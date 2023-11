เสนาผนึกพลัง Zeroboard ต่อยอดบ้าน-คอนโด Low Carbon

โลกเดือดขึ้นทุกวัน ทั้งปัจจัยกระทบจากธรรมชาติว่าด้วยภาวะโลกร้อน และปัจจัยไฟสงคราม

ในมุมของภาคธุรกิจที่อยู่อาศัย “เสนา ดีเวลลอปเม้นท์” เป็นหนึ่งในองค์กรผู้นำที่ประกาศเดินหน้าสู่การเป็นองค์กร Net Zero โดยตั้งเป้าเป็นเจ้าแรกในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ไทย ผ่านปฏิบัติการล่าสุด ด้วยการจับมือ Zeroboard แพลตฟอร์มคำนวณและแสดงผลคาร์บอนจากญี่ปุ่น เพื่อแสดงความมุ่งมั่นส่งมอบและสนับสนุนการใช้ชีวิตแบบ low carbon

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ในบ้านเจ้าแรก

โดย “ดร.ยุ้ย-ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์” กรรมการผู้จัดการ บ.เสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ปัจจุบันภาวะโลกร้อนมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทาง UN (องค์การสหประชาชาติ) ได้ออกมาบอกว่า โลกเราได้สิ้นสุดภาวะโลกร้อน แต่กำลังเข้าสู่ภาวะโลกเดือด

บวกเข้ากับข้อมูล TDRI-สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ตอกย้ำสถานการณ์โลกเดือดไว้ว่า เราจะต้องอยู่กับ 4 ยมทูตแห่งยุคโลกร้อน ประกอบด้วย “น้ำท่วมใหญ่ ไฟป่าแรง แห้งแล้งจัด วิบัติคลื่นร้อน” โดยมนุษย์จะปรับตัวใหญ่ใน 2 แนวทางควบคู่กันไป คือ การปรับลดคาร์บอนเพื่อลดโลกร้อน (mitigation) และปรับตัวอยู่กับโลกที่ร้อนขึ้น (adaptation)

“จะเห็นได้ว่าปัญหาโลกร้อนทำให้คนเราต้องปรับตัวเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องให้ความสำคัญ เมื่อผู้คนต้องปรับตัว ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การสร้างบ้าน ที่พักอาศัยต่าง ๆ ก็ต้องปรับตัวตามไปด้วยเช่นกัน โดยทเสนาฯเรามองว่าเป็นความท้าทาย ที่ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง จาก DNA แนวคิดละเอียดแบบ Made From Her ที่ได้สะท้อนออกมาเป็นวิสัยทัศน์ของเรา คือ The Essential Lifelong Trusted Partner มุ่งมั่นในการพัฒนาที่พักอาศัยและธุรกิจที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ดีในทุกช่วงอายุ”

ในการพัฒนาฟังก์ชั่นที่อยู่อาศัย จะคำนึงถึงการช่วยให้คนปรับตัวกับการใช้ชีวิตในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น พร้อมสนับสนุน Decarbonized Lifestyle หรือการใช้ชีวิตแบบ low carbon ไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะเรื่องประหยัดพลังงาน ที่ปัจจุบันเป็นสาเหตุของการสร้างคาร์บอนเกือบ 50%

“พิสูจน์ได้จากการที่เสนาฯ เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เจ้าแรกที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้บ้านทุกหลังตั้งแต่เริ่ม รวมถึงต่อยอดการพัฒนาแนวคิดบ้านพลังงานเป็นศูนย์ และคอนโด Low-Carbon”

เสนาฯ-The road to NET ZERO

ทั้งนี้ โครงการบ้านแนวราบของเสนาฯ มี แนวคิด “ZEH-บ้านพลังงานเป็น 0” แนวคิดหลัก คือ การออกแบบ passive และ active design ช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้าน ใช้วัสดุประหยัดพลังงาน ใช้วัสดุก่อสร้างที่ช่วยกันความร้อน รวมถึงใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์ ช่วยให้เจ้าของบ้านซื้อไฟฟ้ามาใช้น้อยที่สุด ประหยัดไฟได้สูงสุดถึง 38%

