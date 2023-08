ไทยเตรียมส่งออก “ปลาหิมะ” ปราศจาก IUU สู่ตลาด 26 ประเทศ

ปลาหิมะ (Toothfish) ขึ้นชื่อว่าเป็นปลาที่มีมูลค่าสูงและมีการควบคุมเชิงอนุรักษ์เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ โดยอนุสัญญาคณะกรรมาธิการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิตทางทะเลของมหาสมุทรแอนตาร์กติก (The Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources หรือ CCAMLR)

ในปีที่ผ่านมาทั่วโลกมีมูลค่าการซื้อขายปลาหิมะอยู่ที่ 20,872 ล้านบาท โดยผู้นำเข้าหลักคือ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และสเปน ขณะที่สถิติการนำเข้าส่งออกปลาหิมะในปีที่ผ่านมาของประเทศไทย มีปริมาณการนําเข้าปลาหิมะจำนวน 289 ตัน คิดเป็นมูลค่า 327.97 ล้านบาท และมีการส่งออกจำนวน 2.67 ตัน คิดเป็นมูลค่า 0.91 ล้านบาท

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายถาวร ทันใจ โฆษกกรมประมง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้กรมประมงเป็นผู้ลงนามในเอกสาร Letter of application for cooperating status เพื่อแสดงความจํานงการเข้าร่วมเป็นประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก แต่ให้ความร่วมมือ (Cooperating Non-Contracting Party : CNCP) ตามมาตรการอนุรักษ์ 10-05 (Conservation Measure 10-05) ของ CCAMLR เพื่อให้ประเทศไทยได้รับสิทธิให้จัดทำใบเอกสารการรับรองการจับสัตว์น้ำสำหรับปลาหิมะ

และการบันทึกข้อมูลการนําเข้า-ส่งออกปลาหิมะ (Toothfish) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Catch Documentation Scheme : e-CDS) ของ CCAMLR เพื่อป้องกันยับยั้ง และขจัดการทำประมงปลาหิมะที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต และการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน โดยมีกรมประมงเป็นผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบดังกล่าว

ซึ่งการแสดงความจำนงดังกล่าว ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถขยายตลาดส่งออกปลาหิมะไปยังประเทศที่เป็นสมาชิกอนุสัญญา CCAMLR จำนวน 26 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย เบลเยียม บราซิล ชิลี จีน เอกวาดอร์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นามิเบีย เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ รัสเซีย แอฟริกาใต้ สเปน สวีเดน ยูเครน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อุรุกวัย รวมถึงสหภาพยุโรป

ทั้งนี้ ประเทศในข้างต้นจะไม่รับซื้อปลาหิมะจากประเทศที่ยังไม่ได้นําระบบบันทึกข้อมูลการจับสัตว์น้ำขององค์กร CCAMLR ไปถือปฏิบัติ

Advertisement

กรมประมงจึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการนําเข้าและส่งออกปลาหิมะ ได้เตรียมตัวเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงที่กรมประมงได้ทำร่วมกับองค์กร CCAMLR เพื่อให้การส่งออกสินค้าปลาหิมะเป็นไปอย่างถูกต้อง โดยประเทศไทยมีความพร้อมทั้งในด้านมาตรฐานการผลิตที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีระบบการควบคุมตรวจสอบสินค้าสัตว์นำเข้าที่มั่นใจได้ว่าสัตว์น้ำไม่ได้มาจากการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) สอดคล้องตามมาตรการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของ CCAMLR