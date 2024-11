ม.ศรีปทุม เปิดเวทีประชุมอาเซียน-จีน สู่การศึกษาและธุรกิจยั่งยืน

ม.ศรีปทุม เปิดเวทีประชุมอาเซียน-จีน เสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและธุรกิจยั่งยืนในภูมิภาค

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติ “2024 Forum for Private Higher Education Development and Cooperation and 4th Annual Meeting of the ASEAN-China Alliance” ผนึกกำลังอาเซียน-จีน สู่การศึกษาและธุรกิจที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภูมิภาคอาเซียนและประเทศจีน ร่วมประชุม “2024 Forum for Private Higher Education Development and Cooperation and 4th Annual Meeting of the ASEAN-China Alliance” ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2567 ณ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน

ในพิธีเปิดงาน ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือในภาคการศึกษาเอกชนระหว่างอาเซียนและจีน พร้อมระบุว่า การประชุมครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาการศึกษาเอกชนในภูมิภาค แต่ยังเป็นโอกาสในการค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์เพื่อรองรับการเติบโตที่ยั่งยืนทั้งในด้านการศึกษาและธุรกิจ

“เรามารวมตัวกันในฐานะตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีภารกิจร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนและจีน เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนการศึกษาในภูมิภาคนี้ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีผลกระทบในเชิงบวก” ดร.รัชนีพรกล่าว

งานนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรม “SPU Campus Tour” ซึ่งผู้เข้าร่วมได้เยี่ยมชมคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แก่ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะดิจิทัลมีเดีย และวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ที่ได้นำเสนอการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีและการศึกษาที่ล้ำสมัย

สำหรับ Forum ในการประชุมครั้งนี้โดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPUIC) ในวันแรกของการประชุม มีการอภิปรายหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับความยั่งยืนทางธุรกิจ (Business Sustainability) และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Ecomony) การเปลี่ยนแปลงดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน (Digital Transformation for Sustainability) และความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน (Social Responsibility and Community Engagement) โดยมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยชั้นนำจากหลายประเทศมาแบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์

โดยเฉพาะในช่วงเย็นของวันเดียวกัน มีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับในธีม “Loy Krathong Celebration” เพื่อเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศต่าง ๆ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

วันที่สองของการประชุมยังคงมีการอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีการรายงานความสำเร็จของ ACAPHEI (ASEAN-China Alliance for Private Higher Education Institutions) และการเซ็นสัญญารับสมาชิกใหม่ของ ACAPHEI จากสถาบันการศึกษาจากจีน กัมพูชา และฟิลิปปินส์ รวมถึงการหารือกับประเทศสมาชิกเพื่อวางแนวทางความร่วมมือในปีถัดไป

การประชุมครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการศึกษาระหว่างอาเซียนและจีน และเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและความร่วมมือที่มีความหมายในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและเป็นธรรมสำหรับทั้งภูมิภาค