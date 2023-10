เปิดประวัติ โตโต้ สส.พรรคก้าวไกล อดีตการ์ดวีโว่ แฉตลาดนัดแฝงบ่อน

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]

UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '1698145363' WHERE `option_name` = '_transient_timeout_instantarticles_mod_1417625'

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]

UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '2023-10-17 11:02:42' WHERE `option_name` = '_transient_instantarticles_mod_1417625'

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]

UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '1698145363' WHERE `option_name` = '_transient_timeout_instantarticles_content_1417625'

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]

UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '<div itemprop=\"articleBody\"><p><strong>รู้จักปิยรัฐ จงเทพ</strong><strong>-โตโต้ อดีตการ์ดวีโว่ สส.ก้าวไกล แฉตลาดนัดแฝงบ่อน วอน “ชาดา” เข้าจัดการ หวั่นผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง</strong></p>

<p>วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายปิยรัฐ จงเทพ หรือ โตโต้ สส.เขตพระโขนง-บางนา พรรคก้าวไกล เผยแพร่คลิปวิดีโอพร้อมระบุข้อความผ่านเพจ <a href=\"https://www.facebook.com/toto.piyarat/?locale=th_TH\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">“โตโต้ ปิยรัฐ – Piyarat Chongthep”</a> เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ระบุว่า “‘สุดจะทนคนอย่างเธอ’ — โตโต้สุดกลั้น โดนลากเอี่ยวมีส่วนเกี่ยวกับบ่อนพนัน บุกปราศรัยหน้าตลาดนัดแฝงบ่อน ขอร้องดีดีแล้วไม่ชอบกัน ลั่นไม่ต้องเอาเงินมาให้ เพราะไม่รับเงินแบบนี้!”</p>

<p>ในคลิปเป็นภาพที่ “โตโต้” นั่งรถกระบะบุกไปปราศรัยตลาดนัดแห่งหนึ่ง ย่านถนนลาซาล-แบริ่งตัดใหม่ ที่แฝงบ่อน</p>

<p>โดย “โตโต้” อ้างว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมาก ว่ามีการเปิดบ่อนพนันในตลาด คือมีการตั้งตลาดนัดที่แฝงเล่นการพนัน และมีการหลอกล่อประชาชนด้วย พบว่ามีประชาชนเสียหายตั้งแต่ 20,000-300,000 บาท</p>

<p>ทั้งนี้ “โตโต้” ระบุว่า เคยยื่นเรื่องไปที่กรมการปกครอง ให้ศูนย์ดำรงธรรมดำเนินการแต่เรื่องก็เงียบ ร้อง สน.ในพื้นที่ ตร.ก็บอกยังไม่เห็นพฤติกรรมการเล่นพนัน พร้อมกับตั้งกระทู้ถามในสภาไปแล้วด้วย แต่ยังมีการละเล่นที่แอบแฝงการพนันอยู่</p>

<p>ทั้งนี้เคยทำหนังสือถึงสำนักงานเขต แต่ทางสำนักงานเขตบอกว่าทำได้แค่ปรับวันละ 500 จึงหมดหนทางแล้ว เลยใช้เสียงของตนนี่แหละมาเตือนประชาชน</p>

<p>ทั้งนี้ “โตโต้” ฝากถึง นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ช่วยมาตรวจสอบด้วยว่ามีคนมีสี มีคนมีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หรือไม่ เพราะพฤติกรรมแบบนี้โจ่งแจ้ง ไม่เกรงกลัวกฎหมาย</p>

<p>สำหรับลักษณะการเล่นที่แอบแฝงการพนันนั้น “โตโต้” ระบุว่า จะมีลักษณะหลอกให้ประชาชนเข้าไปเล่น เมื่อเข้าไปแล้วจะมีคนมาล้อมหน้าล้อมหลัง คอยชักจูงหลอกล่อ ถ้าเสียไปแล้วจะออกจากวงไม่ได้</p>

<p>ทั้งนี้ โตโต้ระบุว่า และแจ้งความไปตำรวจก็ไม่ทำอะไร โทรไปหาผู้กำกับ ให้ผู้กำกับมาลงพื้นที่ แต่ผู้กำกับก็ติดภารกิจที่ต่างจังหวัด ระหว่างที่ “โตโต้” ขึ้นพูดนั้น ไฟที่ตลาดได้ปิดไปด้วย</p>

<h2>ประวัติ</h2>

<p>โตโต้ ปิยรัฐ อายุ 32 ปี เป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์ เคยเล่าว่าเกิดมาในครอบครัวชนชั้นกลางในเมืองต่างจังหวัด คุณพ่อประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นผู้รับเหมาเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ เช่น รับปรับที่ดิน ถมที่ดิน</p>

<p>ส่วนคุณแม่มีอาชีพข้าราชการครู ตำแหน่งครูชำนาญการอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ และมีน้องชายหนึ่งคนทำธุรกิจส่วนตัวเช่นเดียวกับคุณพ่อ</p>

