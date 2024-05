มาย ฮอสพิทอล ขายธุรกิจโรงพยาบาล มูลค่า 700 ล้าน ให้ “พริ๊นซิเพิล เฮลท์แคร์”

“มาย ฮอสพิทอล” บริษัทย่อยในกลุ่ม “เอเวอร์แลนด์” ขายธุรกิจโรงพยาบาล มูลค่า 700 ล้านบาท ให้ “พริ๊นซิเพิล เฮลท์แคร์”

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายสวิจักร์ โลจายะ ประธานกรรมการ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ EVER รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 มีมติอนุมัติให้บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด (MY HOSPITAL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าทำรายการการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญและสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัท ประกอบด้วย

บจ.โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ (CMR) จำนวน 199,998 หุ้น สัดส่วน 100%

บจ.ยูนิคอน เซอร์วิสเซส (UNICON) จำนวน 49,998 หุ้น สัดส่วน 100%

บจ.โคราชเมดิคัลกรุ๊ป (KMG) จำนวน 8,289,666 หุ้น สัดส่วน 83.90%

บจ.พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ (PIV) จำนวน 8,633,799 หุ้น สัดส่วน 53.96%

โดย 4 บริษัท มีจำนวนหุ้นที่ขายทั้งสิ้น 17,273,461 หุ้น มูลค่าการทำรายการรวม 700 ล้านบาท ซึ่งผู้ซื้อคือ บริษัท พริ๊นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (PRINH) ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ขาย ไม่เข้าข่ายบุคคลที่เกี่ยวโยง

ทั้งนี้การจำหน่ายหุ้นในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลนั้น จะช่วยลดภาระที่บริษัทต้องสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทที่จำหน่าย โดยจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินสดจำนวน 700 ล้านบาท โดยเงินจำนวนดังกล่าว บริษัทจะใช้เป็นเงินทุนในธุรกิจสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท เพื่อสร้างโอกาสในการทำกำไรในอนาคตต่อไป

สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหุ้น MY HOSPITAL คือ 1. ผู้ซื้อและผู้ขายมีหน้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุในสัญญาให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการรับชำระและโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น ทั้งนี้มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น

2. ผู้ซื้อตกลงจะชำระค่าตอบแทน จำนวน 700 ล้านบาท โดยแบ่งการชำระดังนี้

งวดที่ 1 PRINH จะชำระค่ามัดจำ 10% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70 ล้านบาท โดยจะชำระ ณ วันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2 ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 626 ล้านบาท ณ วัน ที่โอนกรรมสิทธิ์หุ้นสามัญของ MY HOSPITAL

งวดที่ 3 ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 4 ล้านบาท ให้ Unicon รื้อถอนอาคาร 3 ชั้น สำหรับแผนกโภชนาการออกให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

3. ผู้ขายต้องได้รับชำระค่าหุ้นและสิทธิความเป็นเจ้าหนี้เป็นเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็คธนาคาร โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น

4. MY HOSPITAL และ EVER จะให้การค้ำประกันในฐานะผู้ถือหุ้นของ MY HOSPITAL โดยเป็นการค้ำประกันการดำเนินการตามสัญญา โดยมีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 ปีนับจากวันโอนกรรมสิทธิ์หุ้น โดยหากมูลค่าการรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) เกินมูลค่าซื้อขายของแต่ละบริษัท MY HOSPITAL จะทำการซื้อหุ้นคืน

5. กรณีที่เงินกู้ยืมผู้ถือหุ้น ณ วันเสร็จสมบูรณ์มีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้นในข้อ 3 ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป คู่สัญญาตกลงว่าผู้ซื้อจะให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทจำนวนเท่ากับเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้น ณ วันเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งผู้ซื้อจะออกแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายให้แก่ผู้ขายโดยตรงเพื่อชำระเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ขายในจำนวนเท่ากับเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้น ณ วันเสร็จสมบูรณ์