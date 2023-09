นิคมกัญชาไทย MOU บิ๊กกัญชง สปป.ลาว ปลูกกัญชงป้อนตลาด 6 พันล้าน

นิคมอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี MOU ผู้ประกอบการจาก สปป.ลาวช ร่วมปลูกกัญชงสกัดสาร CBD.ใช้ทางการแพทย์ป้อนตลาดโลกคาดมูลค่ากว่า 6 พันล้าน

วันที่ 14 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิศารท์ พจน์ประสาท ประธานบริหาร นิคมอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า นิคมอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับ Mr.VIRADETH BOUPHA ประธานบริหารบริษัทในเครือ First May Group Sale สปป.ลาว ที่ สำนักงาน บริษัท First May Group Sale กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

โดยบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านการก่อสร้าง ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรกล Volvo ตัวแทนจำหน่ายคอนกรีต ผู้ประกอบกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ และผู้ผลิตน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ ของ สปป.ลาว ภายใต้ชื่อ First Hemp ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการเกี่ยวกับการปลูกกัญชงรายใหญ่ที่สุดใน สปป.ลาว บนเนื้อที่กว่า 700 ไร่

ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการ่วมกันปลูกพืชกัญชงและเป็นความร่วมมือในการร่วมผลิตสารสกัด CBD จากกัญชง อีกทั้งยังเป็นการร่วมมือในการร่วมศึกษาวิจัยพัฒนาสายพันธุ์กัญชง การพัฒนามาตรฐานในการปลูกกัญชง การผลิตและสกัดสารสำคัญ เพื่อใช้สำหรับทางการแพทย์ ด้านเวชสำอาง ด้านยารักษาโรค

นอกจากนี้ ยังจะเป็นการดำเนินการด้านการศึกษาวิเคราะห์วิจัย ด้านการส่งเสริมพัฒนาไปสู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยว และการสร้างศูนย์ Wellness Center ระดับเอเชีย รวมถึงการพัฒนาอื่น ๆ ของสมุนไพรควบคุม เพื่อส่งออกสู่ตลาดโลก ในกลุ่มเอเชียและยุโรป ทำให้พืชสมุนไพรควบคุมเป็นพืชเศรษฐกิจที่แท้จริง

สำหรับการร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 6 พันล้านบาท และถือเป็นการพัฒนากระบวนการผลิตสารสกัด CBD. จากพืชกัญชงเพื่องานวิจัยทางการแพทย์และโรงงานสกัดในพืชสมุนไพรควบคุมของเอเชีย สร้างงานในท้องถิ่น และพัฒนาฝีมือแรงงาน

ที่สำคัญที่สุดคือการยกระดับมาตรฐานของสายพันธุ์กัญชง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศไทย ลาว จีน เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย ให้เกิดความร่วมมือและการร่วมพัฒนาเครือข่าย ยกระบวนการผลิตทางการแพทย์ของสมุนไพรควบคุมและการแพทย์ทางเลือกให้ดีมากขึ้นต่อไป