เปิดตัว “วัน ออริจิ้น สุขุมวิท 24” มิกซ์ยูสใหม่ คอมมูนิตี้มอลล์ โรงแรมมีครบ

“วัน ออริจิ้น” จับมือ “โนมูระ-IHG” เปิดตัว “วัน ออริจิ้น สุขุมวิท 24” มิกซ์ยูสใหม่ ใกล้พร้อมพงษ์ พบกับ “เนเบอร์ 24” คอมมูนิตี้มอลล์ ตอบโจทย์การพักผ่อน-แฮงเอาท์ และโรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก สุขุมวิท” แบรนด์โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แห่งที่ 2 ในเอเชียแปซิฟิก

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายปิติ จารุกำจร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดให้บริการโครงการวัน ออริจิ้น สุขุมวิท 24 (One Origin Sukhumvit 24) โครงการมิกซ์ยูสโรงแรมและคอมมูนิตี้มอลล์ภายใต้การร่วมทุนกับบริษัท โนมูระ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยตัวโครงการตั้งอยู่ในทำเลใจกลางซอยสุขุมวิท 24 หรือพร้อมพงษ์ หนึ่งในย่านใจกลางธุรกิจ (CBD) ที่สำคัญของไทย ที่มีความต้องการที่พักและแหล่งไลฟ์สไตล์สำหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

โครงการ One Origin Sukhumvit 24 ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 3-2-35 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร 24 ชั้น 1 อาคาร และอาคาร 30 ชั้น 1 อาคาร ผสมผสานระหว่าง 2 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก สุขุมวิท (Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit)

โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์จากเครือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล (IHG) แบรนด์ Staybridge Suites แห่งที่ 2 ในไทยและเอเชียแปซิฟิก มุ่งสร้างประสบการณ์การพักผ่อนภายใต้คอนเซ็ปต์ “We Are Your Home Away from Home” จำนวนห้องพักรวม 411 ห้อง ขนาดห้องพักตั้งแต่ 28-70 ตรม.

ภายในโรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก พื้นที่ส่วนกลาง ตอบโจทย์การเข้าพักทั้งระยะสั้น ตลอดจนการเข้าพักระยะยาวของผู้บริหารและพนักงานบริษัทข้ามชาติ (Expat) ที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในไทย อาทิ ห้องประชุม, Co-working space, Business Center, สระว่ายน้ำ, ออนเซน, ห้อง Golf Simulator และมีนโยบายการเข้าพักแบบ Pet-friendly

เนเบอร์ 24 (Neighbor 24)

คอมมูนิตี้มอลล์ ขนาด 8 ชั้น (ชั้น B1-7F) เปิดให้บริการตั้งแต่ 10.00-22.00 น. ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เพื่อนบ้านของคุณ” รวบรวมแบรนด์ร้านอาหาร ร้านค้า บริการ และไลฟ์สไตล์

ตอบโจทย์คนรักไลฟ์สไตล์แบบญี่ปุ่น โดยเจ้าของชาวญี่ปุ่น อาทิ ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์มาร์เก็ต (UFM Fuji Super Market) แบรนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตดังจากญี่ปุ่น สาขาที่ 5 ในไทย, ร้านทงคัตสึ โคเซกิ (Tonkatsu Koseki) ร้านทงคัตสึโดยเจ้าของและเชฟชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ร้านทงคัตสึในเกียวโตกว่า 20 ปี, ร้านโดรายะ (Doraya) ร้านอาหารญี่ปุ่นจากฮ่องกงที่นำฮงมากุโร่มาเป็นจุดขาย, รวมถึงบริการ Spa & Wellness ครบวงจรที่มาพร้อมนวัตกรรมการพัดคลื่นความร้อนแบบโรริวอัฟกู๊สซาวน่า (Löyly Aufguss Sauna)

