“ไทย” ติดอันดับ 4 ประเทศที่สวยงามที่สุดของโลก

ประเทศไทยขึ้นแท่นอันดับ 4 เป็นประเทศที่มีความสวยงามที่สุดในโลก จากการจัดอันดับของ World of Statistics บนแอปพลิเคชั่น X

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า World of Statistics บนแอปพลิเคชั่น X เปิดเผยผลการจัดอันดับ ประเทศที่มีความสวยงามที่สุดของโลก โดยอ้างอิงตามรายงานโลก และข้อมูลสหรัฐอเมริกา พบว่าประเทศไทยมีความสวยงามที่สุดในโลกในลำดับที่ 4 เป็นรองจากนิวซีแลนด์ กรีซ และอิตาลี ตามลำดับ

ทั้งนี้ 10 ประเทศที่ถูกจัดอันดับว่ามีความสวยงามที่สุดของโลก ได้แก่

นิวซีแลนด์ กรีซ อิตาลี ไทย สวิตเซอร์แลนด์ บราซิล ออสเตรเลีย นอร์เวย์ อียิปต์ สเปน

นอกจากนี้ เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ไทยยังได้รับการจัดให้เป็นอันดับ 1 ประเทศที่น่าเยี่ยมชมที่สุดในปี 2024 (World’s Best Countries To Visit In Your Lifetime, 2024) ซึ่งถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงทุกปัจจัยที่ส่งเสริมศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย

โดยนิตยสาร CEOWORLD ซึ่งเป็นนิตยสารด้านธุรกิจชื่อดัง ใช้วิธีจัดอันดับโดยการเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากผู้อ่านมากกว่า 295,000 ราย ที่มีต่อ 67 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ และประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่น่าเยี่ยมชมที่สุดเป็นอันดับ 1 ในปีนี้ ด้วยคะแนนร้อยละ 72.15 อีกด้วย