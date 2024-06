วิธีดูฟุตบอลยูโร 2024 สด ใช้แอป TrueID หรือ TrueVisions NOW

ตรวจสอบแพ็กเกจดูฟุตบอล-รายการกีฬาบน TrueID แพ็กเกจไหนรองรับดูฟุตบอลยูโร 2024 สด บ้าง และดูฟุตบอลยูโร 2024 ทำอย่างไร และจะดูผ่าน TrueVisions NOW ต้องทำอย่างไร

ศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป หรือยูโร 2024 (EURO 2024) ที่ประเทศเยอรมนีเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม 2567 นี้ โดยบริษัท ทรูวิชั่นส์และมีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น คว้าลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดให้คนไทยได้รับชม ซึ่งรองรับการถ่ายทอดสดหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น ระบบจานดาวเทียม และระบบเคเบิ้ล หรือแพลตฟอร์ม TrueID ผ่าน TrueVisions NOW ซึ่งสามารถใช้ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บเลต ตลอดจนสมาร์ททีวีได้

คำถามที่ตามมา คือ หากเป็นคนที่ไม่เคยใช้งาน TrueID หรือ TrueVisions NOW มาก่อนอาจสับสนได้ เนื่องจากมีแพ็กเกจรายการทีวีหลากหลายมากบนแอปพลิเคชั่นดังกล่าว

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมแพ็กเกจ และวิธีดูยูโร 2024 (EURO 2024) ผ่าน TrueID หรือ TrueVisions NOW ดังนี้

TrueID หรือ TrueVisions NOW

เริ่มต้นเมื่อเข้าหน้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นไม่ว่าจะบน PlayStore ของ android หรือ App Store ของ iOS จะปรากฏแอปทั้ง TrueID หรือ TrueVisions NOW สามารถใช้ได้ทั้งคู่ แนะนำให้โหลดทั้งสองแอป

หากคนที่ใช้เครือข่ายมือถือของ ทรู อยู่แล้วเชื่อว่าคงมีแอป และบัญชีผู้ใช้ TrueID อยู่ หากไม่มีก็สามารถสมัครได้ง่าย ๆ ในแอปเลย เนื่องจากเบอร์โทรศัพท์เราผูกอยู่กับบัตรประชาชน ยิ่งเป็นผู้ใช้รายเดือนยิ่งสะดวก

TrueID เป็นซูเปอร์แอปที่รวมบริการหลายอย่างของทรู ไม่ว่าจะเป็นเช็กบริการ ซื้อแพ็กเกจ รวมถึงเป็นสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม มีช่องทีวีและรายการภาพยนต์จำนวนมากรวมอยู่ในนั้น

หากเป็นลูกค้าทรูอยู่แล้ว และสมัครแพ็กเกจเพื่อดูฟุตบอล สามารถดูผ่านหน้าต่างของ TrueID ได้ โดยยูโร 2024 (EURO 2024) จะอยู่ในช่อง True Premier Football 3 หมายเลข 603 เป็นช่องหลัก

กรณีที่มีการถ่ายทอดสองแมตช์พร้อมกัน จะถ่ายทอดสดช่อง True Premier Football 4 หมายเลข 604 ควบคู่ไปด้วย

สำหรับ TrueVisions NOW เป็น “แอปใหม่” ไม่ใช่ซูเปอร์แอปเหมือน TrueID แต่เป็นสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มโดยเฉพาะ สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งบนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทั้งระบบ iOS (Iphone, Ipad, Apple TV) และสมาร์ทโฟน, แท็บเลต (Android), Android TV, Samsung TV, LG TV ก่อนหน้านี้มีค่าบริการ 119 บาท ต่อเดือนในแพ็กเกจ NOW Pop

ตอนนี้ ทรู มีการเพิ่มแพ็กเกจ NOW Plus เพิ่มช่องรายการมากขึ้น และที่สำคัญ เพิ่มโอกาสให้ลูกค้าฝั่ง TrueVisions NOW รับชม ยูโร 2024 (EURO 2024) ได้ทุกแมตช์ในราคา 249 บาทต่อเดือน รับชมได้ 2 อุปกรณ์พร้อมกัน เรียกว่าเป็นการทำราคามาเพื่ออีเวนต์นี้เลย

