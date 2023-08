รู้จักครอบครัวเศรษฐา ทวีสิน “พญ.พักตร์พิไล” สตรีหมายเลข 1 และ 3 ทายาทแสนล้าน

ทันทีที่ “เศรษฐา ทวีสิน” ได้รับเสียงเห็นชอบ 482 เสียงในการโหวตนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา ทันใดนั้นสปอตไลต์ทุกดวงและสายตาของประชาชนทุกคู่ก็จับจ้องไปที่ “สตรีหมายเลข 1” และ “ทายาท” ของนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย ว่าเธอและพวกเขาเหล่านั้นคือใครกันหนอ

“ประชาชาติธุรกิจ” ชวนทำความรู้จักกับ “หมออ้อม-แพทย์หญิงพักตร์พิไล ทวีสิน” สตรีหมายเลข 1 ผู้เป็นคู่ชีวิต ของนายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” และ “น้อบ-แน้บ-นุ้บ” ทายาทแสนล้านทั้ง 3 คน

เศรษฐา ทวีสิน และ หมออ้อม-พักตร์พิไล ทั้งสองสามีภริยาในวัย 61 ปีที่ยังดูดี สุขภาพแข็งแรง ใช้ชีวิตสมรสร่วมกันมาอย่างยาวนานกว่า 34 ปีแล้ว โดยมีบุตรอันเป็นที่รัก 3 คน ได้แก่ คนโต “น้อบ-ณภัทร ทวีสิน” คนที่ 2 “แน้บ-วรัตม์ ทวีสิน” และคนที่ 3 “นุ้บ-ชนัญดา ทวีสิน” น้องนุชสุดท้องที่หน้าตามีความละม้ายคล้ายคุณพ่อมากที่สุดในบรรดาลูกทั้ง 3 คน

คุณหมออ้อม คู่ชีวิตรักเศรษฐา 34 ปี

คุณหมออ้อม ปัจจุบันเป็นผู้ชำนาญการดูแลสุขภาพเพื่อการชะลอวัย VitalLife ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เรียกได้ว่าเป็นหญิงเก่งและแกร่งของวงการก็ว่าได้ คุณหมอดีกรีไม่ธรรมดา จบการศึกษาจากแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พร้อมด้วยประกาศนียบัตร “Biofeedback Therapist by the Neurotherapy and Biofeedback Certification Board” ในปี 2547, ประกาศนียบัตร “Post-University Education in Anti-Aging Medical Therapeutics by the World Society of Anti-Aging Medicine” ปี 2547-2548 และเคยเป็นประธานกรรมการสมาคมเวชสําอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณแห่งประเทศไทยด้วย

ที่สำคัญ คุณหมออ้อม ยังเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกศูนย์เลเซอร์ในเครือราชเทวีคลินิก เป็นเลเซอร์เครื่องแรกที่ใช้กับผิวหนังในประเทศไทยเมื่อ 35 ปีที่แล้ว ที่ตอนนั้นมีเลเซอร์ที่ใช้แค่กับตา หู คอ จมูก และเลเซอร์ผิวหนังเครื่องแรกคือที่ศูนย์เพลินจิตไฮเทคเลเซอร์ในเครือของราชเทวีคลินิก ซึ่งคุณหมอก็ร่วมบุกเบิกตรงนี้ จากการที่เป็นคนชอบทำอะไรใหม่ ๆ

Advertisement

ทุกวันนี้ คุณหมออ้อม ยึดหลัก “6 อ.” ในการดำเนินชีวิตและสร้างความสุข ได้แก่ อาหาร, ออกกำลังกาย, อากาศออกซิเจน, เอนหลัง (การนอน), อุจจาระ (การขับถ่าย) และ อ.6 คุณหมอบอกว่าสำคัญสุดนั่นคืออารมณ์จิตใจ

ไม่แปลกใจเลยที่ คุณหมออ้อมในวัย 61 ปี จะยังดูสวยลงตัว สดใส หุ่นเป๊ะ แข็งแรง และมีชีวิตชีวา พร้อมเติมเต็มความรักให้คุณสามีอยู่เสมอในวันที่ต้องลงสู่สนามการเมืองในฐานะประมุขของฝ่ายบริหารอย่างเต็มตัวแล้ว

หัวแก้วหัวแหวน “น้อบ แน้บ นุ้บ”

เริ่มกันที่ทายาทแสนล้านคนแรก “น้อบ-ณภัทร ทวีสิน” ลูกชายคนโตของเสี่ยนิดและหมออ้อม เรียกว่าหล่อได้พ่อ หุ้นเป๊ะได้แม่มายังไงอย่างงั้น และไม่ได้มีแค่ความหล่อเพราะดีกรีการศึกษาก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว

น้อบ เริ่มต้นเรียนอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และย้ายไปเรียนมัธยมต้นต่อที่ Vinehall School เมืองซัสเซ็กซ์ ประเทศอังกฤษ และต่อด้วยมัธยมปลายที่ Eton College ในประเทศอังกฤษเช่นกัน

Advertisement

น้อบ จบการศึกษาปริญญาตรีด้านปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด และปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) จาก ฮาร์วาร์ด บิสซิเนส สกูล สหรัฐอเมริกา โดยในช่วงหาเสียงก่อนการเลือกตั้งที่ผ่านมา เจ้าตัวก็ได้ช่วยคุณพ่อลงพื้นที่หาเสียงด้วย

มาต่อกันที่ทายาทคนกลาง “แน้บ-วรัตม์ ทวีสิน” ดีกรีด้านการศึกษาก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน เจ้าตัวจบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ และปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา

คนนี้ไม่โสดแล้ว โดย แน้บ-วรัตม์ ได้เข้าพิธีวิวาห์กับ “Cassandra Calderon” แฟนสาวต่างชาติไปเมื่อปีที่แล้วนี้เอง ในบรรยากาศเรียบง่ายที่สวนเซ็นทรัลพาร์ค ในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

และคนที่ 3 “นุ้บ-ชนัญดา ทวีสิน” น้องนุชสุดท้องที่หน้าตามีความละม้ายคล้ายคุณพ่อมาก ล่าสุดเพิ่งขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีคนใหม่ไปหมาด ๆ หลังจากที่คุณพ่อเศรษฐาได้โอนหุ้น “แสนสิริ” 661,002,734 หุ้น หรือ 4.44% คิดมูลค่ากว่า 700 ล้านบาท ให้ลูกสาวคนสุดท้องไปก่อนที่จะลงเล่นการเมืองไม่นานนี้

นุ้บมีความสนใจเรื่อง “คน” เธอเลือกเรียนปริญญาตรี Neuroscience with a behavior concentration major ที่ Barnard College แล้วมาต่อปริญญาโท ด้าน clinical concentration with family, youth, and children focus ที่ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน นุ้บ มีร้านกาแฟ “Cafe Mikka” ที่ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ซึ่งเป็นธุรกิจเริ่มแรกในชีวิต และร้านอาหารที่สยามพารากอนชื่อ “Tasty Congee & Noodle Wantun Shop” ร้านโจ๊ก-บะหมี่เกี๊ยวเจ้าอร่อยจากฮ่องกง

สำหรับเรื่องการสืบทอดธุรกิจนั้น คุณพ่อเศรษฐา ไม่ได้เน้นย้ำโดยปล่อยให้ลูก ๆ ทั้ง 3 คน เรียนอย่างเต็มที่และทำงานที่ตัวเองชอบ