ส่วน “คอนโด Low-Carbon” ประยุกต์แนวคิด Smart City เข้ามาใช้ โดยการเลือกใช้วัสดุกันความร้อนและประหยัดไฟ นอกจากมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้ว ยังมี EV Station และ Smart Mobility แอปข้อมูลการเดินทางแบบไร้รอยต่อ ที่มีบริการ V MOVE หรือรถรับส่งพลังงานสะอาด ที่จะรับลูกบ้านจากโครงการไปส่งยังสถานีรถไฟฟ้าใกล้ที่สุด เข้ามาเป็นหนึ่งในแพ็กเกจการให้บริการด้วย

“ซึ่งบริการเหล่านี้เราสามารถวัดค่าการสร้างคาร์บอนได้ เพราะสิ่งใดที่เราวัดค่าได้ สิ่งนั้นก็สามารถบริหารจัดการได้ หรือ What can be measured, can be managed”

นอกจาก คอนโด Low-Carbon จะเป็นคอนโดฯที่ประหยัดพลังงานแล้ว การส่งเสริม Decarbonize Lifestyle ให้ลูกบ้านลดใช้รถส่วนตัว หันมาใช้บริการ V MOVE เพื่อต่อรถสาธารณะกันมากขึ้น ถือว่าเป็นการช่วยลดการสร้างคาร์บอนได้อีกทาง แต่การวัดค่าการสร้างหรือการลดคาร์บอน จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

จึงกลายเป็นที่มาของความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ กับ Zeroboard

ข้อมูลเปิดตัว “Zeroboard” เป็นบริษัทสตาร์ตอัพจากประเทศญี่ปุ่น ที่ใช้คลาวด์เทคโนโลยีในการคำนวณและแสดงผลลัพธ์ของการสร้างคาร์บอน สามารถใช้ได้กับทั้งองค์กร หรือผลิตภัณฑ์ ผ่านการทดลองใช้ในระดับเมืองใหญ่ ๆ ในประเทศญี่ปุ่น โดยภาครัฐของญี่ปุ่นมีความน่าเชื่อถือและยังง่ายต่อการใช้งาน

โดยเสนาฯจะนำระบบนี้เข้ามาใช้กับตัวองค์กร และในโครงการที่อยู่อาศัยในเครือ เพื่อเก็บข้อมูลคาร์บอนที่เกิดขึ้น หรือการลดลงของคาร์บอนจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของลูกบ้าน

“ความร่วมมือครั้งนี้กับ Zeroboard เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของเป้าหมายต่อไปด้านความยั่งยืนของเรา คือ The road to NET ZERO เราตั้งเป้าเป็นบริษัทอสังหาฯเจ้าแรก ที่ประกาศเป็น Net Zero” ดร.ยุ้ยกล่าว

แพลตฟอร์มรองรับ 6 ภาษา

ด้าน “Shintaro Suzuki” Director & Head of APAC Regional Business, Zeroboard (Thailand) Co., Ltd. กล่าวเพิ่มเติมว่า Zeroboard เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการคำนวณและแสดงผลลัพธ์ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนวัดผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product Carbon Footprint : PCF) ผ่านระบบคลาวด์ มีทีมผู้เชี่ยวชาญในการนำเสนอวิธีการในการลดก๊าซเรือนกระจกที่คำนึงถึงความเหมาะสมกับลูกค้าธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรม

ฟังก์ชั่นหลัก ได้แก่ การคำนวณค่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ค่า Emission Factor จากองค์กรระดับประเทศ และชุดข้อมูลจากมาตรฐานสากล, แสดงผลลัพธ์ที่หน้าแดชบอร์ด เพื่อการวิเคราะห์ผล และส่งข้อมูลออกเป็นเอกสารรายงาน ทั้งในรูปแบบสรุปผลและรายงานตามมาตรฐานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จากนั้นแนะนำให้พันธมิตรจัดหาวิธีแก้ปัญหาในการลดคาร์บอนต่อไป

จุดเด่น Zeroboard อยู่ที่ความสามารถในการคำนวณอย่างละเอียด แม่นยำ และการแสดงผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของห่วงโซ่อุปทาน รองรับ 6 ภาษา รวมถึงภาษาไทย ทำให้สะดวกต่อการใช้งานสำหรับบริษัทที่มีสาขาในหลายประเทศ