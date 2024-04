กบข. เพิ่มฟีเจอร์แอปใหม่ “My Account” ให้สมาชิกเช็กข้อมูลสะดวกง่ายขึ้น

กบข. ปรับโฉมแอปใหม่ ใช้งานง่าย สะดวกขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิก เพิ่มฟีเจอร์ My Account รวมข้อมูลสำคัญของสมาชิกไว้ในที่เดียว พร้อมตั้งเป้าพัฒนาเมนู My GPF & My GPF Twins เพื่อยกระดับความไว้วางใจการดำเนินงาน

วันที่ 24 เมษายน 2567 นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. พัฒนาเปลี่ยนโฉมแอป กบข. My GPF Application ให้สมาชิกใช้งานง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น พร้อมมีฟีเจอร์ใหม่ ที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิก

โดยแอป กบข. รูปโฉมใหม่ ในหน้าโฮม กบข. ได้คัดสรรเมนูเด่นที่อยากแนะนำให้สมาชิกเข้าใช้งานตลอดระยะเวลารับราชการ ได้แก่ เมนูเลือกแผนการลงทุน เมนูออมเพิ่ม เมนู My GPF & My GPF Twins เมนูสิทธิพิเศษและ GPF Point และเมนู Activity อีกทั้งสมาชิกยังสามารถสร้างเมนูโปรดของตนเองได้โดยเลือกจากเมนูอื่น ๆ ในแอปมาแสดงในหน้าโฮมและสามารถปรับเปลี่ยนเมนูได้ตามต้องการจากเมนูทั้งหมดที่ กบข. ได้แบ่งหมวดหมู่เมนูให้สมาชิกสามารถเลือกใช้งานได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กบข. ได้ปรับและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ในหน้าโฮม โดยเมนูบัญชีของฉันได้ปรับการแสดงผลแบบไม่แสดงยอดเงินในหน้าแรกของแอปพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ชื่อว่า My Account ซึ่งรวมข้อมูลสำคัญของสมาชิกไว้ในที่เดียว ทั้งข้อมูลการออม การลงทุนกับ กบข. อัตราผลตอบแทน ยอดเงินปัจจุบัน และสมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วย สมาชิกสามารถอัพเดตแอป กบข. My GPF Application ผ่านทาง App Store และ Google Play ได้แล้ววันนี้

ทั้งนี้ แอป กบข. My GPF Application มีสมาชิกเข้าใช้งานกว่า 9 แสนบัญชี หรือประมาณ 74% ของสมาชิก กบข. ทั้งหมด (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 67) และมีแผนที่จะเพิ่มระดับความไว้วางใจการดำเนินงานของ กบข. ด้วยการพัฒนาเมนู My GPF & My GPF Twins ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยให้สมาชิกวางแผนบริหารเงินลงทุนแบบรายบุคคล (Personalization) สามารถประเมินเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ ทำให้สมาชิกมีระยะเวลาเพียงพอในการสะสมเงินออมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน

โดย กบข. จะทำการศึกษาทบทวนความเพียงพอ ณ เกษียณ เพื่อจัดกลุ่มสมาชิก (Segmentation) และกำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกกำหนดเป้าหมายการออมให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้ชีวิตของสมาชิก