาชาติ หรือ International Association of Department Stores (IADS) ให้กับสภาค้าปลีกโลก เพื่อเข้าทำเนียบ World Retail Hall of Fame ประจำปี 2024

ด้วยผลงานการเป็นผู้สร้างปรากฏการณ์สุดแปลกใหม่ให้กับวงการค้าปลีกของประเทศไทย เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ สยามพารากอน จนมีชื่อเสียงในระดับประเทศและในระดับโลกมากว่า 4 ทศวรรษ พร้อมกับการสร้างคุณค่าของธุรกิจรีเทล ด้วยการผลักดัน ‘เอ็มดิสทริค’ การผนึกกำลังของ 3 ศูนย์การค้า เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ เอ็มสเฟียร์ จนเกิดย่านการค้าใหม่ของกรุงเทพฯ ที่ยังประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศและพันธมิตรธุรกิจในภาพรวม

นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ขึ้นทำเนียบ Hall of Fame อีก 2 ท่าน คือ Mr.Jean-Paul Agon, Chairman L’Oreal เจ้าของรางวัล Hall of Fame ของทวีป ยุโรป ตะวันออกกลางและทวีปแอฟริกา (EMEA) และ Mr. Jay Schottenstein, Chairman and CEO American Eagle Outfitters, Inc., รับรางวัล Hall of Fame ของทวีปอเมริกา

โดยภายในงานรับรางวัล คุณศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ร่วม กล่าวแสดงวิสัยทัศน์สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มนักธุรกิจในแวดวงรีเทล โดยเน้นย้ำถึงศักยภาพของธุรกิจรีเทล ความพร้อมของประเทศไทย ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมถึงการเชิญชวนผู้ประกอบการให้มาลงทุนในประเทศไทย

ทั้งนี้ รางวัล World Retail Hall of Fame เริ่มขึ้นในปี 2007 เพื่อเชิญชูและยกย่องผลงานตลอดชีวิตของบุคคลากรที่เป็นตำนานแห่งวงการค้าปลีกทั่วโลก มอบรางวัลอันมีเกียรติยศนี้ แด่ผู้นำที่เป็นนักบุกเบิก นักบริหารที่สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับองค์กรและแบรนด์มีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ รู้จักในระดับโลก

โดยนักธุรกิจคนสำคัญซึ่งเป็นที่รู้จัก เคยได้รับบรรจุเข้าทำเนียบ Hall of Fame ของสมาคมค้าปลีกโลก ก่อนหน้านี้ อาทิ Mr.Jack Ma ผู้ก่อตั้ง Alibaba Group, Mr.Ingvar Kamprad ผู้ก่อตั้ง IKEA, Mr.Tadashi Yanai ผู้ก่อตั้ง Uniqlo เป็นต้น