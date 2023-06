กรุงศรีฯ ส่ง Kept Invest ขยายฐานลูกค้าลงทุน 5 พันล้านบาท

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ออกฟีเจอร์ใหม่ “Kept Invest” ตัวเลือกการลงทุน ตั้งเป้ายอดผู้สมัครเปิดบัญชีลงทุนผ่าน 5 หมื่นบัญชี และมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารที่ 5 พันล้านบาท ภายใน 3 ปี

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 คุณดมิศา พิศิษฐวานิช ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านผลิตภัณฑ์และการตลาดลูกค้ารายย่อย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า Kept by krungsri แอปบริหารเงินแนวใหม่ ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการเงินบนแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับคนรุ่นใหม่ได้ออกฟีเจอร์ใหม่ “Kept Invest” ตัวเลือกการลงทุนสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มโอกาสต่อยอดผลประโยชน์ทางการเงินให้กับเงินออม เสริมทัพด้วยคลังข้อมูลครบครันและเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจก่อนเริ่มลงทุนได้อย่างมั่นใจ สะดวกในแอปเดียว

พร้อมเสนอ 5 สูตรแผนลงทุน เพิ่มโอกาสสำเร็จง่ายที่เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างของแต่ละบุคคล ตั้งเป้ายอดผู้สมัครเปิดบัญชีลงทุนผ่าน Kept Invest จำนวน 50,000 บัญชี และมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ที่ 5,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี

“นับตั้งแต่ Kept by krungsri เปิดตัวนวัตกรรมบริหารเงินแพลตฟอร์มใหม่ ที่มาช่วยในการบริหารจัดการด้านการเงินในยุคดิจิทัล พร้อมพันธกิจหลักในการ “สร้างวินัยและความมั่นคงทางการเงินให้กับคนรุ่นใหม่” ผ่านการนำเสนอบริการที่สร้างแรงจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายที่สนใจการออมอย่างเป็นระบบและสะดวกผ่านแอป ด้วยแนวคิด small change for BIG FUTURE #ปรับนิดชีวิตเปลี่ยน ทำให้การออมเงินเป็นเรื่องง่าย สนุกและสำเร็จจริง

จนมาถึงปัจจุบัน Kept by krungsri มีผู้ใช้งานราว 450,000 ราย มีธุรกรรมฝากเงินที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดเงินฝากเพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ ขณะนี้ จึงถึงเวลาแล้ว ที่ Kept by Krungsri จะนำคนรุ่นใหม่ก้าวไปอีกขั้นบนเส้นทางสู่อิสระทางการเงินในอนาคต คือ การลงทุน ผ่าน Kept Invest กระปุกลงทุน ในแอป Kept by krungsri ที่มาพร้อมตัวช่วยมากมายที่เน้นตอบโจทย์ด้านการลงทุนของคนรุ่นใหม่ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพิ่มโอกาสสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ พันธกิจของ Kept by krungsri ไม่เพียงอยากเห็นคนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มีเงินเก็บ และรู้จักการออม แต่ยังต้องสามารถบริหารต่อยอดเงินให้งอกเงย นับว่าปัจจุบันภารกิจแรกของเราในการปลูกฝังวินัยการออมให้กับคนรุ่นใหม่นั้นสำเร็จและเห็นผลแล้ว ด้วยยอดเงินในบัญชีของลูกค้า Kept by krungsri เฉลี่ยต่อคนค่อนข้างสูง อยู่ที่ 50,000-200,000 บาท และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น

ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากฟีเจอร์เก็บเงินอัตโนมัติที่ช่วยให้ลูกค้ามีวินัยในการเก็บเงินอย่างสม่ำเสมอและอีกส่วนคือแรงจูงใจจากดอกเบี้ยที่สูงและสามารถเห็นได้จากแอปทุกวัน ทำให้ลูกค้ามีความสุขในการเก็บเงินได้สำเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้นการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่อย่าง Kept Invest นับเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ขึ้นทั้งกับเราเองและลูกค้าในการบ่มเพาะวินัยการลงทุนให้คนรุ่นใหม่”

นางสาวดาริกา ภคภาสน์วิวัฒน์ ผู้บริหารฝ่ายวิเคราะห์และบริหารกิจกรรม ความสัมพันธ์ลูกค้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และหัวหน้าทีมสร้างสรรค์ Kept by krungsri กล่าวว่า Kept Invest เป็นกระปุกใหม่ ที่ดีไซน์ฟีเจอร์ให้ตอบโจทย์การลงทุน ทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่สนใจการลงทุน อยากศึกษาและลองลงทุนในกองทุนรวม รวมทั้งคนที่เริ่มลงทุนแล้ว อยากลงทุนให้หลากหลาย เป็นระบบมากขึ้น Kept Invest ถูกออกแบบมาครอบคลุมตลอดเส้นทางการลงทุน

ทั้งนี้ เปิดบัญชีกองทุน ได้ง่าย ไม่ต้องใช้เอกสาร ผู้สนใจลงทุนและเติบโตไปกับ Kept Invest powered by FINNOMENA สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงสี่ขั้นตอน คือ

1. ดาวน์โหลดแอป Kept by krungsri และเข้าสู่กระปุกลงทุน Kept Invest

2. เข้าสู่หน้า Kept Invest เพื่อเริ่มเปิดบัญชีกองทุนรวม กรอกข้อมูลตามหน้าจอแนะนำ

3. ยืนยันตัวตนและอนุมัติหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติกับบัญชี Kept

4. เมื่อบัญชีได้รับการอนุมัติ เปิดบัญชีกองทุนสำเร็จ เลือกกองทุนรวมที่ต้องการและเริ่มลงทุนได้เลย

“เราคาดหวังว่า Kept Invest จะช่วยเติมเต็มความต้องการของคนรุ่นใหม่ ที่มองหาแผนการลงทุนที่มีความหลากหลายเพื่อเป้าหมายทางการเงินในอนาคต โดยเรายังคงยึดมั่นในแนวคิดของ Kept by krungsri ที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบให้ทุก ๆ ประสบการณ์ในการใช้แอปเป็นเรื่องง่าย และสนุก สำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเรา”