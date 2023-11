“ศุภลักษณ์ อัมพุช” Passion ที่ไม่สิ้นสุด

สัมภาษณ์พิเศษ

เปิดตัวรวดเดียว 3 ศูนย์การค้า 3 มุมเมือง ดิ เอ็มสเฟียร์ มูลค่าการลงทุนกว่า 20,000 ล้านบาท ที่มาผนึกกำลัง ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ เติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับ ดิ เอ็มดิสทริค

ขณะที่การพลิกโฉมใหม่สู่เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ในวันที่ 8 ธันวาคม และบางแค ช่วงต้นปีหน้า มูลค่าลงทุนรวม 30,000 ล้านบาท ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A HAPPY PLACE TO LIVE LIFE : ชีวิตที่มีความสุขทุกครอบครัว” เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยเห็นกันบ่อยนัก

คุณแอ๊ว-ศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด ในวัย 68 ปี ยังคงเปี่ยมล้นไปด้วยเอนเนอร์ยี่ และ passion ที่หาที่ไหนไม่ได้

โดยเฉพาะกับ ดิ เอ็มสเฟียร์ จิกซอว์ชิ้นสุดท้ายที่มีสานต่อเป้าหมาย สร้าง “สุขุมวิท” ให้เป็นย่านการค้าของกรุงเทพฯ

คุณแอ๊ว ให้สัมภาษณ์พิเศษ “ประชาชาติธุรกิจ” ในหลากหลายแง่มุม

Q : คิดยังไงถึงเปิด 3 ศูนย์ ในเวลาใกล้ ๆ กัน

เดอะมอลล์บางกะปิ และบางแค หมดสัญญาเดิมที่มีอยู่ 30 ปี แต่ก็เลตมานิดนึง เพราะเรามีเปิดสาขางามวงศ์วานตอนโควิด จากนั้นก็ท่าพระ พอบางกะปิ บางแค หมดสัญญาเมื่อปีที่แล้ว ก็ต้องรีบทํา

แต่เป็นจังหวะที่ดี เพราะเปิดพร้อม ๆ กันจะมีพลัง ก็แอ๊วชอบพลังไง เมื่อสามสิบปีที่แล้ว เราก็เปิดบางกะปิ-บางแค 2 มุม 2 เมือง ครั้งนี้เราเปิดในเมืองคือ ดิ เอ็มสเฟียร์ อีกอัน

คอนเซ็ปต์เราคือ Calling the world ปรากฏการณ์ที่โลกเรียกหา เราต้องการให้เห็นว่าสีสันที่ออกไปมันไม่ธรรมดา อันนี้เป็น full phenomenon

ที่เป็นแบบนี้เพราะเดี๋ยวนี้คนมันเปลี่ยนหมดแล้ว คนเริ่มซื้อของ luxury คนชอบของแปลก ของใหม่ ไม่ซ้ำซาก ไม่จําเจ ต้องการเป็นตัวของตัวเอง ต้องการ free spirit พร้อมจะบอกว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร

Q : เสร็จทันวันเปิด วันที่ 1 ธันวาคม

คนไทยก็นาทีสุดท้าย

จริง ๆ เปิดตั้งแต่ (soft opening) วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน แต่วันเปิดทางการคือ วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ต้องบอกว่า ร้านค้าไม่ธรรมดาทั้งนั้น ยูนีคไม่มีที่อื่น

Q : พอมีทั้งเอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ กลายเป็น “ดิ เอ็มดิสทริค” เป็นย่านการค้าอย่างที่ตั้งใจไว้

ใช่… แล้วอยู่ได้นานด้วย เพราะว่าถ้าเป็นศูนย์การค้าอันเดียวจะอยู่ไม่นาน สแตนด์อะโลนเราก็เคยทำมาแล้ว แต่อยู่ได้ไม่นาน ต้องเป็นย่าน พอเป็นย่านเนี่ย คนก็ไม่ไปไหน เพราะเขาติดย่าน ตัวร้านค้าอาจเปลี่ยนไป แต่ว่าย่านยังอยู่

คุณดู RCA นี่ 30 กว่าปี แล้วทําไมอยู่ได้ ทําไมยังมีคนไปเที่ยว เพราะมันเป็นย่านสุขุมวิท จุดที่เราอยู่ เป็นใจกลางเมือง เป็นย่านคนรวยที่อยู่มานาน เป็น midtown ส่วนสยามพารากอน อยู่ในจุดที่เรียกว่า downtown ซึ่งตอนนี้ก็แน่นไปหมด

