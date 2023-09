50 โรงแรมที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2023 โรงแรมไทยติดอันดับ 4 แห่ง

“50 Best” จัดอันดับ “โรงแรมที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2023” โรงแรมปาสซาลากกวา ในเมืองมอลทราซิโอ ริมทะเลสาบโคโม ประเทศอิตาลี คว้าอันดับที่ 1 ไปครอง ส่วนโรงแรมไทยติดอันดับ 4 แห่งด้วยกัน

หลังจากความสำเร็จของ “The World’s 50 Best Restaurants” และ “The World’s 50 Best Bars 50” ล่าสุด “50 Best” (ฟิฟตี้ เบสต์ ) ได้ประกาศ “The World’s 50 Best Hotels 2023” หรือ 50 โรงแรมที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2023 ซึ่งเป็นการจัดอันดับโรงเเรมครั้งแรกตั้งเเต่ ฟิฟตี้ เบสต์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2009

โรงแรมที่ชนะรางวัลเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมดตั้งอยู่ในทวีปยุโรป โดยโรงแรมที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2023 ได้แก่ “Passalacqua” (ปาสซาลากกวา) ในเมือง Moltrasio (มอลทราซิโอ) ริมทะเลสาบโคโม ประเทศอิตาลี

ปาสซาลากกวาเป็นโรงแรมบูติกริมทะเลสาบที่สวยงาม ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสมัยศตวรรษที่ 18 พร้อมสวนขั้นบันไดที่ทอดยาวไปตามริมน้ำ มีที่พักจำนวน 24 ห้องที่สร้างขึ้นโดยครอบครัว De Santis ราคาเข้าพักเริ่มต้นที่ 1,300 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 47,000 บาท ต่อคืน โดยเพิ่งเปิดให้บริการได้เพียงหนึ่งปีเท่านั้น

สำหรับกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ยังคงมีชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก โดยมีโรงแรมติดอันดับ 4 แห่ง ประกอบไปด้วย “Claridge’s” ในอันดับ 16, “The Connaught” อันดับ 22, “NoMad London” อันดับ 46 และ “The Savoy” ในอันดับที่ 47

หากนับรวมในสหราชอาณาจักรก็มีอีก 2 แห่งที่ติดอันดับ ได้แก่ “Gleneagles” ในสกอตแลนด์ที่อันดับ 32 และ “The Newt” ที่ Bruton, Somerset มณฑลทางตะวันตกเฉียงใต้ติดอันดับ 37 ซึ่งเคยได้รับรางวัล Carlo Alberto Best Boutique Hotel Award ที่มอบให้กับโรงแรมบูติกว่าที่มีห้องพักน้อยกว่า 50 ห้อง และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือหรือกลุ่มขนาดใหญ่

Advertisement

ส่วนเอเชียเป็นก็ติดอันดับไปถึง 18 แห่ง โดยโรงแรม “Rosewood” ของฮ่องกง รั้งอันดับที่ 2 จากองค์ประกอบต่าง ๆ ของโรงแรมที่ตั้งอยู่ในย่าน Victoria Dockside ของเมืองพร้อมทิวทัศน์อันตระการตาเหนือท่าเรือ กับจำนวนห้องพักถึง 413 ห้อง ห้องอาหารและเลานจ์อีก 11 แห่ง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน

สำหรับประเทศไทยมีโรงเเรมติดอันดับถึง 4 แห่ง โดยโรงแรม “โฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา” (Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River) ผงาดคว้าอันดับที่ 3 ตามมาด้วย “แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ” (Mandarin Oriental Bangkok) ในอันดับ 10 ต่อด้วย “คาเพลลา กรุงเทพ” (Capella Bangkok) อยู่อันดับ 11 และโรงแรม “เดอะ สยาม” (The Siam) ในอันดับที่ 42

50 โรงเเรมที่ดีที่สุดในโลกปี 2023

Passalacqua, Moltrasio Rosewood,Hong Kong Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River The Upper House, Hong Kong Aman, Tokyo La Mamounia Marrakech Soneva Fushi Maldives One&Only Mandarina Puerto Vallarta Four Seasons Firenze Florence Mandarin Oriental, Bangkok Capella, Bangkok The Calile, Brisbane Chablé Yucatán,Chocholá Aman, Venice Singita Lodges, Kruger National Park Claridge’s, London Raffles, Singapore Nihi Sumba,Wanokaka Hotel Esencia,Tulum Le Sirenuse,Positano Borgo Egnazia,Savelletri The Connaught,London Royal Mansour, Marrakech Four Seasons, Madrid Aman, New York The Maybourne Riviera,Roquebrune-Cap-Martin Rosewood, São Paulo Capella, Singapore Le Bristol,Paris Park Hyatt, Kyoto La Réserve, Paris Gleneagles, St Andrews, Scotland Hotel Du Cap-Eden-Roc, Antibes Cheval Blanc,Paris Four Seasons Astir Palace, Athens Soneva Jani, Maldives The Newt, Bruton Amangalla,Galle Hoshinoya, Tokyo Desa Potato Head, Seminyak Eden Rock, St. Barths The Siam, Bangkok Badrutt’s Palace, St. Moritz Atlantis The Royal, Dubai The Oberoi Amarvilas, Agra NoMad, London The Savoy, London Equinox, New York Six Senses Ibiza, Portinatx Hôtel de Crillon, Paris

เรื่องที่เกี่ยวข้อง