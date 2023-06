ตำรวจไซเบอร์ เปิดปฏิบัติการล่าราชาคริปโต ภาคต่อ ค้นคอนโดหรูกลางกรุง

ตำรวจไซเบอร์ ขยายผลปฎิบัติการ Trust No One ล่าข้ามโลกราชาคริปโต Ep:2 บุกค้นคอนโดหรู 128 ล้านย่านสาทร และอีก 10 จุด เสียหายทั่วโลกนับหมื่นล้าน

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 รายงานข่าวจาก ข่าวสด เปิดเผยปฎิบัติการ Trust No One ล่าข้ามโลกราชาคริปโตฯ Ep:2 ของกองบังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) หรือ “ตำรวจไซเบอร์”

นำโดยพล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ พร้อมด้วย พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. นำกำลังเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการ Trust No One ล่าข้ามโลกราชาคริปโตฯ Ep:2 ตรวจค้น 10 จุด ประกอบด้วย ในพื้นที่กรุงเทพกรีฑา 7 จุด, ย่านสาทร 1 จุด, จ.สมุทรปราการ 1 จุด และ อ.พัทยา จ.ชลบุรี 1 จุด เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

โดยจุดสำคัญคือการเข้าตรวจค้นห้องชุดชั้น 37 มูลค่า 128 ล้านบาท ภายในคอนโดหรูย่านสาทร ซึ่งห้องดังกล่าวมีการตกแต่งบิ้วอินสุดหรู โดยพบว่าห้องดังกล่าวเป็นของ นายอาบิน เย่ สามีของ นางเคอ ยี เย่ อายุ 25 ปี ผู้ต้องหาชาวจีน ตามหมายจับศาลอาญาที่ 1665-1666/2566 ลงวันที่ 26 พ.ค. ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฟอกเงินที่ถูกจับกุมไว้ก่อนหน้านี้

นายอาบิน เย่ คือผู้ต้องหาตามหมายแดงของตำรวจสากลตามความผิดฉ้อโกงประชาชนที่ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องการตัวหลังก่อเหตุหลอกคนจีนสูญเงินมากกว่า 180 ล้านหยวน หรือมากกว่า 900 ล้านบาทเบื้องต้นพบพยานเอกสารจำนวนมาก และเครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนที่ถูกทิ้งไว้ จึงได้ทำการตรวจยึดไว้ตรวจสอบ

นอกจากนี้ ในจุดอื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นบ้านหรูหลังละ 60-80 ล้านบาท รวมทั้งในส่วนที่ จ.สมุทรปราการและ จ.ชลบุรี ซึ่งในทางสืบสวนพบว่าถูกซื้อในนามนิติบุคคลของกลุ่มทุนจีน เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดอายัดไว้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสด ยังระบุด้วยว่า ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายผลจากปฏิบัติการ Trust No One ล่าข้ามโลกราชาคริปโตฯ Ep:1 โดยครั้งนั้น บช.สอท.ได้เข้าตรวจค้น 6 จุด ในย่านศรีนครินทร์ และจับกุมนายเซาเซียน ซู อายุ 31 ปี และ นางคี ยิ ยี อายุ 25 ปี ผู้ต้องหาชาวจีนตามหมายจับศาลอาญาที่ 1665-1666/2566 ลงวันที่ 26 พ.ค. ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฟอกเงิน

ปฏิบัติการ Trust No One เป็นชื่อเดียวกับภาพยนตร์สารคดีชื่อ Trust No One: The Hunt for the Crypto King ที่บอกเล่าเรื่องราวของนาย Garry Gotten เจ้าของกระดานเทรดคริปโตฯ QuadrigaCX สัญชาติแคนาดา

ซึ่งขณะนั้นกระดานเทรดของเขาถือครองบิตคอยน์และสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่รวมกันมากกว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ ปี 2019 และขณะที่เขาเดินทางไปอินเดียได้เสียชีวิตลงจากโรคประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายได้ นำมาสู่การปิดตัวของกระดานเทรดและเงินที่ลูกค้าฝากไว้ในนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้

ความเคลือบแคลงในการเสียชีวิตทำให้ผู้เสียหายจาก QuadrigaCX เริ่มมีทฤษฎีสมคบคิดว่า “Garry Gotten” ยังไม่เสียชีวิตแต่ไปศัลยกรรมและหอบเงินลูกค้าไปใช้ชีวิตใหม่ ดังนั้นจึงมีการตามล่าตัว “Garry Gotten” ผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะสายสืบโซเชียลที่สามารถทำงานข้ามโลก