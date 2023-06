ททท.จับกระแส “มูเตลู” เปิด 12 เส้นทาง เที่ยวสายบุญทั่วไทย

ททท.จับกระแสท่องเที่ยวสายศรัทธา เปิด 12 รูทเที่ยวสายบุญทั่วไทย หวังจับนักท่องเที่ยวไทย-เอเชีย หวังสร้างรายได้ 1.5 หมื่นล้านในปี 2566 พร้อมจัดกิจกรรมกระตุ้นเดินทางสายความเชื่อ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม นี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงศรัทธากำลังได้รับความสนใจในตลาดโลก ทั้งยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยยะสำคัญ จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์พบว่าในปี 2562 การท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบสูงสุดถึง 10,800 ล้านบาท

จากข้อมูลของ Future Market Insight 2023 พบว่า การท่องเที่ยวเชิงศรัทธามีแนวโน้มในการเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทั่วโลกเพิ่มขึ้น 3 เท่าภายใน 10 ปี จากมูลค่ากว่า 13.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2565 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 40.9 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2576

“คาดหวังว่าการท่องเที่ยวสายศรัทธาจะสามารถสร้างรายได้สู่ภาคการท่องเที่ยวไทยในปี 2566 สูงสุดที่ 1.5 หมื่นล้านบาท จากวันพำนักที่นานขึ้น ส่วนตลาดกลุ่มเป้าหมายเป้นกลุ่มนักท่องเที่ยวในเอเชีย” นายยุทธศักดิ์กล่าว

Advertisement

ด้วยเหตุนี้ ททท. จึงได้จัดทำโครงการ “เสริมพลังบุญ หนุนพลังใจ” นำเสนอภายใต้แนวคิด “เปิดจักรวาลสายบุญ” โดยจะมีการรวบรวมสินค้าท่องเที่ยวกลุ่มศรัทธาความเชื่อและภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของประเทศไทย นำเสนอผ่านการจัดกิจกรรม “อะเมซซิ่ง มูติเวิร์ส (Amaing Mutiverse) : เปิดจักรวาลสายบุญ” ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 ณ ลานสเเควร์ B หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์

โดยงานดังกล่าวเปิดพื้นที่รวมตัวพลังสายบุญของเมืองไทยมาไว้ในงานเดียวกัน ทั้งโซน 12 เส้นทางท่องเที่ยวเสริมพลังบุญหนุนพลังใจ, โซนตลาดสายมู พบกับบูธหมอดูจากสมาคมโหราศาสตร์ ของศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลกว่า 45 ร้านค้า

นอกจากนี้ ยังมีร้านค้า ร้านอาหารชื่อดังจาก 5 ภูมิภาคเข้าร่วมงาน โซนกิจกรรมบนเวที สนุกสนานกับศิลปินชื่อดังของเมืองไทยได้แก่ ส้มมารี, NO ONE ELSE, New Country พร้อมพบกับกิจกรรม Guru Talk เสริมสิริมงคลชีวิตให้ปัง กับอาจารย์หมอดูสุดฮอตแห่งปีซินแสเป็นหนึ่ง ลายเซ็นพารวย อาจารย์ต๊อกแต๊ก A4 หมอดูเงินล้าน และอาจารย์ไวท์เปิดดวง หมอดูโอปป้า

รายงานระบุว่า ททท. ยังได้ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว 12 เส้นทาง ท่องเที่ยวเสริมพลังบุญหนุนพลังใจ โดยได้รวบรวมศาสนสถาน วัด สิ่งเคารพและศรัทธาทั่วไทย เพื่อปักหมุดเส้นทางขอพรพระเสริมสิริมงคล ได้แก่

ภาคเหนือ

นำเสนอ 3 เส้นทาง ได้แก่ 1. เส้นทางเพลินเมืองแพร่ เที่ยววัดขลังเสริมพลังกายพลังใจ จ.แพร่ 2. เส้นทางเยือนพะเยา กราบพระเจ้าตนหลวงเสริมมงคล ดลบันดาลทุกความปรารถนาจังหวัดพะเยา และ 3. เส้นทางเชียงใหม่ อิ่มบุญอุ่นใจ๋ ไหว้พระปฏิบัติธรรม ขอพรสำเร็จทุกปรารถนาจังหวัดเชียงใหม่

Advertisement

ภาคกลาง

นำเสนอ 3 เส้นทาง ได้แก่ 1. เส้นทางศรัทธามหานครโชคลาภพุ่ง โชคเลิฟทะยานกรุงเทพ 2. เส้นทางสระบุรี สร้างบารมีเสริมสิริมงคล สักการะหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ตระการตาเขาพรหมสวรรค์ จังหวัดสระบุรี และ 3. เส้นทางสุพรรณบุรี พลังบารมีศรีสุพรรณภูมิ ต่อโชคต่อลาภรับสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นำเสนอ 2 เส้นทาง ได้แก่ 1. เส้นทางบึงกาฬ อลังการทิวทัศน์ อัศจรรย์นาคา กราบไหว้หลวงปู่อือลือนาคราช จังหวัดบึงกาฬ และ 2. เส้นทางอิ่มบุญแดนอุบล ยลแสงแห่งธรรม ตามรอยอารยธรรมเรืองแสงแห่งลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาคตะวันออก

Advertisement

นำเสนอ 2 เส้นทาง ได้แก่ 1. เส้นทางแก้ชงครบองค์มังกร แก้ชง 3 จังหวัดกรุงเทพ- ฉะเชิงเทรา-จันทบุรี และ 2. เส้นทางฉะเชิงเทรา เสริมพลังชีวิตเราให้งานรุ่งเงินโรจน์ สักการะพระพิฆเนศ 3 ปาง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาคใต้

นำเสนอ 2 เส้นทาง ได้แก่ 1. เส้นทางภูเก็ตเก็บแต้มบุญ หนุนแต้มดวง สักการะ 4 ศาล เสริมชะตา 4 ด้าน จังหวัดภูเก็ต และ 2. เส้นทางมนตราเมืองตรัง เสริมดวงเสริมพลัง สัมผัสเสน่ห์อันซีนเมืองตรัง