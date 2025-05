‘ศุภชัย’ อดีตผู้อำนวยการ WTO ชี้ โลกกำลังไม่แน่นอนมากสุดในรอบศตวรรษ ท่ามกลางลัทธิกีดกันการค้าที่กำลังแผ่วงกว้างไปทั่วโลก จากผลกระทบของสงครามการค้า

วันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ที่ห้องโรงละคร อาคารสหประชาชาติ (UN) “สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)” (International Institute for Trade and Development) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “รายงานการค้าและการพัฒนาประจำปี 2024 : ร่วมคิดใหม่ การพัฒนาในยุคสมัยแห่งความไม่พอใจ” ซึ่งเป็นรายงานที่จัดทำโดยการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development) หรือ UNCTAD

โดยมี ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีพาณิชย์ เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์สำคัญก่อนเริ่มงาน

ดร.ศุภชัยมองว่าในปัจจุบันความไม่พอใจนั้นปรากฏแพร่หลายไปทั่ว ต่อให้อยู่ฐานะใดก็ตาม ไม่เพียงแค่ความไม่พอใจเท่านั้น แต่ความไม่แน่นอนก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งในรายงานของ UNCTAD ประจำฤดูใบไม้ผลิปี 2025 ย้ำว่า ระดับความไม่แน่นอนด้านนโยบายของปัจจุบันเพิ่มมากสุดในรอบศตวรรษ นับว่าร้ายแรงมาก

ในการวิเคราะห์มาตรการภาษีของโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ดร.ศุภชัยกล่าวว่าจะมองผ่านทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ทั่วไปไม่ได้ แต่ต้องอาศัยมุมมองทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วย และจะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกยังคงต้องการรักษาความเป็นผู้นำไว้อยู่ ขณะที่กลุ่มประเทศเอเชียมีแต่จะเติบโตตามทันขึ้นเรื่อย ๆ

สหรัฐอเมริกาไม่ยอมปล่อยมือจากบทบาทความเป็นผู้นำโลก แม้จะถึงเวลาต้องแบ่งบทบาทนั้นในชุมชนโลกแล้วก็ตาม ซึ่งเป็นสารที่องค์การสหประชาชาติพยายามสื่อมาโดยตลอด ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 17 ซึ่งมุ่งยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก โดยเฉพาะความร่วมมือหลายภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ทั้งนี้ ดร.ศุภชัยชี้ว่าการค้าโลกกำลังปรับตัวสู่รูปแบบที่กีดกันและแทรกแซงมากขึ้น การเคลื่อนย้ายแรงงานจะถูกจำกัดมากขึ้น และความขัดแย้งที่สั่นคลอนความมั่นคงโลกก็ปรากฏชัดเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าสถานการณ์หลายอย่างอาจดูซับซ้อน แต่อย่าลืมว่าองค์การการค้าโลกก็ผ่านวิกฤตการณ์มาแล้วมากมาย

การกระทำของสหรัฐนับเป็นการแพร่ลัทธิกีดกันการค้าให้แผ่วงกว้างไปทั่วโลก ซึ่งผลกระทบที่ตามมาจากการกระทำดังกล่าวในเชิงเศรษฐกิจนับว่ามหาศาล แต่สิ่งสำคัญที่ชุมชนโลกทำได้คือ ทำความเข้าใจกัน ซึ่งสุดท้ายนี้ ดร.ศุภชัยอ้างถึงคำพูดของเทรีซา เมย์ (Theresa May) ว่าอยู่ในความสงบ และเจรจากันเถิด