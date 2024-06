“อารภัฏ-อัสสเดช” ชิงดำ ผู้จัดการตลาดหุ้นคนใหม่ บอร์ดเคาะวันนี้

จับตา อารภัฏ สังขรัตน์ ซีอีโอ บล.เมย์แบงก์ – อัสสเดช คงสิริ หัวหน้าทีมที่ปรึกษาทางการเงิน ดีลอยท์ ประเทศไทย และอดีต MD บล.ฟินันซ่า 2 แคนดิเดต ชิงดำผู้จัดการตลาดหุ้นคนที่ 14 บอร์ด ตลท. ประชุมเคาะวันนี้ (14 มิถุนายน 2567)

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 วันนี้ช่วงเช้า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บอร์ดตลาดหลักทรัพย์ฯ) จะมีการประชุม วาระสำคัญคือ การลงมติเห็นชอบรายชื่อผู้สมัครที่จะได้รับการคัดเลือกเป็น “ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯคนใหม่ คนที่ 14” ที่จะมาดำรงตำแหน่งต่อจาก นายภากร ปีตธวัชชัย ผู้จัดการตลาดหลักทรัพยฯคนปัจจุบัน ที่จะเกษียณอายุช่วงเดือน ก.ย. 2567 นี้

ซึ่งคณะกรรมการสรรหา ได้สรุปชอร์ตลิสต์ 2 รายชื่อผู้สมัคร ที่จะถูกเสนอให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณา โดยทั้งสองรายเป็นบุคคลภายนอก คือ

นายอัสสเดช คงสิริ หัวหน้าทีมที่ปรึกษาทางการเงิน “ดีลอยท์ ประเทศไทย” (Deloitte Thailand) และ นายอารภัฏ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)

ทั้งนี้ “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมประวัติ “นายอารภัฏ สังขรัตน์” โดยสำเร็จการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ Master of Business Administration (M.B.A.) in Financial Investments, University of Southern California

นายอารภัฏได้เข้าร่วมงานกับเมย์แบงก์ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ในตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดำรงตำแหน่งในระดับภูมิภาคเป็น Regional Head of Transformation เมย์แบงก์ กรุ๊ป (Maybank Group)

ต่อมาวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหารคนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา

“นายอารภัฏ สังขรัตน์” มีประสบการณ์ในการทำงานอยู่ในแวดวงการเงินการธนาคาร และเคยร่วมงานกับบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศมานานกว่า 20 ปี โดยที่ผ่านมาได้ร่วมงานกับ ธนาคารกรุงไทย (KTB) ในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)

และเป็นนักยุทธศาสตร์ผู้มีประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี ในด้านที่ปรึกษาการจัดการและด้านการธนาคาร เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาธุรกิจและขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นดิจิทัล กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจลูกค้ารายย่อยและช่องทางการตลาด การควบรวมกิจการ (M&A) การออกแบบองค์กรใหม่ การปฎิรูประบบการทำงาน และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

โดยเคยทำงานมาแล้วใน 5 ประเทศ ทั้งในเอเชียและสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมงานกับสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงมาแล้วกว่า 20 แห่ง ได้แก่ Bank of NY Mellon, Citigroup, TD Ameritrade, SCB, PNB Asset Management, Deloitte Consulting และ PricewaterhouseCoopers เป็นต้น

ส่วนประวัติ “นายอัสสเดช คงสิริ” มีประสบการณ์ตลาดเงินตลาดทุนมาเกือบ 30 ปี ในการทำงานกับองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีประสบการณ์ด้านวานิชธนกิจ (Investment Banking)กว่า 20 ปี โดยได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ (M&A)

โดยจบการศึกษาจากโรงเรียนชาร์เตอร์เฮาส์ (Charterhouse School) ปี 2532 ประเทศอังกฤษ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ (University of Manchester) พร้อมทั้งจบ MIT Sloan School of Management MBA, Financial Management

เริ่มต้นทำงานในตำแหน่งวิศกรโครงการ (Project Engineer) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มานาน 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2536-2546 และย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวานิชธนกิจ J.P. Morgan ระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ปี 2546-2548

ถัดมาได้เข้าร่วมงานกับธนาคารแห่งอเมริกา (Bank of America) เป็นระยะเวลาเกือบ 8 ปี นับตั้งแต่ปี 2548-2555 และเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในช่วงปี 2556-2565 หรือทำงานอยู่เกือบ 10 ปี ซึ่งมีบทบาทสำคัญ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ในช่วงที่การบินไทยประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนัก จนต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

และนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2565 จนถึงปัจจุบัน ได้เข้ามารับตำแหน่ง หัวหน้าทีมที่ปรึกษาทางการเงิน “ดีลอยท์ ประเทศไทย” (Deloitte Thailand) ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชี 1 ใน 4 แห่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก (BIG4)