โดยทำเลเรามีรถไฟฟ้าสายสีเขียว เส้นเลือดใหญ่การเดินทางในกรุงเทพฯผ่าน ใกล้ ๆ กันตรงอโศกเป็นจุดตัดสีเขียวกับ MRT เลยขึ้นไปตรงทองหล่อ ในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าสายสีเทา จากรามอินทรา ผ่านเกษตรนวมินทร์ พุ่งตรงมา เชื่อมกับสีเขียว เส้นสุขุมวิทยังเป็นแหล่งรวมโรงแรม 5 ดาว จำนวนมาก

เมื่อก่อนตอนที่แอ๊วมาเปิดเอ็มโพเรียมเนี่ย 30 สิบปีที่แล้วไม่มีคอนโดฯเลยสักตึก ไม่มีเลย เดี๋ยวนี้มีคอนโดฯ มีทุกอย่าง…โอ้โห

เพราะอะไร เพราะว่ามีเรา (ดิ เอ็มโพเรียม) อยู่ คนชอบทํางานแถวนี้ มีบ้านแถวนี้ นอกจากนี้ สุขุมวิทยังเป็นที่รวมของ expat คนต่างชาติที่เข้ามาอาศัยในเมืองไทยอยู่แล้ว

ของเรา 3 ตึก ดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์ ดิ เอ็มสเฟียร์ พอรวมกันแล้ว ล่อเข้าไป 600,000 ตารางเมตร คือตกตึกละ 2 แสน สร้างเป็น “เอ็มดิสทริค” ขึ้นมาได้

ใกล้ ๆ ก็มีโรงแรมคอนราด ขึ้นมา 300 ห้อง มีแมริออท ของคุณเจริญอีก 1,500 ห้อง ที่อยู่ในบริเวณนี้ยังมีอีก 2 ที่ แต่เขาปรับปรุงใหม่หมดเลยนะ เป็น 6 star รอบ ๆ มีออฟฟิศ มีคอนโดฯเต็มไปหมด คอนโดฯตึกหนึ่งก็ 500 ครอบครัว ออกไปอีกนิดพระรามสี่ เป็นออฟฟิศไปหมด แต่ไม่มีช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ ต้องเข้ามาที่นี่สุขุมวิท

เพราะงั้นทำเลแอ๊วเนี่ยดีมาก

แต่ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้การสร้าง district ได้สําเร็จ ไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่เกิดจากการสร้างทั้งนั้น โอโมเตะซันโด (โตเกียว) มารีนาเบย์แซนด์ส (สิงคโปร์) หรือดูไบ เกิดขึ้นจากการสร้างทั้งนั้น เอ็มสเฟียร์ก็เช่นกัน

ถ้าแยกทั้ง 3 ศูนย์ เอ็มโพเรียมยังเป็นตัว luxury กับดีพาร์ตเมนต์สโตร์ ส่วนเอ็มควอเทียร์เป็น luxury บวกกับแฟชั่นที่เป็นเมกะ cutting-edge จะมีร้านแฟชั่นที่ไม่ธรรมดา แล้วก็มีอะไรที่เป็นที่เรียกว่าเป็น big box แบบซาร่า, ยูนิโคล่, มีโรงหนัง IMAX มีศูนย์เรียนรู้ มี harbor land

ส่วนเอ็มสเฟียร์ เรียกว่า sleepless metropolis เป็นที่แฮงเอาต์ เราต้องการคําว่าสนุก เราต้องการแตกต่างจากที่อื่น นี่ดูร้านค้าดูที่แอ๊วตกแต่งไม่ธรรมดาเลิศ แดงแจ๊ด สวยมาก

เป้าหมายของเราระหว่างคนไทย และต่างชาติ ต้องมี mix ที่กําลังดี เพราะว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาก็ยังมีคนไทยรองรับ ที่มองไว้สัดส่วนลูกค้าคนไทยกับต่างชาติจะเป็น 65-35 แต่ถ้าเป็น high season จะเป็น 60-40 โดยตัวที่จะดึงลูกค้าคือ UOB LIVE

Q : ทําอย่างไรถึงจะทำให้นักท่องเที่ยวมาตรงนี้ได้ตามเป้าหมาย

โอ้ ไม่ยากเลย ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่านักท่องเที่ยวมาเมืองไทยเพื่ออะไร เพื่อ business เหรอ เดี๋ยวนี้ไม่น่าจะใช่แล้ว ถ้าพวกนักธุรกิจไปนู่นแล้ว เวียดนาม

