หุ้นอสังหาฯจีนพุ่งรับข่าวดี รัฐบาลร่างรายชื่อ 50 บริษัทได้รับเงินทุนช่วยเหลือ 

ราคาหุ้นและหุ้นกู้บริษัทอสังหาฯจีนพุ่งแรง หลังมีข่าวรัฐบาลร่างรายชื่อ 50 บริษัทได้รับการช่วยเหลือเรื่องเงินทุน อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่า การช่วยเหลือที่กำลังจะเกิดขึ้นยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทอสังหาฯจีน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2023 สำนักข่าวบลูมเบิร์ก (Bloomberg) รายงานว่า ดัชนีหุ้นบริษัทอสังหาริมทรัพย์จีนเพิ่มขึ้นมากถึง 7.6% ในช่วงหนึ่งของการซื้อขายช่วงเช้า หลังจากที่บลูมเบิร์กรายงานเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนว่า หน่วยงานกำกับดูแลของจีนได้ร่างรายชื่อ (white list) 50 บริษัทผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีสิทธิได้รับเงินทุนเพิ่มเติม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามที่จะบรรเทาวิกฤตอสังหาริมทรัพย์

หุ้นของบริษัท ซุนแอค ไชน่า โฮลดิงส์ (Sunac China Holdings Ltd.) นำทีมพุ่งขึ้นมากถึง 27% ในขณะที่หุ้นของซีเซิน กรุ๊ป (Seazen Group Ltd.) และอไจล์ กรุ๊ป โฮลดิงส์ (Agile Group Holdings Ltd.) เพิ่มขึ้นมากกว่า 10%

ขณะที่ราคาหุ้นกู้ในตลาดของบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จีนก็เพิ่มขึ้น นำโดย ไชนา ว่านเคอ (China Vanke Co.) ซึ่งราคาหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในปี 2029 เพิ่มขึ้น 3.5% ขณะที่กุ้นกู้ของหลงหู่ กรุ๊ป โฮลดิงส์ (Longfor Group Holdings Ltd.) และซีเซิน กรุ๊ป (Seazen Group Ltd.) ก็มีความก้าวหน้าเช่นกัน แม้ว่าจะยังคงซื้อขายในระดับที่ยากลำบากอยู่ก็ตาม

ทั้งนี้ ตามคำแถลงของรัฐบาลซึ่งไม่ได้กล่าวถึงบัญชีรายชื่อดังกล่าวระบุว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดในจีน บริษัทนายหน้า และบริษัทผู้จัดการสินทรัพย์ที่ประสบปัญหาผิดนัดชำระหนี้ ได้รับคำสั่งจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน ให้ตอบสนองต่อความต้องการทางการเงินที่ “สมเหตุสมผล” ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนั้น บริษัทให้บริการทางการเงินยังถูกร้องขอให้ปฏิบัติต่อบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เอกชนและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องการให้กู้ยืมเงิน

การให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลจีนรอบนี้ อาจช่วยบรรเทาความหวาดกลัวการติดเชื้อเพิ่มเติมของภาคอสังหาริมทรัพย์จีน ซึ่งแม้แต่บริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐก็ยังไม่รอดพ้นจากปัญหาด้านเงินทุน

อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องรอดูต่อไปว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้จะหยุดยั้งภาวะตกต่ำในระยะยาวของภาคธุรกิจนี้ได้หรือไม่ เนื่องจากความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้ไม่ได้มีคำสั่งให้ธนาคารให้ขยายเวลาการชำระหนี้แก่บริษัทอสังหาริมทรัพย์

คาร์ล ชาน (Karl Chan) นักวิเคราะห์ของเจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค (JPMorgan Chase & Co.) เขียนบทวิเคราะห์ว่า มาตรการนี้อาจช่วยเพิ่มความเชื่อมั่น แต่ไม่น่าจะเป็นจุดสิ้นสุดของการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

“ทิศทางนี้จะให้ผลเป็นบวก เนื่องจากควรเพิ่มความเชื่อมั่นจากทั้งผู้ซื้อบ้านและธนาคาร แต่หากการขายอสังหาริมทรัพย์ของผู้พัฒนาที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจลดลงอย่างมาก เราเชื่อว่าธนาคารส่วนใหญ่อาจยังไม่เต็มใจที่จะขยายเวลาการสนับสนุน เนื่องจาก white list นี้อาจใช้เป็นเพียง ‘ข้อมูลอ้างอิง’ เท่านั้น” ชานเขียนวิเคราะห์

เช่นกันกับที่นักลงทุนบางส่วนยังคงสงสัยว่ามาตรการดังกล่าวจะสามารถพลิกกลับทิศทางของภาคธุรกิจได้หรือไม่

แอนดรูว จู (Andrew Zhu) ผู้จัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไห่หนาน ไชร (Hainan Shire) กล่าวว่า ต้องการดูว่าบริษัทเอกชนรายใดบ้างที่อยู่ในรายชื่อ รวมถึงขนาดของเงินทุนที่มอบให้นั้นมากน้อยเพียงใด เพราะในความเป็นจริง ธนาคารที่กำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite) ไว้ที่ระดับ “ต่ำ” อาจไม่ให้การสนับสนุนมากนัก