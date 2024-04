“หลิน-มาลิน ชระอนันต์” มิสแกรนด์ภูเก็ต คว้ามงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 ด้านมิสแกรนด์นครราชสีมา คว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมในชุดย่าโม

วันที่ 7 เมษายน 2567 สิ้นสุดการรอคอยแล้วสำหรับเวทีการประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 (Miss Grand Thailand 2024) หลังจากที่สาวงามทั้ง 77 จังหวัด ได้ผ่านบททดและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อเก็บคะแนนมาเป็นระยะเวลาหลายเดือน จนกระทั่งถึงรอบตัดสินเมื่อค่ำคืนวันที่ 6 เมษายน ที่ผ่านมา ณ MGI HALL ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravoo BKK

77 สาวงาม เปิดเวทีด้วยโชว์ The One and Only ในชุดสีทอง เรียกเสียงฮือฮาสนั่นฮอลล์ ก่อนที่ “แมทธิว ดีน” พิธีกร จะประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย โดยแบ่งเป็นภาคละ 5 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

สุโขทัย, มุกดาหาร, สุพรรณบุรี, ระนอง, น่าน, สกลนคร, กรุงเทพมหานคร, ภูเก็ต, พิจิตร, บุรีรัมย์, สระบุรี, ชุมพร, ลำพูน, นครพนม, ปทุมธานี, มิสแกรนด์สตูล, มิสแกรนด์ลำปาง, มหาสารคาม, ชลบุรี และพังงา

จากนั้น สาวงามผู้ผ่านเข้ารอบได้ออกมาอวดโฉมในชุดว่ายน้ำ ก่อนจะประกาศผล 11 คนสุดท้าย ประกอบด้วย

สาวงามผู้ชนะรางวัล Best Seller Award ได้แก่ มิสแกรนด์สระบุรี

สาวงามผู้ชนะรางวัล Miss Popular Vote ได้แก่ มิสแกรนด์ชัยนาท

สาวงามจาก Boss’s Choice ได้แก่ มิสแกรนด์สตูล

พร้อมทั้งสาวงามอีก 8 จังหวัด ได้แก่ ได้แก่ พิจิตร, ลำปาง, สกลนคร, มหาสารคาม, กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, ภูเก็ต และชุมพร

จากนั้น พิธีกรประกาศผลผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย โดย 4 คน ได้แก่ ลำปาง, มหาสารคาม, ปทุมธานี และชุมพร ส่วนสาวงามคนที่ 5 มาจาก Boss Choice ได้แก่ มิสแกรนด์ภูเก็ต

ต่อมา 5 ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบต้องตอบคำถามเดียวกันที่ว่า “ถ้าคุณมีโอกาสได้บอก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เรื่องซอฟพาวเวอร์ จะนำเสนอสิ่งใดเป็นซอฟพาวเวอร์” โดยมีเวลา 45 วินาที

โดยผู้คว้าตำแหน่ง มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 ได้แก่ “หลิน-มาลิน ชระอนันต์” มิสแกรนด์ภูเก็ต รับมงกุฎทอง มูลค่า 1,200,000 บาท เงินสด 1,000,000 บาท คอนโดมีเนียม และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

รองอันดับ 1 ได้แก่ “ใบเฟิร์น-กัญภัสภร” รุ่งเรือง มิสแกรนด์ปทุมธานี

รองอันดับ 2 ได้แก่ “ใบมิ้นท์-กิตติยาพร ฟุ้งมี” มิสแกรนด์ชุมพร

รองอันดับ 3 ได้แก่ “พราด้า-ธันย์สิตา ดิลกอนันต์สกุล” มิสแกรนด์ลำปาง

รองอันดับ 4 ได้แก่ “เหมย-อรทัย พังจันทร์” มิสแกรนด์มหาสารคาม

รองอันดับ 5 ได้แก่ มิสแกรนด์ชัยนาท, มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร, มิสแกรนด์สกลนคร, มิสแกรนด์สระบุรี, มิสแกรนด์พิจิตร และมิสแกรนด์สตูล

ทั้งนี้ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 จะเป็นตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยเข้าร่วมประกวด มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2024 ณ ประเทศเมียนมาร์ ในเดือนตุลาคมนี้

