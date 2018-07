ไทยพาณิชย์ จับมือ MyCloudFulfillment ไขเคล็ดลับความสำเร็จธุรกิจออนไลน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ MyCloudFulfillment พันธมิตรทางด้านดิจิทัล เดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจในโลกออนไลน์ จัดงาน “ธุรกิจเหนือเมฆ” กิจกรรมพิเศษที่เปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจ พร้อมไขทุกปัญหาที่ต้องการหาคำตอบกับเคล็ดลับและกลยุทธ์เฉพาะตัวจากผู้ประกอบการออนไลน์สายแฟชั่นที่ประสบความสำเร็จในระดับแนวหน้าอย่างใกล้ชิดแบบตัวต่อตัว โดยมีนางสาวอรุณี บุญเกิด ผู้อำนวยการ SME Value Partner สาย SME Ecosystem and Business Solution ธนาคารไทยพาณิชย์ นายนิธิ สัจจทิพวรรณ กรรมการผู้จัดการ MyCloudFulfillment นางสาวสุภัทรา เวโรจน์เสนีวงศ์ เจ้าของแบรนด์ Mave Shoes นางสาวพิมพิศา จิราธิวัฒน์ เจ้าของแบรนด์ Girlsnation และนางสาววนิดา ประภารัตน์ เจ้าของแบรนด์ Hamburger Studio ร่วมเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อคว้าโอกาสแห่งความสำเร็จก่อนใคร ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ SCB Payment Sphere ธนาคารไทยพาณิชย์ อาคาร Too Fast To Sleep ชั้น 4 สาขาสยามสแควร์ ซอย 1 (รับจำนวนจำกัด) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-138-9920

นอกจากนี้ ยังร่วมกันมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอสเอ็มอีธนาคารไทยพาณิชย์ รับส่วนลด 20% สำหรับค่าบริการเช่าพื้นที่ คลังสินค้า และการจัดแพ็คสินค้า กับ MyCloudFulfillment เมื่อสมัครผลิตภัณฑ์ SCB SME ตั้งแต่ 1 บริการ อาทิ QR Payment ,SCB Easy App และ SCB Connect ลูกค้าเอสเอ็มอีติดต่อเข้าร่วมแคมเปญได้ที่ SCB Business Center ทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย สยามสแควร์ ซอย 1 เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิลล์ สำเพ็ง และหนองมน จ.ชลบุรี