ห้าง-ศูนย์การค้า เตรียมจัดงานใหญ่ฉลองเดือนแห่ง Pride Month มิ.ย.นี้

ห้างสรรพสินค้า-ศูนย์การค้าชั้นนำทั้ง “กลุ่มสยามพิวรรธน์-เซ็นทรัลพัฒนา-เครือเอ็ม บี เค” เตรียมจัดงานใหญ่ฉลองเดือนแห่ง Pride Month พร้อมพาส่องกิจกรรมไฮไลต์ของแต่ละแห่งจะมีอะไรน่าสนใจบ้าง เช็กที่นี่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เดือนมิถุนายนของทุกปี ถือว่าเป็นเดือนแห่ง Pride Month หรือช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจทางเพศของทุก ๆ คน ซึ่งในปีนี้จะเห็นการเคลื่อนไหวจากฟากยักษ์ใหญ่ในหลาย ๆ ธุรกิจ โดยเฉพาะฝั่งห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้า ที่ปีนี้เตรียมจัดกิจกรรมกันอย่างจัดหนักจัดเต็ม

“ประชาชาติธุรกิจ” จึงรวบรวมห้างสรรพสินค้า-ศูนย์การค้าชั้นนำ ที่เตรียมจัดงานใหญ่เพื่อฉลองเดือนแห่ง Pride Month ว่าแต่ละแห่งจะมีกิจกรรมและโปรโมชั่นอะไรพิเศษมามอบให้ตลอดเดือนมิถุนายนกันบ้าง เช็กที่นี่

กลุ่มสยามพิวรรธน์

เริ่มต้นจากกลุ่มสยามพิวรรธน์ เตรียมปักหมุดเป็น “Pride Festival Destination” เดินหน้าจัดมหกรรมอีเวนต์ระดับโลก ฉลองเดือนแห่งไพรด์ โดยร่วมเป็นองค์กรหลักในการจัดงาน Bangkok Pride ภายใต้แคมเปญ The Celebration : Right to Love โดยมีกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้

สยามพารากอน

Advertisment

งาน Bangkok Pride Parade งานฉลองเดือนแห่งไพรด์ที่รวมพลังคอมมิวนิตี้ LGBTQ+ ทั้งชาวไทยและที่จะเดินทางมาจากทั่วโลกเพื่อมาร่วมงานในวันที่ 1 มิ.ย. 2567 ซึ่งทั้ง สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ พร้อมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมขบวนทุกคน พร้อมจัดกิจกรรมเต็มที่และต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน

งาน Bangkok Pride Forum 2024 เวทีสำคัญที่เปิดต้อนรับบุคคลและผู้แทนองค์กรที่ทำงานและเกี่ยวข้องกับด้านสิทธิ ของเหล่า LGBTQ+ และสตรี ทั้งไทยและต่างประเทศ มาร่วมเสวนา ทอล์ก ให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ กว่า 20 เซสชั่น ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-4 มิ.ย. 2567 ณ SCBX Next Tech ชั้น 4 สยามพารากอน

งาน Drag Bangkok Festival 2024 หนึ่งในคอมมิวนิตี้ที่มีสีสันและสามารถดึงดูดสายตาจากคนทั่วโลก โดยครั้งนี้ Drag Bangkok จะยกระดับจัดเฟสติวัลครั้งแรกของไทยและเอเชีย มาจัดใจกลางกรุงเทพฯ รวมศิลปินแดร็กทั่วโลก ระดมทุกสีสันของความสนุกตลอดเทศกาล ณ พาร์คพารากอน ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-3 มิ.ย. 2567

สยามเซ็นเตอร์

ร่วม Co-create & Collaboration กับเวิลด์แคแร็กเตอร์ระดับโลก “Teletubbies” ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและนิยมไปทั่วโลก โดย Teletubbies จะร่วมเป็น Pride Ambassador ในงาน “The Celebration : Right to Love” และร่วมเดินในขบวน Bangkok Pride Parade และยังมีกิจกรรมสำคัญแบ่งสองส่วน ได้แก่ งาน Siam Center x Teletubbies Experience Space และงาน Wacoal X Teletubbies Café ซึ่งเป็น Teletubbies Café แห่งแรกในเอเชีย ที่ชั้น G สยามเซ็นเตอร์

สยามดิสคัฟเวอรี่

จับมือ Mister International Thailand 2024 เวทีประกวดผู้ชายคุณภาพซึ่งปีนี้มีคอนเซ็ปต์ร่วมปล่อยพลังของผู้ชายที่มีความหลากหลายและแตกต่าง พร้อมกิจกรรม Road to On Runway จัดกิจกรรมร่วมกับสยามดิสคัฟเวอรี่ในเดือน มิ.ย. 2567 นี้

