วันสตรีสากล พรูเด็นเชียล เปิดมุมมอง 2 ผู้บริหารหญิง ย้ำความเท่าเทียม

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดมุมมอง 2 ผู้บริหารหญิง ต้อนรับ 8 มี.ค. “วันสตรีสากล” ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่เปิดรับความหลากหลายและเท่าเทียม

วันที่ 8 มีนาคม 2567 เป็นที่รู้กันดีว่า ทุกวันที่ 8 มีนาคม ทั่วโลกจะร่วมเฉลิมฉลอง “วันสตรีสากล หรือ International Women’s Day” เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของผู้หญิง รวมถึงสิทธิมนุษยชนที่ผู้หญิงทุกคนพึงได้รับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย” ได้เปิดมุมมอง 2 ผู้บริหารหญิงสุดเก่งอย่าง “เปสลารี ธีระสาสน์” ผู้บริหารสายงานลูกค้าและเทคโนโลยี และ “สุดาวรรณ อริยะทรัพย์” ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านประกันชีวิตและสุขภาพของเมืองไทย

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ต้องบอกว่าพลังของผู้หญิง หรือ Women Empowerment ไม่ใช่แค่กระแสแบบผิว ๆ ที่อินเทรนด์แค่ชั่วครู่ แต่ได้กลายเป็นแรงกระเพื่อมไปทั่วโลก เห็นได้จากการที่ผู้หญิงเริ่มมีบทบาทผู้นำมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารระดับสูง

เช่นเดียวกับ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ที่เป็นผู้นำด้านประกันชีวิตและสุขภาพชั้นแนวหน้าของเมืองไทยที่ส่งเสริมการเปิดมุมมองความหลากหลาย และเท่าเทียม โดยเปิดโอกาสให้คนทุกเจเนอเรชั่นได้แสดงความคิดเห็น และแสดงออกด้วยการยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งมีสัดส่วนของผู้บริหารและพนักงานหญิงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นที่ความสามารถเป็นหลัก

“สุดาวรรณ อริยะทรัพย์” หรือพี่เปิ้ล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล พรูเด็นเชียล ประเทศไทย หัวเรือใหญ่ผู้ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร แบบ “The PruWay” แชร์มุมมองในฐานะผู้บริหาร รวมถึงการเข้าถึง และเข้าใจบุคลากรในยุคใหม่ว่า “ปัจจุบันโลกของการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงไปในทุก ๆ วัน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี หรือทักษะความรู้ที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา

ดังนั้นองค์กรจะต้องเติบโตแบบก้าวกระโดด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ในฐานะของ HR การเปลี่ยนแปลงคือ การปรับเปลี่ยนที่พนักงานอาจไม่ได้มีความรู้สึกร่วมด้วยว่า การเปลี่ยนแปลงคือเรื่องปกติหรือเป็นเรื่องที่ดี แต่คือความรู้สึกไม่ปลอดภัยของการทำงาน

จึงเป็นที่มาของโจทย์ที่ต้องการให้พนักงานทุกคนมองว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ปกติ และควรตื่นตัวรับมือไปพร้อม ๆ กัน เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรของเราเติบโตไปข้างหน้า และพนักงานยังสามารถทำงานอย่างมีความสุขได้

“มุมมองของเราในฐานะผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่ดี แค่ปรับเพิ่มการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ต่อให้เทคโนโลยีเปลี่ยน โลกเปลี่ยน เราต้องพัฒนาตัวเองให้ไม่ล้าหลัง เพิ่มคุณค่าของตัวเองทั้งในเรื่องทักษะ และประสบการณ์ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ทั้งแก่ตัวเองและองค์กร”

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล ยังมีกลยุทธ์ในการดูแลพนักงานด้วย 3 หัวข้อหลัก Connect Growth Success ที่ให้ความสำคัญพนักงาน ทั้งในเรื่องของการเติบโต ความสำเร็จในสายงาน และเชื่อมต่อความสุขให้แก่พนักงานทุกคน ซึ่งเราได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาพนักงานของเราให้มีความสามารถรอบด้าน และแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองอย่างแท้จริง แต่ต้องมีความเคารพซึ่งกันและกัน

