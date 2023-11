ธุรกิจการบิน ReallyCool เทกออฟปี’67 จ่อประเดิม 2 เส้นทางแรกสู่ ‘กรุงโตเกียว’

“พาที สารสิน” เผยธุรกิจการบินทั่วโลกฟื้นตัว ส่ง Really Cool Airline เทกออฟต้นปี 2567 ประเดิมด้วยเที่ยวบินเหมาลำเดือนมีนาคม พร้อมบิน scheduled flight สู่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ช่วงมิถุนายน-กรกฎาคม ชูโมเดลสายการบินแห่งนวัตกรรม ปิดจุดเสี่ยง กระจายแหล่งที่มาของรายได้

นายพาที สารสิน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบิน Really Cool (RC) เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางทางอากาศที่ฟื้นตัวเช่นกันแต่ปริมาณเครื่องบินในตลาดยังมีน้อยกว่าความต้องการ จึงเป็นโอกาสในการเปิดให้บริการของสายการบิน Really Cool

โดยหลังจากโควิด-19 ธุรกิจสายการบินทั่วโลกต่างประสบปัญหาห่วงโซ่อุปทาน ทั้งการนำเครื่องบินกลับมาให้บริการที่ยังติดปัญหาคอขวด ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสายการบินได้ ขณะที่ความต้องการของผู้โดยสารมีจำนวนมาก

“แม้สายการบินต่าง ๆ จะจัดหาเครื่องบินลำใหม่แต่กว่าจะได้เครื่องบินอาจใช้เวลาถึง 5 ปีขึ้นไป ขณะที่สายการบินบางรายยังกลับมาทำธุรกิจแบบเดิม ซึ่งผมมองว่าสายการบินต้องปิดความเสี่ยงโดยการกระจายที่มาของรายได้ ไม่ใช่มีรายได้จากการขายบัตรโดยสารทางเดียว เมื่อเครื่องบินไม่ได้ทำการบินบริษัทก็ต้องมีรายได้จากช่องทางอื่นเข้ามา”

ชูโมเดลรายได้หลายช่องทาง

นายพาทีกล่าวว่า สายการบิน Really Cool จะเป็นหนึ่งในสายการบินโมเดลใหม่ โดยจะมี Really Cool Go ซึ่งเดิมคือ “Really Really Cool” แพลตฟอร์ม OTA และร่วมมือกับพันธมิตรจากประเทศสิงคโปร์ เปิดตัว Really Cool US โปรแกรมสมาชิกดิจิทัลรายแรกของโลกในอุตสาหกรรมการบิน

รวมถึงเตรียมให้บริการรับส่งกระเป๋าแบบ “Door to Door” ซึ่งเป็นบริการรับกระเป๋าจากหน้าบ้านของผู้โดยสารไปส่งยังปลายทาง เช่น โรงแรม เป็นต้น

“คำว่า Really Cool จะเป็นเหมือนคำ adjective ที่สามารถขยายไปยังธุรกิจอื่น ๆ นอกเหนือธุรกิจสายการบินได้ด้วย โดยใช้ธุรกิจสายการบินเป็นหนึ่งในการโปรโมตตัวเอง” นายพาทีกล่าวและว่า

ในส่วนของ Really Cool ได้ตั้งเป้ามีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจสายการบิน 60% และธุรกิจที่ไม่ใช่การบิน 40% และในอนาคตเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น ต้องการปรับสัดส่วนทั้ง 2 ให้อยู่ในสัดส่วนเท่า ๆ กัน

ย้ำสายการบินแห่งนวัตกรรม

นายพาทีกล่าวด้วยว่า สายการบิน Really Cool ได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด “สายการบินไลฟ์สไตล์ที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ” (lifestyle full service) บนเที่ยวบินให้บริการที่นั่ง 2 ชั้นโดยสารคือ ที่นั่งชั้นธุรกิจ “Super Cool Seat” และที่นั่งชั้นประหยัด “Cool Seat” และบริการไวไฟบนเที่ยวบิน

รวมถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาร่วมบริการลูกค้า การกำหนดราคาบัตรโดยสาร การประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน เพื่อควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และใช้ซอฟต์แวร์สายการบินจาก “Hitit” แทนการใช้ Amadeus

เคาะเริ่มบินกลางปี 2567

นายพาทีกล่าวต่อไปอีกว่า สายการบินได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (AOL) เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2566 และคาดหวังได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ (AOC) ในเดือนมกราคม 2567

“เรากำหนดเปิดทำการบินแบบเช่าเหมาลำในเดือนมีนาคม 2567 และให้บริการเที่ยวบิน scheduled flight ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2567 และตั้งเป้ามีอัตราการใช้ประโยชน์ของเครื่องบินที่ 13.1 ชั่วโมงต่อวัน”

สำหรับเส้นทางบินที่เตรียมเปิดให้บริการนั้น นายพาทีกล่าวว่า จะเริ่มต้นที่เส้นทางกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่โตเกียว (นาริตะ), นาโกยา (NGO) เป็น 2 เส้นทางบินแรก และอาจเปิดทำการบินไปยังฮอกไกโด ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ส่วนเส้นทางอื่น ๆ ที่สนใจ ได้แก่ ฮ่องกง, เซี่ยงไฮ้, สิงคโปร์ และจอร์เจีย

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทมีแผนจะเช่าเครื่องบินลำตัวกว้าง แอร์บัส A330-300 จำนวน 4 ลำ โดยลำแรกจะเข้ามาเดือนมกราคม ลำที่ 2 ในเดือนมีนาคม และอีก 2 ลำจะเข้ามาในครึ่งหลังของ พร้อมทั้งเตรียมจัดหาเครื่องบินแบบแอร์บัส A350 เพื่อใช้ทำการบินสู่ยุโรปในอนาคตด้วย

“เราอยู่ในตลาดที่เป็น blue ocean ดังนั้นในด้านกลยุทธ์ราคาของ Really Cool อาจกำหนดราคาบัตรโดยสารที่ถูกกว่าการบินไทย 10-12% และย้ำว่าเราไม่ได้วางตัวเป็นคู่แข่งการบินไทย แต่เราจะเป็นส่วนเสริมมากกว่า”

ผนึกพลังโลคอลแอร์ไลน์

นายพาทีกล่าวเสริมอีกว่า สายการบิน Really Cool พร้อมร่วมมือกับสายการบินในประเทศไทยเพื่อส่งต่อผู้โดยสารระหว่างกัน และจะทำตลาดในทุกเมืองที่เข้าไปให้บริการ เช่น อาจเจรจากับธุรกิจในท้องถิ่น เปิดบริการใหม่ ๆ เช่น Really Cool Taxi เป็นต้น

”อุตสาหกรรมการบินในปีหน้าจะเป็นปีที่ดีมาก ๆ ล้านเปอร์เซ็นต์ เพราะรัฐบาลเองก็สนับสนุนเรื่องท่องเที่ยว ขณะที่ตลาดเอาต์บาวนด์ก็ดีเช่นกัน” นายพาทีกล่าว