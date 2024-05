เดอะมอลล์ผนึก 100 โรงแรม กระตุ้นนักท่องเที่ยวจับจ่าย

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผนึกกำลัง กลุ่มพันธมิตรในธุรกิจโรงแรมในย่านสุขุมวิทมากกว่า 100 โรงแรม เสริมกำลังคอมมิวนิตี้ย่านสุขุมวิท ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ สร้าง Tourism Ecosystem ครบวงจร หวังกระตุ้นการใช้จ่าย มอบประสบการณ์ ความประทับใจ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า ช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยเป็นจำนวน 9.3 ล้านคน เพิ่มขึ้น 44% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นอกจากนี้ล่าสุด ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นที่ 1 ในการจัดลำดับ The best countries to visit in your lifetime ของนิตยสาร CEOWORLD ซึ่งศูนย์การค้าในกลุ่ม เดอะมอลล์ กรุ๊ปเองก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จึงเดินหน้าสร้าง Tourism Ecosystem เพื่อสร้างประสบการณ์ความประทับใจแบบครบวงจรให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

โดยเดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ผนึกกำลังความร่วมมือมากกว่า 100 โรงแรมชั้นนำในย่านสุขุมวิท ซึ่งเป็นย่านการค้าที่สำคัญที่รวมโรงแรมชั้นนำต่าง ๆ อาทิ Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park, Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit, Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit, DoubleTree by Hilton Sukhumvit, Emporium Suites by Chatrium, Hilton Sukhumvit Bangkok, Hyatt Regency Sukhumvit, Nikko Bangkok Hotel, Novotel Bangkok Sukhumvit 20, Sheraton Grande Sukhumvit, a Luxury Collection Hotel, The Westin Grande Sukhumvit, กลุ่มโรงแรม Centre Point Hotels Group, The Ascott Limited และโรงแรมในเครือ, กลุ่มโรงแรมในเครือ The Erawan Group และกลุ่ม Grande Asset เป็นต้น

โดยทางห้างได้มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าของพันธมิตรโรงแรม ในลักษณะ Welcome Package เพื่อใช้เป็นส่วนลดเมื่อมาช็อปภายในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป ไม่ว่าจะเป็น เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถรับ Welcome Package นี้ได้จากในห้องพักโรงแรม หรือขอรับจาก Hotel Concierge นอกจากนี้ยังมีบริการ Hand Free Shopping ช็อปสินค้าภายในห้างสามารถจัดส่งให้ถึงโรงแรมภายในวันเดียวกัน มีบริการรถรับส่งฟรีจากโรงแรมในย่านพร้อมพงษ์ ไปยัง เอ็ม ดิสทริค

“บริการต่าง ๆ เหล่านี้ ทางห้างมุ่งหวังที่จะยกระดับย่านสุขุมวิท ให้เป็น World-Class Destination ของการท่องเที่ยวครบวงจร สร้างประสบการณ์ความประทับใจตั้งแต่อยู่ในโรงแรม ออกไปเที่ยว ช็อปปิ้ง กินข้าว ผนึกกำลังสร้าง Tourism Ecosystem เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วง Q3-Q4 ที่กำลังจะถึงนี้”

Advertisment

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถขอรับ Welcome Package ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้จากโรงแรมที่ร่วมรายการ และสามารถสอบถามรายละเอียดเรื่องการจัดส่งสินค้าจากห้างไปโรงแรม จากแผนกลูกค้าสัมพันธ์ทุกสาขาในส่วนบริการรถรับส่งจากโรงแรมในย่านพร้อมพงษ์ไป เอ็ม ดิสทริค ได้ สามารถติดต่อสอบถามได้กับแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ห้างสรรพสินค้า เอ็มโพเรียม เอ็มควอร์เทียร์ และเอ็มสเฟียร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากการผนึกกำลังความร่วมมือมากกว่า 100 โรงแรมชั้นนำในย่านสุขุมวิทดังกล่าวแล้ว เมื่อเร็ว ๆ นี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป จับมือ ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดตัว “Cross-Border QR Payment” เอาใจนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้สามารถชำระเงินผ่าน Thai QR Code เพื่อสร้างประสบการณ์ช็อปปิ้งผ่านการชำระเงินไร้พรมแดน ในห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์, พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ซึ่งพร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในภูมิภาค ได้แก่ กัมพูชา มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฮ่องกง โดยมีผู้ให้บริการต่างประเทศร่วมโครงการกว่า 50 แห่ง และจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

นางสาววรลักษณ์กล่าวในเรื่องนี้ว่า ปัจจุบันประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการฟรีวีซ่าในหลาย ๆ ประเทศ โดยมีเป้าหมายกระตุ้นการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของเดอะมอลล์ กรุ๊ป นั้น มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาใช้บริการจับจ่ายใช้สอยภายในศูนย์การค้าทุกสาขา เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเช่นกัน เราจึงได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดตัว“Cross-Border QR Payment” รองรับระบบ International Payment ผ่าน QR Code เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถชำระเงินผ่าน QR Code ได้เหมือนคนไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว เมื่อมาใช้จ่ายภายในห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป อีกด้วย