ทีทีบี-โกลบอลเฮ้าส์ เปิดตัวบัตรเครดิต-บัตรกดเงินสด ตั้งยอดใช้ 2 พันล้าน

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี จับมือ สยามโกลบอลเฮ้าส์ ออกบัตรเครดิต-บัตรกดเงินสดร่วม “ttb Global House” หนุนคนไทยได้ซื้อวัสดุก่อสร้างได้คุ้มยิ่งขึ้น ตั้งเป้ามียอดสมัครบัตรใหม่ 6 หมื่นใบ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 2 พันล้านบาท มุ่งสู่การเป็น Top 4 ผู้นำตลาดบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลภายใน 3 ปี

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต เปิดเผยว่า ทีทีบี มุ่งมั่นขับเคลื่อนพันธกิจให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น ผ่านกลยุทธ์หลัก Ecosystem Play ต่อยอดจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าสู่โซลูชั่นทางการเงินที่ตอบโจทย์สำหรับลูกค้า

ด้วยการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง สยามโกลบอลเฮ้าส์ ออกผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสดร่วม ttb Global House นับเป็นก้าวแรกของการสร้าง Home Owner Ecosystem ให้ลูกค้าที่มีบ้านมีชีวิตที่ดีขึ้นรอบด้าน การผนวกจุดแข็งระหว่าง ทีทีบี และโกลบอลเฮ้าส์ ในครั้งนี้ เพื่อส่งมอบสิ่งดี ๆ และสิทธิประโยชน์ให้กับทั้งลูกค้าของทั้งสองฝ่าย

พร้อมเพิ่มกำลังซื้อ (Purchasing Power) ให้กับลูกค้าโกลบอลเฮ้าส์ผ่านบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ด้วยข้อเสนอที่คุ้มค่าและตรงใจ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า ซึ่งจะช่วยสร้าง Brand Loyalty ให้กับทั้งโกลบอลเฮ้าส์ และทีทีบี

นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถเข้าถึงโซลูชั่นทางการเงินได้ครบครันที่ ttb Financial Center for Global House สำหรับ 6 สาขาใหญ่ และ Pop Up Store สำหรับสาขาอื่น ๆ ของโกลบอลเฮ้าส์ทั่วประเทศ ที่พร้อมให้คำปรึกษาและบริการทางการเงิน ทั้งสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ และสินเชื่อบุคคล แก่ลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการที่ โกลบอลเฮ้าส์ และเร็ว ๆ นี้ ลูกค้าคนมีบ้านจะได้รับความสะดวกเพิ่มมากขึ้นผ่านฟีเจอร์ My Home ในแอป ttb touch ที่ช่วยบริหารจัดการทุกเรื่องเกี่ยวกับบ้านได้ง่ายขึ้นเพียงปลายนิ้วสัมผัส

ด้านนายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพองค์กร พร้อมผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน รวมถึงการมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีเป็นสำคัญ

ซึ่งการผนึกความร่วมมือกับ ทีทีบี ด้วยการนำร่องเปิดตัวบัตรเครดิต และบัตรกดเงินสดร่วม ttb Global House ในครั้งนี้ เป็นการผสานจุดแข็งของทั้ง 2 องค์กรเพื่อนำเสนอโซลูชั่นการเงินที่ช่วยสร้างประสบการณ์การช็อปเพื่อบ้านที่คุ้มค่าที่สุดให้กับลูกค้า

นอกจากความคุ้มค่าจากโซลูชั่นทางการเงินที่ ทีทีบี จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรแล้ว ยังมีความคุ้มค่าและสิทธิประโยชน์อีกมากมายที่ผู้ถือบัตรจะได้รับจากโกลบอลเฮ้าส์

ทั้งส่วนลดพิเศษ สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย หรือจากรายการแบ่งชำระค่าซื้อสินค้า และสิทธิประโยชน์ดังกล่าวยังครอบคลุมการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะช่วยสร้างความคุ้มค่าให้กับลูกค้า และที่สำคัญลูกค้าที่ซื้อวัสดุก่อสร้างก็ยังจะได้รับคะแนนสะสมอีกด้วย

“ความร่วมมือครั้งนี้จะสร้างสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่าให้กับลูกค้าของโกลบอลเฮ้าส์ นอกจากจะได้รับสิทธิพิเศษส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการใด ๆ ที่โกลบอลเฮ้าส์แล้ว ยังมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้น รวมถึงวางแผนการเงินได้ดียิ่งขึ้น” นายวิทูรกล่าวเสริม

