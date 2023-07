กาญจนบุรี จัดแข่งกระดานยืนพายไกลที่สุดในเอเชีย 97 กิโลเมตร

ททท.กาญจนบุรีเดินหน้าผลักดัน Sport Tourism หนุนการแข่งขันกระดานยืนพายระดับนานาชาติ ระยะทางไกลที่สุดในเอเชีย รายการ “THE ROUTE 97” ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 นี้

วันนี้ 28 กรกฏาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาวาเอก สนิทวงศ์ วงศ์สนิท ประธานฝ่ายต่างประเทศสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกาญจนบุรี นายวัลลภ พิชญ์พงศา ผู้บริหารเดอะเลกาซี่รีสอร์ท รศ.นพ.ทวีศักดิ์ เอื้อบุญญาวัฒน์ ผู้บริหารลาเลอเว่รีสอร์ท ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดแข่งขันกระดานยืนพาย รายการ “THE ROUTE 97”

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าผลักดันการท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือ Sport Tourism สนับสนุนการแข่งขันกระดานยืนพายระดับนานาชาติที่มีระยะทางไกลที่สุดในเอเชีย “THE ROUTE 97” ซึ่งนักกีฬาและผู้ร่วมการแข่งขันจะได้ตื่นเต้น สนุกสนาน และท้าทายกับกระแสน้ำของแม่น้ำแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี ตลอดเส้นทาง 97 กิโลเมตร

Advertisement

โดยร่วมมือกับ บริษัท 306 สตูดิโอ ดีไซน์ จำกัด สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาการแข่งขันกระดานยืนพาย รายการ “THE ROUTE 97” มีจุดปล่อยตัวอยู่ที่ ลาเลอเว่ รีสอร์ท อำเภอไทรโยค สิ้นสุดที่ เดอะเลกาซี รีสอร์ท อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 97 กิโลเมตร ยาวไกลที่สุดในเอเชีย ดึงดูดและกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย

อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism) ซึ่งสามารถสร้างความตระหนักรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานกาญจนบุรี กล่าวว่า ททท. เดินหน้าอย่างต่อเนื่องเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นจังหวัดต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา “Sports Tourism” และช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวหรือนักกีฬาได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี สร้างกระแสการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มมากขึ้น

ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างการรับรู้ความพร้อมของจังหวัดกาญจนบุรีในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ในระหว่างวันที่ 14-29 สิงหาคม 2566 ซึ่งได้บรรจุกีฬากระดานยืนพายไว้ในรายการแข่งขันเป็นครั้งแรกของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

Advertisement

ด้าน นายวัลลภ พิชญ์พงศา ผู้จัดการทั่วไป เดอะ เลกาซี รีสอร์ท หนึ่งในคณะผู้จัดงาน กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิต SUP Board อันดับ 1 ของโลก โดยแบรนด์ชั้นนำของโลก อาทิ Starboard, NSP, Sunova และอีกหลายแบรนด์ มีการจ้างผลิตในประเทศไทยทั้งสิ้น ถือเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องความพร้อมของอุปกรณ์ และจากการที่ทีมงาน The ROUTE 97 มีโอกาสร่วมการแข่งขัน SUP Board ในหลาย ๆ ประเทศ ทำให้เล็งเห็นโอกาสของประเทศไทย ที่จะเป็น ULTIMATE SUP Destination ของโลก

สำหรับการจัดการแข่งขัน THE ROUTE 97 ครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจเนื่องจากเป็นการแข่งขันพาย SUP Board ระดับนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีนักกีฬาทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมทั้งหมดถึง 11 ประเทศ อาทิ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ จีน อเมริกา เช็ก ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ รัสเซีย อังกฤษ และมีระยะการพายที่ยาวที่สุดในเอเชีย

การแข่งขันกระดานยืนพาย “THE ROUTE 97” จัดขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 เส้นทางการแข่งขันระยะทาง 97 กิโลเมตร ภายใน 1 วัน โดยเป็นการพายตามแม่น้ำแควน้อย จากจุดปล่อยตัว ณ ลาเลอเว่ รีสอร์ท (La levée resort) อำเภอไทรโยค ไปตามเส้นทาง Yellow stone camping (จุดพักที่1) – ร้านของชำเจ๊ละออ ผ่านบริเวณถ้ำกระแซ สถานที่ท่องเที่ยวทางรถไฟที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี (จุดพักที่ 2) – P’ma coffee & camping (จุดพักที่ 3) – การันตีรีสอร์ท (จุดพักที่ 4) และเข้าสู่เส้นชัย ณ The Legacy River Kwai Resort อำเภอด่านมะขามเตี้ย

เชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ เข้าร่วมชมและให้กำลังใจนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกระดานยืนพาย “THE ROUTE 97” ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 เริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานกาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-511-200 Line official : @tatkan FB: ททท.สำนักงานกาญจนบุรี