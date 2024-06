โกลเบล็ก นำร่อง แอป “AomWise” รายแรก เปิดตัวในงาน SET in the City

บล.โกลเบล็ก จำกัด นำร่องเปิดให้บริการแอปพลิเคชั่น “AomWise” เป็นโบรกฯ แห่งแรก ต่อยอดการยกระดับการพัฒนา Platform เพื่อการลงทุนตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ first jobber ให้การออมและลงทุนเป็นเรื่องง่ายที่ลงทุนได้หลากหลายในแอปเดียว เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน SET in the City 2024 วันที่ 15 มิ.ย.นี้

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด (GBS) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชั่น AomWise ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่สามารถลงทุนได้ทั้งหุ้น และกองทุนรวม ภายใต้คอนเซ็ปต์ ให้การออมและลงทุนเป็นเรื่องง่ายที่สามารถลงทุนได้หลากหลายในแอปเดียว

พร้อมแนะนำแผนการลงทุนแบบอัตโนมัติ จากมืออาชีพ เพื่อเป็นการขยายฐานไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ first jobber มากขึ้น โดย Platform เพื่อการลงทุน ดังกล่าวจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ภายในงาน SET in the City 2024 ในวันที่ 15 มิถุนายนนี้

สำหรับแอปพลิเคชั่น AomWise เป็นโครงการภายใต้ Settrade โดย บล.โกลเบล็ก ได้มีการพัฒนาร่วมกับ Settrade เพื่อนำร่อง (Pilot Project) เป็นโบรกฯ รายแรกของประเทศ ที่ดำเนินการให้บริการในแอปพลิเคชั่น “AomWise” สำหรับจุดเด่นของแอปพลิเคชั่นดังกล่าว คือ AomWise สามารถลงทุนได้ทั้งหุ้นและกองทุนรวมในแอปพลิเคชั่นเดียวกัน

จากเดิมที่นักลงทุนต้องซื้อหุ้นและกองทุนรวมแยกคนละบัญชี ลูกค้าสามารถเปิดบัญชี AomWise ผ่าน บล.โกลเบล็ก โดยใช้เวลาเพียง 10-15 นาที ก็สามารถเทรดหุ้นได้เลยทันที โดยทาง GBS จะมีการแนะนำหุ้นและกองทุน เพื่อลงทุนภายในแอปพลิเคชั่น และการซื้อหุ้นหรือกองทุนรวม สามารถซื้อได้โดยหน่วยที่เป็นบาท ซึ่งจะตอบโจทย์นักลงทุนหน้าใหม่ที่ต้องการออมและลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมในทุนที่จำกัด

Advertisment

ล่าสุด แอปพลิเคชั่น AomWise ภายใต้ Globlex ได้เปิดให้มีการดาวน์โหลด AomWise ผ่าน APPLE APPSTORE, GOOGLE PLAY และสามารถเทรดหุ้นและกองทุนรวม ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการแล้วกว่า 100 บัญชี และเชื่อว่าหลังจากที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในงาน SET in the City 2024 จะส่งผลให้มีฐานลูกค้าใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ที่เริ่มทำงาน และต้องการลงทุนและออมเงินเพิ่มมากขึ้นผ่านแอปดังกล่าว

โดยทาง บล.ได้มีโปรโมชั่นพิเศษภายในงาน เช่น เมื่อเปิดบัญชีและฝากเงินเข้าบัญชี 1,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ยพิเศษ 2% จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

โดยบริษัทเชื่อว่าในอนาคตจะมีจำนวนกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่เข้ามาเทรดผ่านแอปพลิเคชั่น AomWise ภายใต้ Globlex ภายในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 1,000 บัญชี จากปัจจุบันที่บริษัทมีบัญชีรวมทั้งสิ้น 40,755 บัญชี ดังนั้นหลังจากเปิดให้บริการแอปพลิเคชั่น AomWise จะส่งผลให้มีบัญชีผู้ใช้บริการกับ บล.โกลเบล็ก รวมทุกบัญชีเพิ่มขึ้นเป็น 50,000 บัญชี

“การนำร่องเปิดให้บริการแอปพลิเคชั่น AomWise ของ บล.โกลเบล็ก ซึ่งถือเป็นโบรกฯ รายแรกนั้น เป็นการยกระดับการพัฒนาโมเดลด้านการลงทุนในหุ้นและกองทุนรวมที่ง่ายและตอบโจทย์การลงทุน ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้หลากหลายสินทรัพย์ นอกจากนี้ ยังเป็นการขยายฐานสู่นักลงทุนหน้าใหม่ first jobber ที่ต้องการความสะดวกสบายในการเทรดภายใต้วงเงินที่จำกัด และเริ่มต้นการลงทุน ซึ่งดีมานด์กลุ่มนี้มีสูง ดังนั้นจึงเป็นกลุ่มที่เราต้องเร่งขยายเพื่อให้เข้าถึงการลงทุนได้มากที่สุด”