สำหรับโกลบอลเฮ้าส์เป็นศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน ในรูปแบบ One Stop Shopping Home Center ที่เริ่มต้นธุรกิจขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ด และได้ขยายสาขาไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย โดยมีจำนวนสาขาทั้งหมด 80 สาขา ครอบคลุมใน 77 จังหวัดของประเทศไทย

อีกทั้งยังมีศูนย์รวมบริการงานช่างและงานติดตั้งมากกว่า 50 รายการ ที่เรียกว่า CHANG-D (ช่างดี) ซึ่งโกลบอลเฮ้าส์รับประกันคุณภาพของงานช่างด้วยเอกสารรับรองคุณภาพที่ได้รับจาก CHANG-D (ช่างดี) ดังนั้น ลูกค้าสามารถเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่ง พร้อมกับใช้บริการงานช่างและงานติดตั้งได้ที่เดียวครบวงจร

นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบุคคล ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า ทีทีบี ตั้งเป้าหมายการมุ่งสู่ Top 4 ผู้นำตลาดบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลภายใน 3 ปี ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์ ก็คือการผนึกความแข็งแกร่งกับ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ พันธมิตรกลุ่มธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านชั้นนำของไทย

ซึ่งจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ผ่านมา ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรในหมวดธุรกิจก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสิทธิประโยชน์ของบัตร ttb Global House จะยิ่งช่วยตอบโจทย์และสร้างความคุ้มค่าให้กับลูกค้าในกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี

และยังช่วยให้ลูกค้าโกลบอลเฮ้าส์ ได้เข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกมากขึ้น ทีทีบี ตั้งเป้าว่า จะมียอดสมัครบัตรเครดิต ttb Global House จำนวน 40,000 บัตร และบัตรกดเงินสด ttb Global House จำนวน 20,000 บัตร ภายในสิ้นปีนี้ และจะมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรรวม ไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท

ลด 3% ที่โกลบอลเฮ้าส์-ผ่อนไม่มีดอกได้สูงสุด 36 ปี

สำหรับบัตรเครดิต ttb Global House มอบสิทธิประโยชน์ดังนี้

ส่วนลดเพิ่ม 3% เมื่อช็อปผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่โกลบอลเฮ้าส์ (ยกเว้นวัสดุก่อสร้าง)

ส่วนลด 5% เมื่อใช้บริการใด ๆ ที่โกลบอลเฮ้าส์

ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน ที่โกลบอลเฮ้าส์

ทำรายการแบ่งจ่าย 0% นาน 3 เดือน กับบริการ ttb so goood ได้ด้วยตัวเองผ่านแอป ttb touch ทุกรายการใช้จ่ายที่มียอดตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป/เซลส์สลิป

สะสมคะแนน ทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน รวมถึงวัสดุก่อสร้าง

รับสิทธิประโยชน์จากการใช้จ่ายที่ร้านค้าอื่น ๆ อีกมากมาย

สำหรับบัตรกดเงินสด ttb Global House มอบสิทธิประโยชน์ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 36 เดือนที่โกลบอลเฮ้าส์

ผู้สนใจสามารถสมัครบัตรได้ 3 ช่องทาง สมัครที่สยามโกลบอลเฮ้าส์ และทีทีบี ทุกสาขา สมัครทางแอป ttb touch และสมัครทางเว็บไซต์ ttbbank.com ผู้สมัครบัตรใหม่ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ รับฟรี กระเป๋าเดินทางมูลค่า 3,990 บาท และคูปองส่วนลด สยามโกลบอลเฮ้าส์ มูลค่า 500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังบัตรอนุมัติ

นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นต้อนรับลูกค้าใหม่ ให้ใช้จ่ายที่โกลบอลเฮ้าส์ได้คุ้มที่สุด

คุ้ม 1 ทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ttb Global House ที่สยามโกลบอลเฮ้าส์ ระหว่าง 21 กรกฎาคม 2566-31 ธันวาคม 2566 รับคะแนนสะสมเพิ่ม 3 เท่า

คุ้ม 2 รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 5,000 บาท / เดือน เพียงมียอดใช้จ่ายสะสมที่โกลบอลเฮ้าส์ผ่านบัตรเครดิต หรือ บัตรกดเงินสด ttb Global House ครบ 200,000 บาทขึ้นไป / เดือน

จำกัดเครดิตเงินคืนสำหรับบัตรเครดิต 5,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน สูงสุด 30,000 บาทตลอดรายการ และสำหรับบัตรกดเงินสด 5,000 บาท / เดือน สูงสุด 30,000 บาทตลอดรายการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ ttb contact center 1428