ที่มาเมืองไทยคือมาเที่ยว มากิน เขาชอบคนไทย ชอบทะเล เพราะทะเลบ้านเราสวยเหลือเกิน ประเทศอื่นเค้าไม่มีแบบเรา อาหารอร่อย การบริการสุดยอด แต่ว่ามาซื้อของหรือเปล่า อันนี้เป็น second choice

คนยุโรปไม่ต้องซื้อของที่นี่ เพราะของ (ลักเซอรี่แบรนด์) ถูกกว่า คนจีนก็มีเสิ่นเจิ้น มีกวางเจา มีฮ่องกง ส่วนสิงคโปร์ ดูไบ ก็มี duty free แล้วเขาจะมาเมืองไทยเพื่ออะไร ก็มาเที่ยว ซึ่งถ้าเป็น ภูเก็ต สมุย ภาคใต้ที่เที่ยวเยอะ แต่อยู่กรุงเทพฯ จะให้เค้าทําอะไร ไม่ได้มีที่เที่ยวอะไรมากมาย

แอ๊วก็เลยสร้างที่เที่ยวขึ้นมาให้เป็นเรื่องเป็นราว มาสนุก มากิน มาเที่ยว มาเปรี้ยว มามันส์ ทําให้ที่นี่เป็น hub of entertainment

เรามี UOB LIVE ซึ่งเราร่วมกับ AEG เป็น World Class Arena ความจุ 6,000 ที่นั่ง เป็น game changer เอาดารา ศิลปิน จากทั่วโลกมาแสดงที่นี่ รู้มั้ยแฟนคลับเคพ็อป เจพ็อป ไชน่าพ็อป ไทยพ็อป เยอะขนาดไหน เหมือนคนไปเที่ยวลาสเวกัส ไม่ใช่คนอเมริกัน แต่เป็นคนต่างชาติ

ที่ตามมาคือโรงแรม เมืองไทยนี่โรงแรมเลิศที่สุด ราคาก็ไม่แพง

AEG เป็น mice market คนละแบบกับไบเทค หรือศูนย์การประชุมแห่งชาติ ที่เป็นเรื่องของ convention

เรายังมี MEGA Club บนพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร สนับสนุนแนวคิด Hub of Entertainment ของอาเซียน

ต่างชาติเนี่ยเวลามาเมืองไทย เค้ามากิน ชอบกินผัดไทยหอยทอด แอ๊วก็ทําเป็นสตรีตฟู้ด ที่ปิดดึกมาก ๆ เดี๋ยวจะพาไปดู เพราะมันไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดาจริง ๆ

และคุณก็ต้องรู้ว่าเวลาแอ๊วสร้างอะไร แอ๊วเคยสร้างอะไรธรรมดาถ้าธรรมดาแอ๊วไม่สร้าง

Q : ที่นี่จะเปิดถึงกี่ทุ่ม

ขึ้นอยู่ที่ว่าเขาเปลี่ยนโซนนิ่ง ในโซนร้านอาหารก็พยายามจะเปิดให้ได้ถึงตี 4 ถ้าไม่เปลี่ยนโซนนิ่งก็ตี 2 ที่อื่นอาจจะเปิดแบบนี้ไม่ได้ เพราะไม่ใช่สุขุมวิท ลูกค้าเราบ้านอยู่แถวนี้ ไม่ต้องขับรถไกล เดินออกมาก็ได้

ตอนออกแบบ เราออกแบบที่จอดรถ แยกลิฟต์ ให้แยกพื้นที่กัน สามารถขึ้นไปข้างบนได้เลย เพื่อทำที่นี่ให้เป็นแหล่งเที่ยวคุณภาพที่สุด

ที่นี่คือ to live, to work, to have a good life it all in here เขาเรียกว่า sleepless metropolis

เราต้องการทําให้ไม่หลับใหล

ตอนแอ๊วไปเปิด Café Del Mar ที่ภูเก็ต ตกใจมาก กลายเป็นที่เช็กอินของทุกคน กลายเป็นว่าคนพูดถึงภูเก็ตนี่ ต้องพูดถึง Café Del Mar นี่เรื่องจริง เราก็เลยทำที่นี่ จะได้มีนักท่องเที่ยวมา