ขณะเดียวกัน ยังมีร้านค้าและบริการคุณภาพจากในเครือ ORI อาทิ ออริจิ้น เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ (Origin Healthcare Center) ศูนย์บริการด้านสุขภาพและความงามในรูปแบบคลินิกเมดิเพล็กซ์ (Mediplex) โดยมีบริการด้านสุขภาพและความงาม, คลินิกทันตกรรม และคลินิกดูแลด้านเส้นผม เอเวอรี่เดย์ เฮาส์ (Everyday Haus)

“ด้วยทำเลที่ตั้งในย่าน CBD ที่เดินทางสะดวก ใกล้รถไฟฟ้า ใกล้ทางด่วนไปยังนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ประกอบกับความแข็งแกร่งของพันธมิตรและร้านค้าต่างๆ เรามั่นใจว่า วัน ออริจิ้น สุขุมวิท 24 จะมีสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทั้งนักท่องเที่ยวที่มาเข้าพักแบบครอบครัว คู่รัก ภาคธุรกิจ ไปจนถึงผู้เข้าพักระยะยาว หรือ Long-Stay” นายปิติกล่าว

สำหรับโรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท กรุงเทพ ทองหล่อ (Staybridge Suites Bangkok Thonglor) แบรนด์ Staybridge Suites แห่งแรกในไทยและเอเชียแปซิฟิก ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) เฉลี่ยในปี 2565 สูงถึงราว 88%

ขณะที่โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก สุขุมวิท ภายในโครงการ วัน ออริจิ้น สุขุมวิท 24 ยังมียอดจองล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการตึกใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

นายนาโอมิ เอนโดะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โนมุระ เรียล เอสเตท (ประเทศไทย) จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของญี่ปุ่น กล่าวว่า โครงการ วัน ออริจิ้น สุขุมวิท 24 นับเป็นโครงการที่สร้างรายได้ประจำแห่งที่ 2 ภายใต้การร่วมทุนระหว่างโนมูระและวัน ออริจิ้น ที่เปิดให้บริการในประเทศไทย

เนื่องจากบริษัทมั่นใจในพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งในแผนการดำเนินธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำอย่างวัน ออริจิ้น และมีความเชื่อมั่นในแบรนด์คุณภาพของเครืออินเตอร์คอนติเนนตัล และศักยภาพของทำเลย่านพร้อมพงษ์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการทำงาน ท่องเที่ยว และพักผ่อนที่สำคัญบนถนนสุขุมวิท และยังเป็นทำเลที่มีความต้องการการพักอาศัยของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจชาวญี่ปุ่น

ด้านนายราจิต สุขุมารัน กรรมการบริหาร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกาหลี (SEAK) เครือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล (IHG) กล่าวว่า IHG มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อความร่วมมือกับวัน ออริจิ้น เปิดให้บริการโรงแรม “สเตย์บริด สวีท แบงค็อก สุขุมวิท” โรงแรมสไตล์ที่พักอาศัยแห่งที่ 2 ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นไปเพื่อรองรับกับความต้องการที่พักแบบระยะยาว (Long-stay) จากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเข้าพักเป็นครอบครัว คู่รัก หรือติดต่อธุรกิจในประเทศ ซึ่งมีอัตราเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด (มหาชน) หรือ ONEO เป็นผู้พัฒนาและดำเนินกิจการอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ และอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าที่สร้างสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ในเครือบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันดำเนินธุรกิจหลากหลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มธุรกิจโรงแรม พัฒนาโครงการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ พร้อมทั้งจับมือกับแบรนด์โรงแรมชั้นนำระดับโลกเข้ามาบริหาร มีโรงแรมที่เริ่มเปิดดำเนินการแล้ว อาทิ โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท กรุงเทพ ทองหล่อ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา แหลมฉบัง โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก สุขุมวิท

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มธุรกิจพื้นที่ค้าปลีกและอาคารสำนักงาน รวมถึงอาคารมิกซ์ยูส ไปจนถึงกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม