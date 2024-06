หุ้นไทยต่ำสุดรอบ 4 ปี ร่วงหนักเกือบ 20 จุด นักลงทุนเทขายลดเสี่ยง “การเมือง”

ดัชนีตลาดหุ้นไทย ทำจุดต่ำสุดในรอบ 4 ปี เปิดภาคเช้าร่วงหนักทำโลว์ 19.48 จุด บล.ทิสโก้เผย นักลงทุนเทขายลดเสี่ยง กังวลปัญหา “การเมือง” ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัตินายกฯเศรษฐา เจอสัญญาณเทคนิคเชิงลบ ดัชนีทำระดับต่ำสุดใหม่หลุด 1,320 จุด รับความเสี่ยงได้น้อย แนะนำควร Wait and See ไปก่อน

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index) เปิดภาคเช้าวันนี้ (10 มิ.ย.) แกว่งตัวในแดนลบตลอดทาง และปรับตัวร่วงหนักลงไปทดสอบระดับต่ำสุด (LOW) ที่บริเวณ 1,313.26 จุด หรือลดลง 19.48 จุด ซึ่งถือว่า SET Index ร่วงหนักรอบนี้ ลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบกว่า 4 ปี จากเมื่อช่วงปีวิกฤตโควิดเคยลงไปต่ำสุดที่บริเวณ 1,024.46 จุด เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ดัชนี SET ปรับตัวร่วงหนักเช้าวันนี้ เป็นเพราะเกิดความกังวลเรื่องปัญหาทางการเมือง ที่มีความไม่แน่นอนว่าจะไปสู่ทิศทางไหน โดยเฉพาะเรื่องศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคุณสมบัตินายกฯเศรษฐา ทวีสิน ทำให้นักลงทุนอาจจะขายลดความเสี่ยง หลังจากที่สัญญาณทางเทคนิคเป็นภาพเชิงลบด้วย โดยดัชนี SET ลงไปทำระดับต่ำสุดใหม่ โดยหลุดระดับ 1,320 จุด

และประเมินแนวโน้มดัชนี SET ภาคบ่ายวันนี้ ตราบใดที่ดัชนี SET ไม่สามารถกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 1,320 จุดได้ ภาพยังเป็นลบต่อ และมีโอกาสแกว่งลงต่อได้อีก ส่วนกลยุทธ์มีคำแนะนำ Wait and See มา 1 สัปดาห์แล้ว แต่ถ้าเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง อาจจะดูจังหวะตลาด หากมีสัญญาณฟื้นตัว สามารถกลับขึ้นมายืนเหนือ 1,320 จุดได้ ก็เปิดโอกาสเข้าไปเก็งกำไรได้ แต่ถ้าเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ และดัชนีปิดต่ำกว่า 1,320 จุด แนะนำควร Wait and See ไปก่อน

ส่วนหุ้นที่น่าจะ Outperform ก็จะเป็นกลุ่มหุ้น Defensive อาทิ กลุ่มสื่อสาร, กลุ่มโรงพยาบาล และกลุ่มท่องเที่ยว