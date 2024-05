บีเคนิกซ์ เปิดเวที BKNIX Peering Forum ย้ำความร่วมมือระดับโลก

บีเคนิกซ์ จัดเวที BKNIX Peering Forum ฉลอง 10 ปีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต ย้ำก้าวสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระดับโลกในอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 บีเคนิกซ์ (BKNIX) ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลาง เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบ 10 ปีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต ได้จัดเวที BKNIX Peering Forum ระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค. 2567 ย้อนรอยความสำเร็จแห่งการบุกเบิกการมีโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตที่แข็งแกร่งและเป็นกลางในประเทศไทย จากวิสัยทัศน์ของ ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา กาญจนสุตคนไทยคนแรก และคนเดียวที่ได้รับรางวัล Internet Hall of Fame

และเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระดับโลกในอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต โดยปัจจุบัน BKNIX ยืนหยัดเป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งความร่วมมือช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายในประเทศไทยและต่างประเทศมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ซึ่งผลงานไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภายในประเทศแต่ส่งผลต่อความเชื่อมต่อและความร่วมมือของอินเทอร์เน็ตทั่วโลกอีกด้วย

โดยงาน BKNIX Peering Forum ในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีในการเฉลิมฉลองความสำเร็จของชุมชนอินเทอร์เน็ตไทย

และวางแผนสำหรับการเติบโตในอนาคต โดยมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรม ความร่วมมือ และการเสริมสร้างศักยภาพตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ใช้และธุรกิจที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในภูมิภาค

สำหรับไฮไลต์สำคัญของงาน ได้แก่ การบรรยายพิเศษโดย Dr. Masahisa KawashimaI : Director of IOWN Development Office, R& D Planning Department, NTT Corporation ที่มาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอนาคตของอินเทอร์เน็ต และบทบาทของ IXP ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมในหัวข้อ “How we can achieve economic growth and global sustainability with optical transport evolution”

และมีการอภิปรายกลุ่ม และเวิร์กช็อป ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอินเทอร์เน็ต เจาะลึกประเด็นสำคัญในหลากหลายหัวข้อ เช่น Opearations & Technology, Connectivity, Internet new space เป็นต้น

สำหรับงาน BKNIX Peering Forum 2024 ได้รับการสนับสนุนจากหลายองค์กร ได้แก่ ETIX Everywhere,

ISOC, AWS, International Internet Gateway, JPIX, Flexoptix, กสทช., APNIC, BBIX, China Mobile

International, CtrlS, HGC/AMSIX, NTT Data, OpenDC, Symphony, TCC Technology Group,

Telehouse, CableConnect, Google, ReadyIDC, SUNeVision, ICANN, NSRC and .TH