ททท. จับมือ Alipay+ สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวจีน

ททท. จับมือ Alipay+ เปิดตัวโปรแกรม “Alipay+ d-Hub” ยกระดับนวัตกรรมดิจิทัล ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก มอบโปรโมชั่นท่องเที่ยวทั่วไทย อำนวยความสะดวกแก่นักเดินทาง พร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวจีน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ อาลีเพย์พลัส (Alipay+) ภายใต้ แอนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ TAT x Alipay+, Ant International & TAT, The Only One Amazing Thailand to the World 2024 ประกาศขยายความร่วมมือผ่านการเปิดตัวโปรแกรมสนับสนุน “Alipay+ d-Hub”

ตอบรับกระแสความสนใจการท่องเที่ยวเมืองไทยของนักเดินทางทั่วโลก ผ่านการยกระดับนวัตกรรมดิจิทัลและการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก พร้อมสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการใหม่ ๆ รวมถึงโปรโมชั่นบริการด้านการท่องเที่ยวไทยแก่เครือข่ายผู้ใช้บริการ Alipay+

นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท. กล่าวว่า ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายอันดับต้น ๆ ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว จากสถิติของ ททท. รายงานว่า 4 เดือนแรกของปี 2567 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเยือนประเทศไทยแล้ว 2,351,909 คน สอดคล้องกับข้อมูลจาก Alipay+ ที่รายงานสถิติการใช้จ่ายผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล หรือ e-Wallet ในเครือข่ายของ Alipay+ จากช่วงเทศกาลวันแรงงานที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึง 161% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

นอกจากนี้ ททท.ได้มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในยุคดิจิทัล ด้วยการยกระดับนวัตกรรมภายใต้โครงการ TAT x Alipay+, Ant International & TAT, The Only One Amazing Thailand to the World 2024 และเปิดตัว Alipay+ d-hub และบัตรดิจิทัล Amazing Thailand e-Card บนแอปพลิเคชั่น Alipay ที่ใช้งานในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน และยังวางแผนที่จะขยายการให้บริการในกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ ที่ใช้จ่ายผ่านเครือข่ายของ Alipay+ ต่อไปในอนาคต

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ททท.ยังถือเป็นหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับประเทศรายแรกที่ได้เปิดตัว Alipay+ d-Hub แพลตฟอร์มดิจิทัลในแอปพลิเคชั่น Alipay ที่จะเข้ามาช่วยออกแบบการท่องเที่ยวตามความสนใจของผู้ใช้งาน ซึ่งจะมาพร้อมกับข้อมูลและฟังก์ชั่นการใช้งานที่จำเป็นต่อการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว ข้อมูลเชิงวัฒนธรรม ร้านค้าท้องถิ่น การเดินทาง และโปรโมชั่นสุดพิเศษ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่สนใจเข้าไปศึกษาข้อมูลเพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวในประเทศไทย

ขณะเดียวกัน Amazing Thailand e-Card จะช่วยเชื่อมโยงธุรกิจท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยว เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ สร้างการรับรู้ และค้นพบข้อเสนอและโปรโมชั่นสุดพิเศษจากร้านค้ารายย่อยในกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วย

ด้านนายเอ็ดเวิร์ด หยู ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ บริษัท แอนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ททท.เป็นหน่วยงานชั้นนำที่มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผลลัพธ์ที่ได้จากการสนับสนุนการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มทั้งในการชำระเงินบนมือถือ กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด การสร้างการเข้าถึงผ่านการใช้งานเทคโนโลยี และเพื่อต่อยอดความร่วมมือกับ ททท. เราพร้อมนำเสนอนวัตกรรมทางดิจิทัล เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างมีเอกลักษณ์ให้แก่นักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลได้ดื่มด่ำไปกับประสบการณ์ใหม่ ๆ ทั้งการช็อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งจะช่วยผลักดันเป้าหมายของททท. ในปี 2567 ให้บรรลุตามที่ตั้งใจไว้ และเสริมความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยในฐานะประเทศ Tourism Hub ระดับโลกได้“ นายเอ็ดเวิร์ดกล่าว

อย่างไรก็ดี ททท. และ Alipay+ ยังได้ร่วมกันดำเนินแคมเปญ “A Thailand+ Experience” นำเสนอสถานที่ แหล่งท่องเที่ยว และร้านค้าที่น่าสนใจในจังหวัดเมืองรองผ่านมุมมองของ KOL เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจท่องเที่ยวเมืองรองได้เรียนรู้ผ่าน Alipay+ d-hub และเว็บไซต์ของ ททท. นอกเหนือจากความสะดวกที่นักท่องเที่ยวจะได้รับผ่านการชำระเงินผ่านเครือข่าย Alipay+ แล้ว

นักท่องเที่ยวยังจะได้รับคูปองส่วนลดและโปรโมชั่นต่าง ๆ สำหรับใช้เดินทางค้นหาประสบการณ์และสัมผัสเสน่ห์ของเมืองไทยในมุมมองใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากที่เคยด้วย