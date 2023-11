เปิด 20 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย ไทยมี 7 แห่งติด Top 200

คิวเอสเผยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2567 จีนอันดับ 1 ตามด้วยฮ่องกง-สิงคโปร์-เกาหลีใต้-ญี่ปุ่น-มาเลเซีย อยู่ใน 20 อันดับแรก ขณะที่ไทยมีสถาบัน 7 แห่งติดอยู่ใน Top 200 และมีความโดดเด่น มีอาจารย์จากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คิวเอส (QS World University Rankings : Asia 2024) เผยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาจากการเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ และในหมู่ผู้จ้างงาน ความสามารถในการวิจัย ทรัพยากรในการเรียนการสอน และความเป็นสากล

โดยปีนี้เป็นการจัดอันดับครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยมีมหาวิทยาลัย 857 แห่งจาก 25 ประเทศ และดินแดนต่าง ๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยใหม่ ๆ 149 แห่งที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อการจัดอันดับมาก่อน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยปักกิ่งรักษาตำแหน่งมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชียเป็นปีที่สองติดต่อกัน ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยฮ่องกงเป็นอันดับที่สอง และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เป็นอันดับที่สาม ส่วนอินเดียเป็นประเทศที่มีมหาวิทยาลัยติดอันดับมากที่สุดถึง 148 แห่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีที่แล้วถึง 30 แห่ง

ในขณะที่จีนแผ่นดินใหญ่มีมหาวิทยาลัยติดอันดับ 133 แห่ง และญี่ปุ่น 96 แห่ง

นอกจากนี้แล้ว ยังมีมหาวิทยาลัยจากเมียนมา, กัมพูชา และเนปาล รวมอยู่ในการจัดอันดับเป็นครั้งแรกอีกด้วย

มหาวิทยาลัย 20 อันดับแรกของเอเชีย มีดังนี้

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Peking University) จีน

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยฮ่องกง (The University of Hong Kong) ฮ่องกง

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) สิงคโปร์

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง (Nanyang Technological University) สิงคโปร์

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยชิงหัว (Tsinghua University) จีน

อันดับ 6 มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (Zhejiang University) จีน

อันดับ 7 มหาวิทยาลัยฟูตัน (Fudan University) จีน

อันดับ 8 มหาวิทยาลัยยอนเซ (Yonsei University) เกาหลีใต้

อันดับ 9 มหาวิทยาลัยเกาหลี (Korea University) เกาหลีใต้

อันดับ 10 มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง (Chinese University of Hong Kong) ฮ่องกง

อันดับ 11 มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง (Shanghai Jiao Tong Universit) จีน

อันดับ 11 มหาวิทยาลัยมาลายา (Universiti Malaya) มาเลเซีย

อันดับ 13 สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งเกาหลี (KAIST) เกาหลีใต้

อันดับ 14 มหาวิทยาลัยโตเกียว (The University of Tokyo) ญี่ปุ่น

อันดับ 15 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งฮ่องกง (HKUST) ฮ่องกง

อันดับ 16 มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล (Seoul National University) เกาหลีใต้

อันดับ 17 มหาวิทยาลัยซิตี้ฮ่องกง (City University of Hong Kong)

อันดับ 17 มหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University) ญี่ปุ่น

อันดับ 19 มหาวิทยาลัยซองคยุนกวาน (Sungkyunkwan University) เกาหลีใต้

อันดับ 20 มหาวิทยาลัยโทโฮคุ (Tohoku University) ญี่ปุ่น

เบน โซวเตอร์ (Ben Sowter) รองประธานอาวุโสของคิวเอส กล่าวว่า ผลการจัดอันดับในปีนี้ตอกย้ำว่า ความพยายามในการยกระดับมาตรฐานทางวิชาการและคุณภาพงานวิจัยถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับความก้าวหน้าของภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอเชีย

โดยไฮไลต์ปีนี้พบอีกว่า จีนเป็นผู้นำเอเชียในฐานะศูนย์กลางการวิจัย โดยมีมหาวิทยาลัย 24 แห่งติด 50 อันดับแรกในด้านจำนวนครั้งที่งานวิจัยแต่ละฉบับได้รับการอ้างอิง (Citations per Paper) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่างานวิจัยของมหาวิทยาลัยเหล่านี้มีอิทธิพลในระดับสูง

ส่วนอินเดียมีความโดดเด่นในด้านปริมาณงานวิจัย โดยมีมหาวิทยาลัย 7 แห่งติด 10 อันดับแรกในด้านจำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ (Papers per Faculty) และอินเดียยังขึ้นชื่อว่ามีสัดส่วนบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นจำนวนมากอีกด้วย

ญี่ปุ่นยังคงมีชื่อเสียงที่ดีในระดับสากล ทั้งในหมู่ผู้จ้างงานและแวดวงวิชาการ ในขณะที่คาซัคสถานเป็นผู้นำในเอเชียกลาง โดยมีมหาวิทยาลัย 1 แห่งที่ติด 100 อันดับแรก

สิงคโปร์รักษาตำแหน่งแนวหน้าในด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอเชีย โดยมีมหาวิทยาลัย 2 แห่งติด 5 อันดับแรก และมีอิทธิพลอย่างมากในด้านงานวิจัย

ขณะที่เกาหลีใต้ก็มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ โดยมีมหาวิทยาลัย 2 แห่งก้าวขึ้นมาอยู่ใน 10 อันดับแรก

มหาวิทยาลัยในมาเลเซียได้รับการยอมรับว่าโดดเด่นด้านความเป็นสากล ส่วนอิหร่านเป็นผู้นำของเอเชียในด้านผลิตภาพของงานวิจัยและจำนวนบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก อินโดนีเซีย เวียดนาม ทำผลงานได้ดีที่สุดในแง่ชื่อเสียงในหมู่ผู้จ้างงาน ขณะที่ไทยมีความโดดเด่นในด้านการมีคณาจารย์จากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูง

อันดับมหาวิทยาลัยไทยในเอเชีย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับอันดับมหาวิทยาลัยไทยในเอเชียที่อยู่ใน Top 200 พบว่า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่อันดับที่ 44

มหาวิทยาลัยมหิดลอันดับที่ 51

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 102

มหาวิทยาลัยเกริก อันดับ 130

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับ 145

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับ 162

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับ 198