เราทํามัลติมีเดียแบบ 3D เพื่อให้คนเกิดครีเอทีฟ ความคิดสร้างสรรค์

แอ๊วลงทุนต้นไม้ไม่รู้กี่สิบล้าน เราต้องการคนทุกชาติ

ที่ทำไม่ใช่เพื่อแอ๊วคนเดียว โรงแรมทั้งถนนจะดีด้วยกันหมด

Q : รวม ๆ แล้วคือคุณแอ๊วกำลังสร้างส่วนผสม

ใช่ เราเรียกว่า multifaceted

Q : ใช้เวลานานกว่าที่อื่น ช้ากว่าที่วางแผนไว้

เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ทํายังไงให้มันพิเศษไม่เหมือนคนอื่นเขา ก็เลยช้าไป แล้วไปเจอโควิดอีก 3 ปี โควิด 3 ปีใครจะสร้าง ก็หายไป 3 ปี มันควรจะเปิดตั้งแต่ก่อนโควิด ถ้าเปิดก่อนโควิดก็ซวยไหมล่ะ

พอตัวเล็ก เราก็ทําอะไรหลาย ๆ อย่างที่ไม่เหมือนกับคนอื่น ถ้าเป็นปลาใหญ่จะทําไม่ได้

เอ็มสเฟียร์เหมือนปลาฉลาม ตัวไม่ใหญ่มาก ไม่เหมือนบางกอกมอลล์ (อีกโครงการหนึ่งของเดอะมอลล์) ที่เหมือนปลาวาฬ เจอน้ำตื้นก็เสร็จ

Q : เปลี่ยนไป เปลี่ยนมาทําให้สมบูรณ์ขึ้น

แน่นอนสิ มันแตกต่าง ไม่ได้สมบูรณ์แต่เรียกว่ามัน unique มัน out standing มัน one of the high

ลูกค้าชอบศูนย์เรา เพราะเราไม่เหมือนใคร ชอบที่มีถนนให้เดิน มีน้ำตกให้ดู เป็นอะไรที่มาแล้วเห็นว่ามันแตกต่าง เราไม่ต้องการปริมาณ มีจำนวนศูนย์มากที่สุด แต่ของเราทุกแห่ง ต้องเป็นแลนด์มาร์ก ต้องเป็นจุดที่แอ๊วเรียก The most unique one and only and outstanding

outstanding คือโดดเด่น unique คือไม่เหมือนที่ใคร one and only คือที่เดียว อันนี้คือกฎแอ๊ว ถ้าเหมือน ๆ กัน คุณก็ไม่ไปเดิน สั่งจากลาซาด้า ช้อปปี้ เอาก็ได้ นี่คือสิ่งที่เราทํา

Q : ทำยังไงให้มีแพสชั่นอยู่ตลอดเวลา

ไม่รู้เหมือนกัน เริ่มมีความคิดแบบว่า เออ…ถ้าฉันรีไทร์ ฉันจะแต่งตัวสวย ๆ นั่งอยู่บนเรือยอชต์ ตอนเช้าตื่นมาก็วันนี้จะกินอะไรดี คาเวียร์ แชมเปญ กลางวันฉันจะไปทําอะไรดี ก็กินอีก ว่ายน้ำ บอกตัวเองว่า ไม่มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะ ฉันจะมี meaning full life แค่เอาตัวรอดเหรอ มันไม่ได้ ฉันมีความสามารถตั้งเยอะ ทําไมฉันไม่ช่วยประเทศชาติ ฉัน 68 แล้ว จะทำอะไร สร้างโอกาสให้คนอื่นได้ค้าขาย ช่วยให้คนได้ค้าขาย ไม่ดีกว่าหรือ

Q : แต่ทุกครั้งที่พอจะใกล้เปิดโครงการใหญ่ ๆ คุณแอ๊วจะมีพลังกลับมาทุกที

ไม่รู้อะดรีนาลีนมาได้ไง เฮ่อ…มันต้องเสร็จ เราเป็น warrior เราเป็น fighter ต้องเข้าสู่สนามรบ เราจะนั่งดูเขามีเงินเหรอ มันเป็นไปไม่ได้ แอ๊วไม่รู้ว่ามันเป็นอะดรีนาลีน พวกนี้ (สตาฟทำงาน) เดินตามแอ๊วทันที่ไหน แรงเยอะมาก มันมาจากใจ

ตอนนี้ยังเฝ้าเอ็มสเฟียร์อยู่ทุกคืน กลับคนสุดท้าย เฝ้าจริง ๆ ไม่ได้เฝ้าเล่น ๆคนอื่นเขากลับกันหมดแล้ว ยังอยู่ดูต้นไม้ถึงตี 3 ถึงหกโมงเช้า บ้าไปแล้ว คนอื่นเขากลับกันหมดแล้ว

Q : จริง ๆ ระดับคุณแอ๊วไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลย แต่ยังมีแพสชั่นไม่มีสิ้นสุด

ตราบใดที่ลูกน้องยังรักแอ๊วอยู่ ถ้าไม่รักแอ๊วก็ไปแล้ว