เปิดคิว เศรษฐา เยือนลาว อย่างเป็นทางการ

เผยกำหนดการ นายกฯ เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ ลงนามความร่วมมือด้านรถไฟ-พบประธานประเทศลาว

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เมื่อเวลา 07.30 น. ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ออกเดินทางจากท่าอากาศยานอุดรธานี ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ โดยเวลาประมาณ 08.00 น. นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีต้อนรับที่ท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต

จากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ก่อนการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี และนายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว

จากนั้นจะมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง กระทรวงวัฒนธรรม กับกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สปป. ลาว

พิธีลงนาม Record of Discussions between NEDA (สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)) and Lao National Railway for the Technical Assistance for the Capacity Building for Locomotive Driving and Ticketing System and Development of a Business Model for the Lao National Railway

พิธีส่งมอบสวนรุกขชาติมิตรภาพเพื่อฉลองครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตราชอาณาจักรไทย-สปป. ลาว

และพิธีส่งมอบศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน ตามแนวทาง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสม แขวงอัตตะปือ

จากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะนายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศ สปป. ลาว ณ ทำเนียบประธานประเทศ สปป. ลาว พบหารือนายไซสมพอน พมวิหาน ประธานสภาแห่งชาติ สปป. ลาว ณ สภาแห่งชาติ สปป. ลาว และเดินทางไปเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสถานีเวียงจันทน์ (คำสะหวาด) กับนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ต่อจากนั้น ในช่วงเวลา 12.00 น. นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงต้อนรับที่นายกรัฐมนตรี สปป. ลาวเป็นเจ้าภาพ ณ โรงแรมลาวพลาซ่า