ไอคอนสยาม-ไอซีเอส

จัดแคมเปญ “ICONSIAM Pride Out Loud เฉิดฉายหัวใจภาคภูมิ” เพื่อยกย่องและเชิดชูคุณค่าที่อยู่ในตัวตนของเพศที่หลากหลายในทุกอาชีพ จัดเตรียมกิจกรรมตลอดทั้งเดือน อาทิ Pride Out Loud Exhibition นิทรรศการเชิดชูบุคคลตัวอย่างกลุ่ม LGBTQ+ ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายวิชาชีพ

งาน The Proud Reflexions Exhibition ครั้งแรกในประเทศไทย กับนิทรรศการอาร์ตทอยสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่มาพร้อมสินค้าคอลเล็กชั่นพิเศษจากศิลปิน LGBTQ+ และ LGBTQ-Friendly เจ้าของแคแร็กเตอร์ชื่อดัง อาทิ Rainbow Kido, Dolores และ Poriin ในระหว่างวันที่ 1-18 มิ.ย. 2567 บริเวณเจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ในวันที่ 8-9 มิ.ย. 2567 บริเวณริเวอร์ พาร์ค ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

งาน Pride Market พบกับแฟชั่นโชว์ “Pride Out Loud presents : Thai Pride x ICONCRAFT” นำโดย นางงามจากเวที Miss Tiffany’s Universe พร้อมด้วยเหล่านางแบบ-นายแบบ LGBTQ+ อีกมากมาย

นอกจากนี้ ONESIAM SuperApp ยังเตรียมเซอร์ไพรส์ไปกับ Gamification ในธีม The Celebration : Right to Love ให้ทุกคนสามารถมาสนุกเล่นเกมบนแอปวันสยาม พร้อมรับของรางวัลสุดพิเศษ

Advertisment

เซ็นทรัลพัฒนา

ส่วนด้านเซ็นทรัลพัฒนา จัดเต็ม Thailand’s Pride Celebration 2024 “Pride For All” ตลอดเดือนมิถุนายน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 24 สาขาทั่วประเทศ อาทิ เซ็นทรัล ภูเก็ต, สมุย, พัทยา, มารีนา, เชียงใหม่, เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, ขอนแก่น เป็นต้น แบ่งเป็น 6 ไฮไลต์ ได้แก่

City Pride Parade พาเหรดพันธมิตรสีรุ้ง

เซ็นทรัลเวิลด์ : ฉลองเดือนแห่งความเท่าเทียม 5 ปีต่อเนื่อง เปิดพื้นที่สำหรับ centralwOrld citizens ฉลองงานแห่งปีที่ทุกคนรอคอยโดย Muse by Metinee ในงาน “Rhythm of Pride” รวมดารา – คนดังกว่า 500 ชีวิต พร้อมเซอร์ไพรส์โชว์ Giant Pride Wings ยิ่งใหญ่ , ‘Bangkok Pride Parade 2024’ แสดงพลัง LGBTQIAN+ บนถนนสีรุ้งฉลองสมรสเท่าเทียม ประกาศ Pride ไทยสู่ Pride โลก ณ จุดฟินาเล่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ สะบัดธงยักษ์ 200 ม . วันที่ 31 พ . ค .-1 มิ . ย . 67 ตามลำดับ

5 centralwOrld citizens Muse by Metinee “Rhythm of Pride” – Giant Pride Wings , ‘Bangkok Pride Parade 2024’ LGBTQIAN+ Pride Pride 200 . 31 . .-1 . . 67 เซ็นทรัล พัทยา : 22 มิ.ย. 67 งานฉลองไพรด์สุดยิ่งใหญ่กับขบวน Parade จาก 100 องค์กร ผู้ร่วมขบวนกว่า 10,000 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง Pattaya Pride Month ตลอดเดือน มิ . ย .

