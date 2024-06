กรุงไทยพานิช ปั้นเบี้ย 5.4 พันล้าน จับมือ QBE ส่งประกันสินเชื่อรถ Q3

กรุงไทยพานิช ตั้งเป้าปี 67 เบี้ย 5.4 พันล้าน โต 5% จับมือ QBE ส่งประกันคุ้มครองสินเชื่อผู้เช่าซื้อรถยนต์ ไตรมาส 3 คาดโต 30% ภายใน 5 ปีข้างหน้า

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 นางสาวสุชาวดี แสงอนงค์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ KPI กล่าวว่า ในปี 2567 บริษัทตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับรวม 5,455 ล้านบาท เติบโต 5% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน

โดยในไตรมาสแรกปีนี้ บริษัทมีรายได้เบี้ยประกันรับรวม 1,143 ล้านบาท ลดลง 13% เทียบจากไตรมาส 1/2566 โดยมีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด 50.09% เบี้ยประกันรถยนต์ 38.58% ประกันอัคคีภัย 11.09% และประกันภัยทางทะเล 0.24% มีกำไรสุทธิที่ 132 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 13,911 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือธนาคารกรุงไทย สัดส่วน 45%

ทั้งนี้ตั้งเป้าภายใน 5 ปีข้างหน้า หรือในปี 2570 บริษัทคาดว่าจะมีเบี้ยประกันภัยรับรวมเติบโตถึง 7,000 ล้านบาท

สำหรับแผนธุรกิจในปีนี้ จากที่บริษัทได้ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ QBE Automotive Protection หรือ คิวบีอี โดยดำเนินธุรกิจร่วมกันมากว่า 5 ปี พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อเจาะกลุ่มตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง (Used Car Auto Loan) ผ่านกลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ในการทำแผนประกันภัยขยายความคุ้มครองอะไหล่รถยนต์ (Extended Warranty) คือประกันภัยที่คุ้มครองชิ้นส่วนอะไหล่เกี่ยวกับระบบกลไกและระบบไฟฟ้าของรถยนต์ ที่มีปัญหาจากการใช้งานตามปกติเทียบเท่าการรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิตรถยนต์

ซึ่งในตลาดส่วนใหญ่ของกลุ่มรถญี่ปุ่นจะรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิตอยู่ที่ 3 ปี และสำหรับรถยุโรปจะรับประกันคุณภาพเฉลี่ยที่ 5 ปี หลังจากหมดระยะรับประกันรถยนต์เสียต้องซ่อม ลูกค้ามีข้อกังวลเกี่ยวกับค่าซ่อมรถยนต์ โดยแผนประกันภัยขยายความคุ้มครองอะไหล่รถยนต์ (Extended Warranty) ของเคพีไอ ทำให้ลูกค้าขับขี่อุ่นใจสบายกระเป๋าด้วยประกันภัยนี้

บริษัทยังแผนนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อเพื่อผู้เช่าซื้อรถยนต์ (Auto Loan Protection Insurance) ที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดภายในไตรมาส 3/2567 โดยจะมุ่งเป้าไปยังกลุ่มลูกค้าสถาบันการเงินที่มีสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เป็นหลัก โดยจะคุ้มครองสำหรับรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง (Total loss) รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้หรือกรณีรถยนต์ถูกชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ โดยจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่สถาบันการเงิน ตามมูลค่าเช่าซื้อที่เหลืออยู่ และได้ตั้งเป้าหมายที่จะเดินหน้าเพิ่มยอดขายร่วมกับคิวบีอี ให้เติบโต 30% ภายใน 5 ปีข้างหน้า

มร.อัลเบิร์ท โชว์ ผู้จัดการทั่วไปภูมิภาคเอเชีย QBE Automotive Protection กล่าวว่า ความร่วมมือภายใต้โครงการ Automotive Protection ยกระดับความมั่นใจการให้บริการด้านประกันภัยสำหรับลูกค้ากลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสถาบันการเงินชั้นนำ

ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของคิวบีอี ในการถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินที่ทางคิวบีอีได้รับ สำหรับ A.M. Best Rating ในระดับ “A Stable” และ S&P Rating ในระดับ “A+ Stable” โดยมีรายได้ในปี 2566 อยู่ที่ 20,825 ล้านเหรียญ คิวบีอี เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 1997 ในตลอดระยะเวลา 27 ปี ที่ดำเนินธุรกิจกว่า 30 ประเทศทั่วโลกและดำเนินธุรกิจในประเทศไทยกว่า 20 ปี และอีก 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย QBE Automotive Protection ได้ให้ความคุ้มครองรถยนต์ของลูกค้ามากกว่า 8 ล้านคัน

“ยินดีอย่างยิ่งในความสำเร็จที่ได้ร่วมมือกับเคพีไอและสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศไทยภายใต้ผลิตภัณฑ์ Extended Warranty คิวบีอีกับเคพีไอ ยังมองโอกาสในการเติบโตในตลาดธุรกิจประกันภัยนอกเหนือจากประกันคุ้มครองอะไหล่รถยนต์ ที่ให้ลูกค้าอุ่นใจในการขับขี่ หมดข้อกังวลค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถยนต์ในกรณีรถเสียแล้ว” มร.อัลเบิร์ท โชว์ กล่าว

นางสาวสุชาวดี กล่าวอีกว่า ในปีนับเป็นก้าวสำคัญของบริษัท ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่จากที่บริษัทได้ทำการ Refresh Brand เมื่อต้นปี 2567 ผ่านมา เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ให้ทันสมัยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับยุคสมัย ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งและขับเคลื่อนองค์กรให้สำเร็จ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “Ensure Your Future For A Better Journey มุ่งมั่นเพื่ออนาคตของคุณไปสู่เส้นทางที่ดีว่า” ที่สอดคล้องกับพันธกิจองค์กรทั้ง 6 ด้าน

ได้แก่ TRUST (ความไว้วางใจ), SUSTAINABILITY (ความยั่งยืน), SIMPLIFIED SERVICE (การบริการ), PARTNERS (พันธมิตรธุรกิจ), EMPLOYEES (ทีมงาน), และ INNOVATION (นวัตกรรม) พร้อมชูสโลแกนใหม่ “Your Trust, Our Care ดูแลทุกความไว้ใจ” ดูแลไปถึงทุกกลุ่มลูกค้าทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมที่มีความต้องการที่หลากหลายมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างไปในยุคปัจจุบัน

“จากที่บริษัทได้มีแผนในการปรับภาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ KPI ทำให้เราได้ทบทวนกลยุทธ์การดำเนินองค์กรและกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจใหม่ขององค์กร โดยมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจว่า Ensure Your Future For A Better Journey โดยเราจะให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนการทำงานอย่างมีความใส่ใจในทุกภาคส่วน ทั้งต่อลูกค้า กลุ่มตัวแทนนายหน้าและกลุ่มพันธมิตรธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงาน พร้อมกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”