ตามหลักของค่านิยมองค์กรที่พนักงานยึดถือปฏิบัติ หรือที่เรียกว่า The PruWay โดยหนึ่งในนั้นคือ การ Respect and Care ให้พนักงานในองค์กร ใส่ใจซึ่งกันและกัน เพราะไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามทุกคนมีความแตกต่างกัน ความต้องการไม่เหมือนกัน ถ้าเราเข้าใจและรับฟัง นึกถึงความแตกต่าง และเคารพสิ่งเหล่านั้น ๆ การทำงานจะมีความสุขได้ และเป็นสังคมที่ดี ที่เป็นอีกครอบครัวที่พนักงานใจฟูมาทำงานในทุก ๆ วัน

“เปสลารี ธีระสาสน์” หรือพี่เดีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานลูกค้าและเทคโนโลยี ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จการคว้ารางวัลมากมายระดับสากล ในการนำเทคโนโลยีมาเชื่อมต่อกับความต้องการของลูกค้าแบบเรียลไทม์ เปิดเผยว่า “ที่พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เรายึดหลัก Customer Centric การมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือการมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้าในการให้บริการในทุก ๆ ช่องทาง

ซึ่งธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลการวางแผนทางการเงินของลูกค้า ลูกค้าเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุด เรารับฟังเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า และนำเสียงสะท้อนจากลูกค้ามาปรับปรุง และพัฒนาการบริการ และผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแบบ 360 องศา

โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา พรูเด็นเชียลได้รับรางวัลที่การันตีผลงานด้านการดูแลลูกค้าอย่างดีเยี่ยมด้วยนวัตกรรมดิจิทัลจากเวทีนานาชาติต่าง ๆ กว่า 15 รางวัล ตอกย้ำการให้บริการลูกค้าอย่างเข้าถึงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เน้นความใส่ใจดูแลลูกค้าในทุกย่างก้าว ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใด ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการของพรูเด็นเชียลได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน PRUConnect และ PRUServices@Pulse

อีกทั้งยังได้รับคะแนน NPS (Net Promoter Score) หรือการชี้วัดความพึงพอใจ และความภักดีต่อแบรนด์ (Customer Loyalty) ของลูกค้า โดยพรูเด็นเชียลได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ในธุรกิจประกันชีวิต ที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการบริการของเรา

“ในส่วนของการบริหารงานในฐานะผู้บริหารที่ดูแลทั้งฝ่ายไอที และฝ่ายลูกค้านั้น ทั้งสองส่วนงานมีการทำงานที่สอดประสาน และส่งเสริมกันและกัน มีเป้าประสงค์เดียวกัน คือ “ลูกค้า” เรายึดการดูแลลูกค้าเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนทีม เราจะต้องสื่อสารกับทีมให้ทำงานให้สอดคล้องกัน ประสานกัน และสนับสนุนกันในทุก ๆ ด้าน ต้องทำงานปรับตัวให้ไว พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี และเทรนด์ใหม่ ๆ ตลอดเวลา มองทุกอย่างของการทำงานให้เป็นบวกเสมอ

และสุดท้ายเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น และนำมาปรับปรุงแก้ไข เพราะในการทำงานทุกๆ ครั้ง เราอาจจะเจออุปสรรคกับปัญหาการทำงานได้ แต่ต้องรีบลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างไวที่สุด และมีประสิทธิภาพที่สุด

และท้ายที่สุด คือการเชื่อใจน้องๆ ในทีม ให้โอกาสช่วยกันคิด และแบ่งปันความเห็น ดึงศักยภาพของทุกคนในทีมออกมาให้มากที่สุด เพราะการทำงาน จะประสบความสำเร็จได้ จะต้องทำงานเป็นทีม ทีมที่มีความแข็งแกร่ง มุ่งมั่น และทำงานกันเป็นทีม จะเป็นทีมที่พาให้องค์กรเติบโตไปยังเป้าหมายที่วางไว้”





ถึงแม้ว่าผู้บริหารหญิงทั้ง 2 ท่าน จะอยู่คนละแผนก คนละสายงาน แต่ภายใต้ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มีภารกิจเดียวกันก็คือ การมุ่งมั่นดูแลคนไทยให้มีแผนประกันชีวิต สุขภาพ การลงทุน และการออม ที่ตอบโจทย์กับชีวิตในทุกช่วงวัย และทำให้ “ประกัน” เป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้ สำหรับทุกคน ตามเจตนารมณ์องค์กรที่ว่า “ชีวิตมีกัน … ทุกวันดีกว่า” (Prudential For Every Life, For Every Future)