<p>โตโต้ หลงใหลในการเมืองมาตั้งแต่ยังเด็ก เนื่องจากเช้าก่อนไปเรียนหนังสือ คุณพ่อมักจะเปิดดูข่าวการเมืองอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะรายการที่คุณสนธิ ลิ้มทองกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ</p>

<p>คุณพ่อของเขาทำหน้าที่เล่าข่าว วิเคราะห์ข่าวให้ฟังเสมอ พร้อมเปิดโอกาสให้ตนเองได้ตั้งคำถามด้วย</p>

<p>เขาเรียนหนังสืออยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์จนถึงอายุ 15 ปี แล้วเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพฯ ในสายอาชีพแทนสายสามัญ เนื่องจากคุณแม่มีความเชื่อว่าหากส่งเสียให้เรียนสายสามัญจะยิ่งสนใจการเมืองมากขึ้นไปอีก</p>

<p>จึงให้เรียนสายอาชีพในระดับ ปวช. สาขาวิชาการช่างไฟฟ้า เมื่อจบการศึกษาระดับ ปวช. ซึ่งเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 “โต้โต้” ได้เลือกเรียนต่อ ปวส.ภาคค่ำ ควบคู่ไปกับการเรียนปริญญาตรีคณะวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ</p>

<h2>จุดเริ่มต้นปลุกไฟทางการเมือง</h2>

<p>เดือนเมษายน 2553 โตโต้ ซึ่งในขณะนั้นเรียนอยู่มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 แต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าการชุมนุมเป็นอย่างไร จึงเดินทางไปสังเกตการณ์ชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง เพราะอยากเห็นเหตุการณ์จริง แทนการติดตามข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์ เมื่อเดินทางไปถึงสิ่งที่เขาพบเห็น คือความรุนแรงที่เกิดกับผู้คน มีเสียงระเบิด เจ้าหน้าที่ใช้แก๊สน้ำตำกับผู้ชุมนุม มีผู้คนบาดเจ็บ มีกองเลือดอยู่ตามถนน วันนั้นเขารู้สึกหดหู่มากกับภาพเหตุการณ์ที่พบเห็น จึงตัดสินใจในทันทีว่าจะเข้าร่วมเคลื่อนไหวกับกลุ่มคนเสื้อแดง</p>

<p>19 พฤษภาคม 2553 “โตโต้” เข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มเสื้อแดง เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าสลายการชุมนุม เขาจึงเข้าไปหลบอยู่ที่วัดปทุมวนาราม และตั้งปณิธานกับตัวเองว่าจะทิ้งทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือคน</p>

<p>“วันนั้นเป็นวันที่ผมอยู่ในวัดปทุมวนาราม ผมเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด อยู่ในช่วงที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก เราเห็นคนที่ดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ก็ไม่รอดกับตา ภาพนั้นมันติดตาผม แล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมตัดสินใจทิ้งทุกอย่างแล้วบอกกับตัวเองว่าไม่อยากเห็นลูก-หลานหรือคนที่ผมรักต้องมาคลานตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดจากคมกระสุนของเจ้าหน้ารัฐแบบนี้ ผมก็เลยตัดสินใจสู้”</p>

<p>“จนทุกวันนี้เลยมาอยู่ในจุดที่อยากดูแลความปลอดภัยให้คน อยากช่วยเหลือคน”</p>

<h2>ทำงานที่การไฟฟ้านครหลวง</h2>

<p>หลังจากเหตุการณ์ความรุนแรงผ่านไป โตโต้ กลับไปเรียนหนังสือ พร้อมกับความทรงจำอันเลวร้าย และเมื่อเรียนจบ เขาก็สามารถสอบเข้าทำงานที่การไฟฟ้านครหลวง ในตำแหน่งนายช่างออกแบบ และประเมินราคา โดยได้รับเลือกเป็น 1 ใน 140 คน ที่สอบผ่านจากผู้สมัครหลายพันคน และได้บรรจุเข้าทำงาน</p>

<p>การทำงานที่การไฟฟ้านครหลวง “โตโต้” เล่าว่า เป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขมาก มีอิสระในการคิด การสร้างสรรค์ การออกแบบงาน ให้โอกาสเด็กใหม่ได้มีส่วนร่วมควบคุมดูแลงานตั้งแต่งานหลักหมื่นบาท หลักร้อยล้านบาท จนไปถึงหลักหมื่นล้านบาท</p>

<p>โดยในปี 2557 เกิดรัฐประหารในประเทศไทย โตโต้ ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในนามของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง และเคยแสดงออกทางการเมืองด้วยการฉีกบัตรลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไม่ยอมรับการลงประชามติที่ปราศจากความชอบธรรมภายใต้การใช้อำนาจการควบคุมการแสดงออกของ คสช.</p>

