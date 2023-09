GAC AION เปิดราคารถอีวี AION Y Plus เริ่มต้น 1.069-1.299 ล้านบาท

ค่ายรถน้องใหม่ GAC AION เปิดตัวรถยนต์นั่งลังงานไฟฟ้า 100% รุ่นแรก ทำตลาดในไทยรุ่น AION Y Plus มี 2 รุ่นย่อย วิ่งไกล 490-550 กิโลเมตร พร้อมเผยเร่งขยายโชว์รูมและศูนย์บริการตั้งเป้าภายในสิ้นปีครบ 50 สาขาทั่วประเทศ

วันที่ 9 กันยายน 2566 นายกู่ ฮุ่ยหนาน (Gu Hui Nan) กรรมการผู้จัดการของ GAC AION New Energy Automotive Co., Ltd. เปิดเผยว่า บริษัทได้แนะนำรถยนต์ไฟฟ้า 100% อย่าง AION Y Plus ออกสู่ตลาดประเทศไทยอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด AION Y Plus รถยนต์ SUV พลังงานไฟฟ้า

โดยมีให้เลือก 2 รุ่นย่อย ได้แก่

รุ่น 490 Elite มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 63.2 kWh สามารถวิ่งได้ 490 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้ง

AION Y Plus รุ่น 550 Ultra มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 68.3 kWh สามารถวิ่งได้ 550 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้ง

สำหรับ AION Y Plus มีโหมด การขับขี่แบบแป้นเดียวหรือ i-padal ที่จะช่วยเพิ่มระยะการขับขี่ได้สูงสุดถึง 23% รถคันนี้ยังมาพร้อมกับคอนโซนอัจฉริยะ ADiGO SPACE ที่ แสดงข้อมูลการขับขี่พร้อมระบบนำทางรวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ เพื่อประสบการณ์การเชื่อมอินเตอร์เน็ตที่ง่ายดายและสะดวก

ยังมาพร้อมกับระบบส่งกำลังควบคุมความเร็วคงที่,ระบบช่วยขับขี่ระบบเบรกระบบติดตามรถคันด้านหน้า,การจอดรถอัจฉริยะ, กล้องพาโนรามา 360 องศา

AION Y Plus มาพร้อมกับสี ภายนอกมี 7 สีให้เลือกบอดี้ทูโทน 3 สไตล์ ธีมการออกแบบภายใน 5 แบบและการตั้งค่าความสว่างที่ปรับได้ 32 แบบ ควบคู่ไปกับแสงไฟแอมเบียนต์โดยรอบที่ซิงโครไนซ์กับจังหวะดนตรี AION Y Plus นำเสนอการผสมผสานดีไซน์ 35 แบบราคาจำหน่ายมีดังนี้

AION Y Plus รุ่น 490 Elite ราคาอยู่ที่ 1,069,900 บาท

AION Y Plus รุ่น 550 Ultra ราคาอยู่ที่ 1,299,900 บาท

ด้านนายโอเชียน หม่า กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอออน ออโตโมบิลแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดและกรรมการผู้จัดการบริษัท ไอออน ออโตโมบิล เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าบริษัทอยู่ระหว่างการเร่งขยายเครือข่ายการจัดจำหน่ายไปตามหัวเมืองใหญ่ใหญ่ของประเทศไทยโดยขณะนี้ได้มี จัดตั้งโชว์รูมและศูนย์บริการไปแล้วถึง 30 แห่งทั่วประเทศ

และบริษัทมีแผนจะขยายเป็น 50 แห่งภายในสิ้นปีนี้ เพื่อให้มอบประสบการณ์บริการยานยนต์คุณภาพให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย หลังจากเปิดตัว AION Y Plus วันนี้ก็คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าชาวไทยอย่างแน่นอน