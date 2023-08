กรุงศรีฯ คว้า 6 รางวัลในระดับเอเชีย ตอกย้ำความเป็นเลิศด้าน ESG

ธนาคารกรุงศรีอยุธยารับ 6 รางวัลจากงาน Asian Excellence Award 2023 ครั้งที่ 13 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จ สู่เป้าหมายในการเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ยั่งยืนที่สุดในไทย

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นางสาวดวงดาว วงค์พนิตกฤต ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน พร้อมด้วยนายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับ 6 รางวัลจากงาน Asian Excellence Award 2023 ครั้งที่ 13 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia เมื่อเร็ว ๆ นี้

ในงานดังกล่าว นางสาวดวงดาวได้รับรางวัล Asia’s Best CFO (Investor Relations) ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 และ นายพูนสิทธิ์ ได้รับรางวัล Best Investor Relations Professional (Thailand) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

นอกจากนี้ กรุงศรีฯยังโชว์ศักยภาพที่โดดเด่นด้วยการคว้ารางวัลอื่น ๆ ประกอบด้วย รางวัล Asia’s Best CEO (Investor Relations) รางวัล Asia’s Best CSR รางวัล Best Investor Relations Company (Thailand) และรางวัล Best Environmental Responsibility (Thailand) สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของกรุงศรีฯ ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศไทยที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สู่เป้าหมายในการเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ยั่งยืนที่สุดในไทย