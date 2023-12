บิ๊กธุรกิจ Soft Power ไทย บุกตลาดสิงคโปร์ครั้งแรกร่วมงาน Asia TV Forum & Market

DITP เตรียมนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน Asia TV Forum & Market Singapore (ATF 2023) เป็นครั้งแรก ณ มารีนาเบย์แซนด์ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นงานเจรจาการค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบันเทิง ครอบคลุมทั้งรายการทีวี ซีรีส์ ละคร แอนิเมชัน และภาพยนตร์ ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เตรียมนำ 5 บริษัทฯผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน Asia TV Forum & Market Singapore (ATF 2023) เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2566 ณ มารีนาเบย์แซนด์ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการส่งเสริม Soft Power ตามนโยบายของรัฐบาล

” Asia TV Forum & Market ณ กรุงสิงคโปร์ เป็นงานเจรจาการค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบันเทิง ครอบคลุมทั้งรายการทีวี ซีรีส์ ละคร แอนิเมชัน และภาพยนตร์ ซึ่งจะช่วยขยายช่องทางการตลาดของอุตสาหกรรมบันเทิงไทยไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ ซึ่งเป็นธุรกิจศักยภาพของไทย และมีการเติบโตอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ”

โดยภายในงานนี้จะมีผู้สร้าง ผู้ซื้อ รวมถึงนักลงทุนที่มีประสบการณ์และเป็นตัวจริงจากอุตสาหกรรมบันเทิงและธุรกิจเกี่ยวเนื่องเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งของผู้ประกอบการไทยที่จะได้เจรจาธุรกิจกับกับผู้ซื้อและนักลงทุนที่หลากหลาย มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนสร้างเครือข่าย อันจะนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินและขยายมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับ 5 บริษัทผู้ประกอบการไทยที่จะได้รับโอกาสในการนำเสนอผลงานที่เป็นจุดแข็งและจุดขายของแต่ละบริษัทบนเวทีการค้าที่สำคัญ ได้แก่ (1) บริษัท กันตนา โมชั่น พิคเจอร์ส จำกัด ซึ่งมีผลงาน ดาวบริวาร (Reverse 4 You) (2) บริษัท ไร้ท์ บิยอนด์ จำกัด ซึ่งมีผลงาน อมตะพันธุ์สยอง (Immortal Species) (3) บริษัท ทองคำ ฟิล์มส์ จำกัด ซึ่งมีผลงาน อีหนูอันตราย (Kitty The Killer) (4) บริษัท เฮโล โปรดักส์ชั่น จำกัด ซึ่งมีผลงาน ฤดูหลงป่า (Lost in the woods) และ (5) บริษัท ฮอลลีวู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด

ซึ่งมีผลงาน หม่อม (The Elite of Devils) นอกจากนี้ ภายในงานจะมีพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัทไทยกับบริษัทสิงคโปร์ เพื่อเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยในปี 2567 ซึ่งนับเป็นตัวอย่างความสำเร็จของกรมฯ ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์มาอย่างต่อเนื่อง