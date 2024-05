เศรษฐา ชวน Ducati ลงทุนผลิตมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในไทย

นายกฯ พบผู้บริหาร Ducati Motor ชวนขยายการผลิตมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในไทย

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโรม ซึ่งช้ากว่ากรุงเทพฯ 5 ชั่วโมง ที่ห้อง Earth Lab Creative Event Space โรงแรม Six Senses นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พบหารือกับนาย Andrea Gesi, Director and Member of the Board of Management of Ducati Motor Holding, Ducati Motor Holding S.p.A.

โดยบริษัท Ducati Motor เป็นบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์สัญชาติอิตาลี มีกิจการ 10 แห่งในทุกภูมิภาค สำหรับในอาเซียนอยู่ที่ประเทศไทย

โดยบริษัทเพิ่งเปิดโรงงานแห่งใหม่ที่จังหวัดระยองอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนเมษายน 2567 และไทยถือเป็นศูนย์กลางหลักในการผลิตจักรยานยนต์ Ducati และระบบส่งกำลัง (โรงงานในต่างประเทศแห่งเดียวของ Ducati)

นายกรัฐมนตรี กล่าวเชิญชวนให้บริษัทพิจารณาขยายการลงทุนการผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออก ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลให้ความสำคัญ การคมนาคมขนส่งระบบ logistics ที่สะดวก รวมทั้งความตกลงทางการค้ากับหลายประเทศ