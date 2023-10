กินเจ : กรมวิทย์เผยผลตรวจ พบ “คะน้า-ส้ม” มีสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐาน

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]

UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '<div itemprop=\"articleBody\"><p><strong>กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลตรวจเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในอาหารเจ ระบุผลตรวจส่วนใหญ 81% ไม่พบการตกค้าง 11% ไม่เกินค่าตามที่กฎหมายกำหนด พบแค่ 6.2% มีการตกค้างเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ คะน้า และส้ม แนะผู้บริโภคที่รับประทานอาหารเลียนแบบเนื้อสัตว์ ควรซื้อจากร้านที่มั่นใจ มีฉลาก ระบุสถานที่ผลิต วันเดือนปี และเลขสาระบบอาหารที่ชัดเจน</strong></p>

<p>วันที่ 17 ตุลาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยแพร่เอกสารข่าว ผลเฝ้าระวังอาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจ โดยนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่า</p>

<p>เทศกาลกินเจ หรือ ประเพณีถือศีลกินผัก ซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันที่ 15-23 ตุลาคม 2566 ปัจจุบันนี้ประชาชนนิยมบริโภคกันมากขึ้น ไม่ว่าจะคนไทยหรือคนจีนทุกเพศทุกวัย โดยจะงดการบริโภคเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และผักที่มีกลิ่นฉุนหันมาบริโภคอาหารที่ทำจากแป้ง ธัญพืช ผักและผลไม้แทน</p>

<p>และไม่เพียงช่วงเทศกาลกินเจเท่านั้น ยังมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่หันมาบริโภคมังสวิรัติเป็นประจำหรือช่วงวันสำคัญ เห็นได้จากผลิตภัณฑ์อาหารเลียนแบบเนื้อสัตว์มีจำหน่ายตลอดทั้งปี ซึ่งอาหารเหล่านี้มีการแปรรูปให้มีหน้าตา กลิ่น รสชาติใกล้เคียงเนื้อสัตว์ เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคเลือกซื้อกันอย่างแพร่หลาย เช่น ลูกชิ้น ไส้กรอก ทอดมัน ปลาเค็ม เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ที่วางจำหน่ายมีทั้งแบบมีฉลากและไม่มีฉลาก ทำให้มีการตรวจพบการปนเปื้อนดีเอ็นเอของเนื้อสัตว์ในอาหารเจ ส่วนใหญ่มาจาก 2 สาเหตุ คือ การทำความสะอาดสายการผลิตไม่ดีพอ และการเจตนาใส่ผงปรุงรสเพื่อเพิ่มรสชาติ</p>

<p>นายแพทย์ยงยศ กล่าวต่อว่า ในปี 2566 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด เพื่อตรวจเฝ้าระวังการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งในตัวอย่างที่ส่งมาตรวจวิเคราะห์มีผักที่นิยมบริโภคช่วงเทศกาลเจ ได้แก่ คะน้า ถั่วฝักยาว กะหล่ำปลี กวางตุ้ง หัวไชเท้า แครอท เห็ด ส้ม แอปเปิ้ล องุ่น ฝรั่ง สาลี่</p>

<p>จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 144 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ พบว่า ไม่พบการตกค้าง คิดเป็นร้อยละ 81.9 พบการตกค้าง แต่ไม่เกินค่ากำหนดตามพระราชบัญญัติอาหาร คิดเป็นร้อยละ 11.8 และพบการตกค้างเกินค่ากำหนด ตามพระราชบัญญัติอาหาร คิดเป็นร้อยละ 6.2 โดยผักและผลไม้สดที่พบการตกค้างสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชเกินมาตรฐานกำหนด ได้แก่ คะน้า และส้ม</p>

<p>นอกจากนี้ได้มีการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนดีเอ็นเอเนื้อสัตว์ (หมู ไก่ วัว ปลา) ในตัวอย่างอาหารเลียนแบบเนื้อสัตว์ ได้แก่ อาหารพร้อมบริโภค ไส้กรอก ลูกชิ้น เป็นต้น จำนวน 14 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนดีเอ็นเอเนื้อสัตว์ทุกตัวอย่าง โดยทุกตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่มีฉลากระบุสถานที่ผลิต เลขสารบบอาหาร วันเดือนปีผลิตชัดเจน</p>

<p>นายแพทย์ยงยศกล่าวต่อว่า การรับประทานอาหารเจที่เลียนแบบเนื้อสัตว์ ผู้บริโภคหรือผู้ปรุงอาหาร ควรเลือกซื้อวัตถุดิบจากร้านที่มั่นใจและอาหารต้องมีฉลากระบุ สถานที่ผลิต วันเดือนปี และเลขสาระบบอาหารที่ชัดเจน เพราะถ้าแหล่งผลิตไม่ได้มาตรฐานบางครั้งอาจมีส่วนประกอบ เช่น ไข่ นมหรือเนื้อสัตว์ปนเปื้อน และหลีกเลี่ยงการรับประทานหรือซื้ออาหารที่มีการแปรรูป และรสชาติที่เหมือนเนื้อสัตว์มากจนเกินไป</p>

<p>สำหรับผักและผลไม้สดควรล้างน้ำให้สะอาดก่อนรับประทานหรือนำมาปรุงอาหาร โดยการล้างให้ถูกวิธีตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เริ่มตั้งแต่การเตรียมผักโดยเคาะเอาเศษดิน ปอกเปลือก หรือตัดส่วนที่ไม่รับประทานออก แล้วจึงนำผักผลไม้มาล้าง เพื่อสารพิษตกค้างด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ ล้างด้วยน้ำสะอาด เพียงแช่ผักในน้ำ จากนั้นเปิดน้ำไหลผ่านแรงพอประมาณ และคลี่ใบผักถูไปมานาน 2 นาที</p>

<p>ล้างด้วยน้ำส้มสายชู โดยแช่ผักผลไม้ในน้ำผสมน้ำส้มสายชู 5 เปอร์เซ็นต์ ในอัตราส่วนน้ำส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 4 ลิตร นาน 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด ล้างด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนต โดยใช้ผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำ 10 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 15 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด เพียงเท่านี้ผู้บริโภคก็จะกินเจได้อย่างปลอดภัยต่อสุขภาพ และอิ่มบุญ อิ่มใจ ตลอดช่วงเทศกาลกินเจปีนี้</p>

<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-large wp-image-1417545\" src=\"https://www.prachachat.net/wp-content/uploads/2023/10/800P_Untitled-5-01-724x1024.jpg\" alt=\"กินเจ\" width=\"724\" height=\"1024\" data-has-syndication-rights=\"1\" data-portal-copyright=\"Matichon Public Co.,Ltd.\" srcset=\"https://www.prachachat.net/wp-content/uploads/2023/10/800P_Untitled-5-01-724x1024.jpg 724w, https://www.prachachat.net/wp-content/uploads/2023/10/800P_Untitled-5-01-212x300.jpg 212w, https://www.prachachat.net/wp-content/uploads/2023/10/800P_Untitled-5-01-68x96.jpg 68w, https://www.prachachat.net/wp-content/uploads/2023/10/800P_Untitled-5-01-768x1087.jpg 768w, https://www.prachachat.net/wp-content/uploads/2023/10/800P_Untitled-5-01-728x1030.jpg 728w, https://www.prachachat.net/wp-content/uploads/2023/10/800P_Untitled-5-01-297x420.jpg 297w, https://www.prachachat.net/wp-content/uploads/2023/10/800P_Untitled-5-01.jpg 800w\" sizes=\"(max-width: 724px) 100vw, 724px\" /></p>

