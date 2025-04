เตรียมคิกออฟ ‘Amazing Thailand Grand Sale 2025’ คาดสร้างรายได้ 800 ล้าน

ททท. เตรียม Kick Off “Amazing Thailand Grand Sale 2025” พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการ ตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะ Shopping Destination ตั้งเป้ากวาดรายได้กว่า 800 ล้านบาท เริ่ม 1 มิ.ย.-15 ส.ค. 2568

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า เริ่มต้นเฟสแรกของโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2025 ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับพันธมิตรผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อคิกออฟโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2025 ตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในการเป็น Shopping Destination พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพิ่มยอดการใช้จ่าย คาดการณ์สร้างรายได้หมุนเวียนจากการจัดกิจกรรมกว่า 800 ล้านบาท

สำหรับโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2025 นับเป็นกิจกรรมไฮไลต์ของ Grand Privilege 1 ใน 5 Grand ของแคมเปญ Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 ที่จะมาสร้างสีสัน ความคึกคัก ดึงดูดการเดินทาง และกระตุ้นการใช้จ่าย (Spending) ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้วยแนวคิด Must Buy ภายใต้ 5 Must Do in Thailand

โดย ททท.ร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนมอบส่วนลด โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ด้านสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงร่วมลุ้นโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะมาสร้าง Grand Moment และสีสันในการ Shopping ด้วยการพบปะ Celebrity ให้นักท่องเที่ยวได้ใช้จ่ายอย่างประทับใจและสนุกยิ่งขึ้น โดยโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2025 กำหนดเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-15 สิงหาคมนี้

โดยมุ่งเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวเป้าหมายที่มีการใช้จ่ายด้านการ Shopping สูง อาทิ จีน อินเดีย และกลุ่มประเทศอาเซียน ในพื้นที่เมืองช็อปปิ้งหลัก ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี (พัทยา) เชียงใหม่ ภูเก็ต สงขลา (หาดใหญ่) และอุดรธานี เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็น Shopping Destination

โอกาสนี้ ททท.ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมนำเสนอส่วนลด สิทธิพิเศษ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการ อันได้แก่ กิจกรรม Shop & Get เมื่อนักท่องเที่ยวซื้อสินค้าหรือบริการครบ 2,000 บาทต่อใบเสร็จ สามารถนำมาแลกรับของที่ระลึกสุดพิเศษได้ที่จุด Redemption ณ สถานประกอบการที่ร่วมโครงการ กิจกรรม High Spender

ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายมูลค่าสูง (High Spending) โดยร่วมกับห้างสรรพสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม Meet & Greet สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแฟนคลับที่ใช้จ่ายสินค้าหรือบริการตามยอดการใช้จ่ายที่กำหนด ลุ้นรับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมงานพบปะคนดัง หรือ Celebrity ในดวงใจ