ทั้ง TrueVisions NOW Pop และ TrueVisions NOW Plus เป็นแพ็กเกจแนะนำรับชมบนแอป ทรูวิชั่นส์ นาว เท่านั้น

ส่วนแพ็กเกจแนะนำรับชมบน TrueID เท่านั้น ได้แก่ PLATINUM 1,499 .-/เดือน 80 ช่องดูได้ 4 จอ, GOLD 999 .-/เดือน 69 ช่องดูได้ 4 จอ, PREMIUM 449 .-/เดือน 38 ช่องดูได้ 2 จอ

การสมัครแพ็จเกจ สามารถสมัครได้ผ่านแอป TrueID ตัดจ่ายผ่านซิม หรือ True Money ได้เลย

ดูผ่านแอปใหม่ TrueVisions NOW ดีกว่าอย่างไร

ข้อมูลจาก ทรู ระบว่า บนแอปใหม่ TrueVisions NOW ผู้ชมจะได้ รับชมได้ 2 อุปกรณ์พร้อมกัน และเพื่อให้การรับชมฟุตบอลเต็มอรรถรสอย่างแท้จริง ทางทรูวิชั่นส์ได้คัดสรรทีมพากย์มืออาชีพในระดับแนวหน้าของประเทศ เช่น หัง-อัฐชพงษ์ สีมา, ชิต-ชิตพล ทรัพย์ขำ, ถม-ปฐมภพ อินทร์บำรุง, ท็อป-นุสรณ์ ศิลปพันธ์, ฟลุ๊ค-ธีรยุทธ บัญหนองสา, ไช้-ศรุต วิทูวินิต, วาว-จารุวัฒน์ พริบไหว, กอล์ฟ-ณรงค์ฤทธิ์ ศรีวรเวียง

พร้อมรับชมการวิเคราะห์ เจาะลึกการแข่งขันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถรับชมรีรันย้อนหลัง และไฮไลต์ ครบทุกคู่ที่เดียวที่แอปพลิเคชั่น “ทรูวิชั่นส์ นาว” (ใหม่)”… อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : https://www.prachachat.net/ict/news-1577248

มีแพ็กเกจ TrueID อยู่แล้วดูยูโร 2024 ได้หรือไม่ ?

ตอนนี้ แพ็กเกจที่มีการประกาศออกมาและทำให้เราสามารถชมการถ่ายทดสด ผ่านทาง ทรูไอดี ช่อง True Premier Football 3 และ True Premier Football 4 ได้แก่

TrueVisions Now Standard 249 บาท/เดือน

TrueVisions Now EPL&UEFA 499 บาท/เดือน

TrueVisions Now Premium 499 บาท/เดือน

TrueVisions Now Gold 999 บาท/เดือน

TrueVisions Now Platinum 1,499 บาท/เดือน

คอบอลหลายคน หรือคนที่ชื่นชอบดูรายการกีฬาหลายคนคงมีการสมัครแพ็กเกจสำหรับดูทีวีอยู่แล้ว หากแพ็กเกจนั้นสามารถเปิดช่อง True Premier Football 3 หมายเลข 603 ได้

อย่างเช่น แพ็กเกจ EPL&UEFA แบบ Season Pass 1 ฤดูกาล (2023-2024) จ่ายครั้งเดียวจบ สามารถรับชมได้ถึง 30 มิถุนายน 2567 หากอยากดูต่อต้องสมัครแพ็กเกจอื่นเพิ่ม

สมาชิกแพ็กเกจ Premium ขึ้นไปจนถึง Platinum สามารถรับชมได้ถึง 15 กรกฎาคม 2567 หรือจบรายการแข่งขันยูโร 2024

แพ็กเกจข้างต้นนี้ สามารถดูยูโร 2024 ได้หมด แต่ราคาที่สูงขึ้นจะครอบคลุมรายการสตรีมมิ่งแบบดูย้อนหลัง หรือผังรายการทีวีได้หลากหลายขึ้น ดูคอนเทนต์อย่างอื่นได้เยอะขึ้น สามารถรับชมรายการวาไรตี้อื่น ๆ ได้ทั้งครอบครัว