<p>ต่อมา โตโต้ ตัดสินใจลาออกจากงานประจำที่ทำมานานกว่า 4 ปี มาทำธุรกิจนำเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าจากต่างประเทศ</p>

<h2>เส้นทางการเมือง</h2>

<p>โตโต้ ลงสู่สนามเลือกตั้งครั้งแรกในสังกัดพรรคอนาคตใหม่ ชิงเก้าอี้ สส. กาฬสินธุ์เขต 1 ในการเลือกตั้งปี 2562 เพื่อขอโอกาสเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญ แม้จะไปไม่ถึงฝัน แต่ก็สามารถเก็บคะแนนไปได้ 17,750 คะแนน</p>

<p>ในปี 2563 เกิดการชุมนุมของนิสิต-นักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีประเด็นสำคัญคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ</p>

<p>“โตโต้” ได้รวมตัวกับกลุ่มเพื่อนอีกครั้ง เพื่อช่วยเหลือน้อง ๆ นักศึกษาในนามกลุ่ม We Volunteer มวลชนอาสา ในช่วงเริ่มแรกพวกเขาทำหน้าที่สตาฟฟ์ ขนอุปกรณ์เครื่องเสียง ดูแลอาหารการกิน การจราจร จัดหารถห้องน้ำ โดยไม่ได้คิดว่าจะทำหน้าที่การ์ด</p>

<p>จนกระทั่งเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ผู้ชุมนุมได้เคลื่อนขบวนไปทำเนียบองค์มนตรีเพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึก กลุ่ม WeVo จึงทำหน้าที่ควบคุมทิศทางการเดิน และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกเรียกว่า “การ์ด WeVo”</p>

<p>ในการเลือกตั้ง 2566 โตโต้ ได้ลงสมัครเลือกตั้งอีกครั้ง ในเขตพระโขนง บางนา กรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก และได้รับคะแนนเป็นอันดับ 1 จนได้เป็น สส.ในที่สุด</p>

<h2>ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน รวย 6.5 ล้าน มีรถยนต์ 5 คัน</h2>

<p>สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน นายปิยรัฐ จงเทพ หรือ “โตโต้ การ์ดวีโว่” สส.กทม. พรรคก้าวไกล กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 6,599,577.02 บาท มีหนี้สินจากเงินกู้ธนาคารกรุงไทย และสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง จำกัด รวม 3,410,171.88 บาท ดังนี้</p>

<p>ทรัพย์สินของนายปิยรัฐ ประกอบด้วย เงินฝาก 3 บัญชี 22,577.02 บาท ที่ดิน 1 แปลง โฉนดเลขที่ 985 จ.กาฬสินธุ์ เนื้อที่ 1 งาน 8.2 ตารางวา ซื้อมาวันที่ 12 ตุลาคม 2560 มูลค่า 3,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ตึกแถว 3 ชั้น 1 หลัง ซ.จรัญสนิทวงศ์ 95/1 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 2,500,000 บาท ซื้อมาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564</p>

<p>ยานพาหนะ รถยนต์ 5 คัน รถจักรยานยนต์ 2 คัน มูลค่ารวม 1,077,000 บาท ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อ VOLKSWAGEN แบบ CAEAVF.I.I.E ได้มาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 รถยนต์ส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA แบบ LN90rcrmsst ได้มา 5 มกราคม 2564 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ MINI COOPER S COUNTRYYMAN ได้มาวันที่ 19 มิถุนายน 2566</p>

<p>รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA HIACE ได้มา 13 กันยายน 2564 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA ได้มา 14 ธันวาคม 2563 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA AIR BLADE ได้มา 10 กันยายน 2564 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA CLICK ได้มา 12 กรกฎาคม 2553</p>

<p>นายปิยรัฐแจ้งต่อ ป.ป.ช.ว่า มีสถานภาพโสด มีรายได้ต่อปี จากรายได้ประจำ เงินเดือน 498,610 บาท เงินเพิ่ม สส. 296,310 บาท</p>

<p>ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี 2557-2561 ช่างเทคนิคสายอากาศ การไฟฟ้านครหลวง ปี 2562-2563 ผู้ชำนาญประจำตัว สส. ปี 2562-2563 ผู้ประสานงาน ฝ่ายเครือข่าย อดีตพรรคอนาคตใหม่</p>

<ul>

<li class=\"entry-title\"><a href=\"https://www.prachachat.net/politics/news-1399214\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน สส.โตโต้ อดีตการ์ดวีโว่ 6.5 ล้าน มีรถยนต์ 5 คัน</a></li>

</ul>

</div>' WHERE `option_name` = '_transient_instantarticles_content_1417625'

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]

INSERT INTO `wp_postmeta` (`post_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (1417625, '_is_empty_after_transformation', 'no')

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]

INSERT INTO `wp_postmeta` (`post_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (1417625, '_has_warnings_after_transformation', 'yes')