เกษตรแฟร์ 2567 วันแรกคึกคัก เดินยาวๆ 15 โซน 9 วัน 9 คืน ถึง 10 ก.พ.นี้

เกษตรแฟร์ 2567 เริ่มแล้ว วันแรกคึกคัก เดินยาว ๆ กับ 15 โซนกิจกรรม ของกิน ของใช้ ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง จัดเต็ม 9 วัน 9 คืน ถึง 10 กุมภาพันธ์นี้ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับงาน “เกษตรแฟร์ 2567” ซึ่งปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ “นวัตกรรมนนทรี แก้วิถีโลกรวน” โดยได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ “TGO” ว่าเป็นการจัดอีเวนต์ที่มีการชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดจนเป็นศูนย์

สำหรับเกษตรแฟร์ 2567 จะจัดขึ้นตลอดระยะเวลา 9 วัน 9 คืน ตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เป็นเฟสติวัลใหญ่ที่ใครหลายคนรอคอย

ภายในมีงานเกษตรแฟร์จะมีร้านค้ามากกว่า 1,000 ร้านมาออกบูทขายสินค้าตามโซนกิจกรรมต่าง ๆ รอบมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ประตูพหลโยธิน ประตูงามวงศ์วาน จนถึงประตูวิภาวดีรังสิต

ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงผลงานการวิจัย นวัตกรรม การประกวดพืชและสัตว์เศรษฐกิจ การจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกร ผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ และจากนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เอง โดยเฉพาะไฮไลต์ในโซนนิสิตที่จะดูคึกคักเป็นพิเศษ

สำหรับบรรยากาศงานเกษตรแฟร์ 2567 ในวันแรก (2 กุมภาพันธ์) ซึ่งเป็นวันศุกร์ ก็เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนจำนวนมากทยอยเข้ามาเดินงานกันตั้งแต่ช่วงเย็น จับจ่ายใช้สอย ซื้อของกินและสิ่งของต่าง ๆ

ยิ่งปัจจุบันนี้การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สะดวกมากขึ้นด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สามารถลงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทางออก 1 ได้เลย

ทำให้ผู้คนจำนวนมากพากันเข้างานจากบริเวณประตูพหลโยธิน แน่นขนัดเรื่อยไปตามถนนที่เชื่อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย ซึ่งยังไม่นับทางเข้าจากประตูงามวงศ์วาน และประตูวิภาวดีรังสิต ที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดง

นอกจากนี้ บริเวณหน้าอาคารศูนย์เรียนรวม 1 ได้มีการจัดฉายภาพยนตร์กลางแปลงฟรีตลอด 9 คืน โดย สหมงคลฟิล์ม นิสิตและประชาชนจำนวนไม่น้อยต่างพากันมาจับจองพื้นที่ สำหรับโปรแกรมฉายในคืนแรกเป็นเรื่อง “John Wick: Chapter 4”

งานเกษตรแฟร์ 2567 เริ่มแล้ว จัดเรื่อยไปจนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เตรียมตัวให้พร้อม โดยสามารถเช็กโซนกิจกรรม วิธีการเดินทาง และสถานที่จอดรถได้ที่นี่

โซนกิจกรรม

โซน A : Kaset Station เกษตรชวนชิม อร่อยชวนแชร์

โซน B : Kasetsart Floting Marget ตลาดน้ำเกษตร

โซน C : Modern Technology Agricultural เทคโนโลยีก้าวไกล

โซน D : Plant s of Love สราญรมย์ ชมพฤกษา

โซน E : Pet Society เพื่อนรักสัตว์เลี้ยง

โซน F : Let’s Take a Break สีสันตะวันฉาย

โซน G : All U Can Eat ครบเครื่องเรื่องอร่อย

โซน J : Soft Power on Thai Agricultural Culture ของดีทั่วไทย ส่งใจถึงมือ

โซน H นวัตกรรมงานวิจัย

โซน K : Road of Happiness ฟินสุดหยุดไม่ได้

โซน L : KU Partner & Product From Department of Correction สร้างสรรค์เรื่องงานดี

โซน M ร้านค้านิสิต

โซน Food Court ศูนย์อาหาร

โซน Fun Park สวนสนุก

ร้านจำหน่ายอาหาร ร้านค้านามสโมสรนิสิต

การเดินทาง

รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางออก 1

รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม (บางซื่อ-รังสิต) สถานีบางเขน ทางออก 7 หรือ 8

สาย 29 (รังสิต-หัวลำโพง)

สาย 59 (รังสิต-สนามหลวง)

สาย 187 (หมู่บ้านเอื้ออาทรคลอง 3-ท่าน้ำสี่พระยา)

สาย 510 (ม.ธรรมศาสตร์รังสิต-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

สาย 538 (รพ.สงฆ์-ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)

สาย 555 (รังสิต-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

สถานที่จอดรถ

อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 (100 คัน)

อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 (100 คัน)

อาคารจอดรถวิภาวดี (100 คัน)

อาคารจอดรถบางเขน (200 คัน)