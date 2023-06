อัลติจูด ผุดบ้าน 500 ล้าน เดอะคอลเลคชัน ริมเจ้าพระยา เจาะลูกค้า wealth

“อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์” เจ้าของนิยามเรียลเอสเตทสตาร์ทอัพ เปิดขาย “เดอะ คอลเลคชั่น ริเวอร์ฟรอนท์ฯ’’ ทำเลริมเจ้าพระยา ราคา 100-500 ล้าน/หลัง บนที่ดิน 5 ไร่ 11 หลัง พื้นที่ใช้สอย 730-1,580 ตร.ม เฉลี่ย 1.6-2.7 แสน/ตารางเมตร ตอบโจทย์เศรษฐีเงินเย็นที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายชยพล หรรรุ่งโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจเรียลเอสเตทสตาร์ทอัพ เปิดเผยว่า บริษัทจัดงาน The Beginning Of Heritage Legacy With The Collection เมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา บนเรือแซฟฟร่อน ครูซ บันยันทรี เพื่อเปิดตัวโครงการ เดอะ คอลเลคชัน ริเวอร์ฟรอนท์ บาย อัลติจูด’’ (The Collection Riverfront By Altitude) อย่างเป็นทางการ

โดยร่วมกับยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าระดับวีวีไอพีของยูโอบี

ทั้งนี้ เทรนด์กลุ่มลูกค้า Wealth Segment มีความกังวลและความเสี่ยงในการลงทุน ทั้งในตลาดหุ้น ตลาดทุน หุ้นกู้ เเละอื่นๆ ขณะที่ตัวเลือกการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำในการลงทุนระยะยาว

อัลติจูดจึงมุ่งเน้นแก้ไปปัญหาของกลุ่มลูกค้าเพื่ออยู่อาศัย เเละนักลงทุน พร้อมเติมเต็มช่องว่างของตลาดอสังหาฯ สร้างความเติบโตภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจชะลอตัวในปัจจุบัน

โดยใช้โมเดลธุรกิจใหม่ในการพัฒนาโครงการเดอะ คอลเลคชัน ริเวอร์ฟรอนท์ บาย อัลติจูด’’ (The Collection Riverfront By Altitude) บ้านเดี่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา

รายละเอียด ก่อสร้างบนที่ดิน 5 ไร่ ทำเลริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีหน้ากว้างติดแม่น้ำ 100 กว่าเมตร อยู่ห่างจากสะพานกรุงเทพ 1 ก.ม. จำนวนจำกัด 11 หลัง ราคา 115-515 ล้านบาท/หลัง ปัจจุบันมียอดจองแล้ว 2 หลัง

แบบบ้านมีให้เลือก 2 แบบ ได้แก่ แบบบ้าน The Iconic Riverfront Mansion จำนวน 4 หลัง สูง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,280 -1,580 ตร.ม กับแบบบ้าน The Iconic Mansion ทั้งหมด 7 หลัง พื้นที่ใช้สอย 670-735 ตร.ม

โดยบ้านทุกหลังจะได้รับวิวแม่น้ำ พร้อมสวนตกแต่งแบบโรงแรมระดับ 6 ดาว และสระว่ายน้ำ นำเสนอในราคาเริ่มต้น 160,000-270,000 บาท/ตารางเมตร

สำหรับโครงการตั้งอยู่บนทำเลรอยต่อถนนเจริญนครเชื่อมต่อราษฎร์บูรณะ ซอย 1 เชื่อมต่อถนนสายหลักได้รวดเร็ว ทั้งถนนเจริญนคร, สาทร, พระราม 3, และอโศก ใกล้รถไฟฟ้าสถานีกรุงธนบุรีและสะพานกรุงเทพ

ใกล้ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และโรงพยาบาลชั้นนำ อาทิ ไอคอนสยาม, ริเวอร์ไซด์พลาซ่า, เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟรอนท์, เทอมินอล 21 พระราม 3, โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี ฯลฯ

และโปรเจ็กต์ระดับโลกในอนาคตอย่าง The Ritz-Carlton Bangkok, The Riverside, Asiatique Township

“ทำเลใกล้เมืองชั้นใน ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีอัตราการเติบโตสูงมากในกรุงเทพฯ เพื่อให้กลุ่มนักลงทุนที่ชอบสะสมสินทรัพย์ในรูปแบบของอสังหาฯ และที่ดินได้รับผลตอบแทนสูง มีความเสี่ยงต่ำ”

นายชยพลกล่าวว่า โครงการเดอะ คอลเลคชั่น ริเวอร์ฟรอนท์ บาย อัลติจูด นับเป็นโครงการแรกที่เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญในการรุกแผนธุรกิจใหม่ ในการเจาะลูกค้ามั่งคั่ง ของอัลติจูดอย่างเต็มตัว”

ทั้งนี้ โมเดลธุรกิจของอัลติจูด แบ่งเป็น 3+1 โมเดลด้วยกัน ดังนี้

1.การพัฒนาผู้คน(People) เปิดรับฟรีแลนซ์ และซัพพายเออร์ที่มีประสบการณ์ พร้อมกับศักยภาพที่เหมาะสม ให้เข้ามามีส่วนร่วมทำงานกับองค์กร เพื่อมอบโอกาสและแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ในการทำงาน

2.การลงทุน (Fund) อัลติจูดเปิดโอกาสให้เจ้าของที่ดินหรือแลนด์ลอร์ด เข้ามาร่วมเป็นพาร์ตเนอร์ในการนำที่ดินมาร่วมลงทุนพัฒนาโครงการ เพื่อแปลงเป็นสินทรัพย์ในอนาคต

3.สินค้าและการบริการ (Product&Service) สร้างสรรค์โครงการด้วยแนวคิดและไอเดียจากการออกแบบที่ทันสมัย ตอบรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ทั้งแง่การอยู่อาศัยและการลงทุนในระยะยาว

นอกจากบทบาทเป็นผู้พัฒนาโครงการและที่ดินแล้ว อัลติจูดมีอีกหนึ่งธุรกิจสำคัญคือ One Stop Service Solution รับบริหารโครงการ และให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบ Turnkey Development

ซึ่งโมเดลเทิร์นคีย์โปรเจ็กต์ เปิดกว้างสำหรับทุกข้อเสนอที่ต้องการพัฒนาโครงการ โดยเฉพาะคนที่มีที่ดินในทำเลศักยภาพสูง