Parade 100 10,000 Pattaya Pride Month . . เซ็นทรัล สมุย : ขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกาะสมุย Music Festival ปิดทั้งเกาะ ยิ่งใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia ชวนนักท่องเที่ยวกว่าแสนคนจัดโดย RS Multi X, เซ็นทรัล ภูเก็ต ร่วมมือกับภาคเมือง ททท. และพาร์ตเนอร์ จัดขบวนพาเหรดแสดงความ Proud Pride ทั่วเมืองเก่าภูเก็ต (ลานมังกรถลาง) และสาขาเมืองท่องเที่ยวทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงราย โคราช นครสวรรค์ จันทบุรี ขอนแก่น หาดใหญ่ เป็นต้น

Pride Market 8 สาขา

เซ็นทรัลเวิลด์ : Galderma Presents ตลาดโสด ครั้งที่ 2 ตอน # โสดไม่ทำทรง By Spicydisc ขยายพื้นที่เต็มลานเซ็นทรัลเวิลด์ 3 วันเต็ม รวม 200 ร้านดัง แฟชั่น ร้านอาหาร ดูดวงเรื่องความรัก และคอนเสิร์ตจากศิลปิน Spicy disc ยกค่าย เริ่ม 31 พ.ค.- 2 มิ.ย. 67 และเซ็นทรัล พระราม 9, เชียงใหม่ , เชียงใหม่ แอร์พอร์ต , ขอนแก่น , ภูเก็ต , หาดใหญ่ , มารีนา เป็นต้น

Pride Performance

เซ็นทรัลเชียงใหม่ : แฟชั่นโชว์ The Pride Thailand x Looker, Drag Queen Show, Cabaret Show, Talk show จากอินฟลูฯดัง และชมการแสดงจากนางโชว์ชั้นนำ และคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังที่ เซ็นทรัล พระราม 9, เชียงราย , โคราช , ปิ่นเกล้า

Pride Party

เซ็นทรัลเวิลด์ : ตลาดโสดบาร์

เซ็นทรัล ภูเก็ต : Private Party กับอ๊อฟ ปองศักดิ์

Pride Contest

เตรียมพบการประกวดให้กลุ่ม LGBTQIAN+ ได้โชว์ความเป็นตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, อยุธยา และระยอง ประกวดลิปซิงค์, เซ็นทรัลหาดใหญ่ : MISS TEEN TRANS RAINBOW SKY 2024 โดยสมาคมฟ้าสีรุ้ง, เซ็นทรัลมารีนา : Drag Queen Star และเซ็นทรัลขอนแก่น ประกวด Miss Isaan Pride Festival 2024 เป็นต้น

Pride Iconic Voices

รวมถึงเตรียมพบกับศิลปิน เซเลบชื่อดัง รวมดาวตัวมัม จากกลุ่ม LGBTQIA+ ที่มาแสดงจุดยืนและร่วมเฉลิมฉลอง Pride Month อาทิ

เซ็นทรัลบางนา พบ คู่จิ้น เก่ง-น้ำปิง จากรายการ “ DMD Friendship the Reality”

DMD Friendship the Reality” เซ็นทรัล พระราม 9 ร่วมพูดคุยกับ 3 Celebrity ในประเด็นสมรสเท่าเทียมคุณนพณัช ชัยวิมล (ออฟ) ผู้กำกับซีรีส์ Y ชื่อดัง , ดร.ณฐอร นพเคราะห์ ( ต๊อกแต๊ก A 4) หมอดูชื่อดัง ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการด้านความเท่าเทียมสภาผู้แทนราษฎร และคุณรัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น-ศิลปิน นักแสดง

3 Celebrity Y , ( A เซ็นทรัล โคราช แลนด์มาร์กทุ่งนีออนสายรุ้ง ผอ.แตงโม ดาว TikTok ชื่อดัง followers กว่าล้านคน เซ็นทรัลปิ่นเกล้า พบ นนท์ ธนนท์ เป็นต้น

เครือเอ็ม บี เค

ขณะที่ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค นำโดย เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พาราไดซ์ พาร์ค และเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาล Pride Month จัดโปรโมชั่นสุดปัง BLOOMING SALE 2024 ช็อปคุ้มเต็มภาคภูมิ ลุ้นที่พักสุดหรู Dusit Thani Krabi Beach Resort และของรางวัลรวมกว่า 1.7 ล้านบาท

พร้อมรวบรวมใบเสร็จช็อป-อิ่มในศูนย์ แลกรับของรางวัลสุดลิมิเต็ดเอดิชั่น เพียงเป็นสมาชิกแอปพลิเคชั่น MBK PLUS และใช้จ่ายตามที่กำหนด ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม–วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

สะสมใบเสร็จช็อป-อิ่มในศูนย์ผ่าน แอปพลิเคชั่น MBK PLUS ครบทุก 1,000 บาท รับ 1 สิทธิลุ้นรางวัลที่พัก Dusit Thani Krabi Beach Resort 3 วัน 2 คืน จำนวน 2 รางวัล

MBK PLUS 1,000 1 Dusit Thani Krabi Beach Resort 3 2 2 นอกจากนี้ลูกค้าสามารถรวมใบเสร็จช็อป-อิ่มในศูนย์นำมาแลกรับของรางวัลสุดลิมิเต็ดเอดิชั่น ดังนี้ รวมใบเสร็จช็อป-อิ่มในศูนย์ ครบ 6,000 บาทขึ้นไป เลือกรับฟรี กางเกง “มาครับ มาจ้า” Blooming Pride Limited Edition มูลค่า 990 บาท 1 ตัว (จำกัดรวม 200 สิทธิ/ตลอดรายการ) หรือ ร่มกอล์ฟ Blooming Pride Limited Edition มูลค่า 990 บาท จำนวน 1 คัน ( จำกัดรวม 350 สิทธิ/ตลอดรายการ) รวมใบเสร็จได้ 5 ใบเสร็จ (ใบเสร็จจากร้านเดียวกันไม่เกิน 2 ใบเสร็จ/ 1 สิทธิ)

6,000 Blooming Pride Limited Edition 990 1 200 Blooming Pride Limited Edition 990 1 ( 350 5 2 1 รวมใบเสร็จช็อป-อิ่มในศูนย์ ครบ 20,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลศูนย์ มูลค่า 500 บาท (จำกัดรวม 500 สิทธิ/ตลอดรายการ) โดยสามารถรวมใบเสร็จได้ 5 ใบเสร็จ (ใบเสร็จจากร้านเดียวกันไม่เกิน 2 ใบเสร็จ/ 1 สิทธิ)

พาราไดซ์ พาร์ค

สะสมใบเสร็จช็อป-อิ่มในศูนย์ ผ่าน แอปพลิเคชั่น MBK PLUS ครบทุก 1,000 บาท รับ 1 สิทธิลุ้นรางวัลที่ 1 ที่พัก Dusit Thani Krabi Beach Resort 3 วัน 2 คืน จำนวน 2 รางวัล

MBK PLUS 1,000 1 1 Dusit Thani Krabi Beach Resort 3 2 2 รวมใบเสร็จช็อป-อิ่มในศูนย์ ครบ 6,500 บาทขึ้นไป รับฟรี ร่ม Blooming sale จำนวน 1 คัน มูลค่า 990 บาท (จำกัดรวม 550 สิทธิ/ตลอดรายการ รวมใบเสร็จได้ 5 ใบเสร็จ จากร้านเดียวกันไม่เกิน 2 ใบเสร็จ/ 1 สิทธิ)

6,500 Blooming sale 1 990 550 5 2 1 รวมใบเสร็จช็อป-อิ่มในศูนย์ ครบ 22,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลศูนย์ มูลค่า 500 บาท (จำกัดรวม 450 สิทธิ/ตลอดรายการ รวมใบเสร็จได้ 5 ใบเสร็จ จากร้านเดียวกันไม่เกิน 2 ใบเสร็จ/ 1 สิทธิ)

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

สะสมใบเสร็จช็อป-อิ่มในศูนย์ ผ่าน แอปพลิเคชั่น MBK PLUS ครบทุก 1,000 บาท รับ 1 สิทธิลุ้นรางวัลที่ 1 ที่พัก Dusit Thani Krabi Beach Resort 3 วัน 2 คืน จำนวน 2 รางวัล

MBK PLUS 1,000 1 1 Dusit Thani Krabi Beach Resort 3 2 2 นอกจากนี้ รวมใบเสร็จ ช็อป-อิ่มในศูนย์ ครบ 4,000 บาทขึ้นไป รับฟรี ร่ม Blooming sale จำนวน 1 คัน มูลค่า 990 บาท (จำกัดรวม 60 สิทธิ/ตลอดรายการ รวมใบเสร็จได้ 5 ใบเสร็จ จากร้านเดียวกันไม่เกิน 2 ใบเสร็จ/ 1 สิทธิ)

4,000 Blooming sale 1 990 60 5 2 1 รวมใบเสร็จช็อป-อิ่มในศูนย์ ครบ 15,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลศูนย์ มูลค่า 500 บาท (จำกัดรวม 90 สิทธิ/ตลอดรายการ รวมใบเสร็จได้ 5 ใบเสร็จ จากร้านเดียวกันไม่เกิน 2 ใบเสร็จ/ 1 สิทธิ)

รวมถึงทุกการใช้จ่ายในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พาราไดซ์ พาร์ค เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% จากธนาคารที่ร่วมรายการ ดังนี้